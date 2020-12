Ein schwacher Auftritt des FC Wil wird bestraft Gegen das Schlusslicht aus Chiasso gehen die Wiler mit 0:3 unter. Der Auftritt war auf vielen Ebenen schlichtweg ungenügend. Die Niederlage hatte auch in der Höhe seine Richtigkeit. Gianluca Lombardi 11.12.2020, 23.07 Uhr

Mika Mettler (li.) und seine Kollegen müssen sich deutlich geschlagen geben. Bild: Gianluca Lombardi

Nein, die erste Halbzeit im Wiler Bergholz war beileibe keine Veranstaltung für Fussballästheten. Wer auf eine herzerwärmende Vorstellung gehofft hatte, wurde hier enttäuscht. Der Aussenseiter Chiasso genoss zu viele Freiheiten, wärend die Hausherren es selten schafften in der Offensive Akzente zu setzen. Nur selten kamen die Wiler gefährlich hinter die Abwehr der Tessiner.

Die beste Chance für die Äbtestädter vergabe Maren Haile-Selassie. Nach einer Flanke von Jan Kronig stieg er am höchsten, sah aber wie sein Kopfball über die Latte gelenkt wurde. Chiassos Torhüter holte sich in dieser Situation eine Bestnote ab. Auch in der Folge hielt er seinen Kasten sauber. Die Wiler gestalteten ihm diese Aufgabe aber erschreckend einfach.

Für diese Nachlässigkeiten wurden die Hausherren prompt nach alter Fussballregel bestraft. Die Tessiner nutzten eine ihrer wenigen Chancen zur 0:1 Führung. Markos Sifneos nickte nach einer Ecke von Michel Morganella ein. Es war ein Rückstand, über den sich niemand in Wil beklagen durfte. Man bot einem höchstens durchschnittlichen Gegner zu viel an, der es dann schaffte daraus Profit zu schlagen.

Rabenschwarzer Tag

Nach der Pause wollten die Wiler eine Reaktion zeigen. Gelingen wollte dies aber höchstens mittelmässig. Klare Torchancen hatten weiterhin einen Seltenheitswert. Die Wiler agierten im Angriffsspiel zu ungenau und unnötig kompliziert.

Als Merlin Hadzi nach einer knappen Stunde auf 2:0 für Chiasso erhöhte, verschwand wohl ein weiteres Stück Hoffnung auf einen versöhnlichen Abend. Die Wiler wirkten sichtlich verunsichert. Ehe sie eine Reaktion zeigen konnten, stand es bereits 3:0 für die Tessiner. Es war kein Doppelschlag, sondern vielmehr eine weitere Phase der Ideenlosigkeit.

In keiner Phase dieser Partie waren die Wiler in der Lage das Spieldiktat entscheidend an sich zu reissen. Wie schon im ersten Duell mit Chiasso, haben die Wiler diese Reifeprüfung erneut nicht bestanden. Um nicht im Abstiegskampf zu überwintern, bedarf es nun einer deutlichen Leistungssteigerung in den kommenden drei Partien. Alle finden auswärts statt, was die Aufgabe keineswegs einfacher macht.

Telegramm:

FC Wil 1900 – FC Chiasso 0:3 (0:1)

Bergholz, Wil: 50 Zuschauer (ausverkauft) – Schiedsrichter: San.

Tore: 34. Sifneos 0:1, 58. Hadzi 0:2, 69. Sifneos 0:3.

Wil: Köhn; Izmirlioglu, Muntwiler, Sauter (66. Mätzler); Mettler, Kamber (55. Fazliu), Krasniqi, Kronig; Brahimi (66. Jones), Haile-Selassie (72. Blasucci); Camara (55. Ballet).

Chiasso: Safarikas; Affolter, Hajrizi, Magnin; Morganella, Macoppi (75. Malula), Strechie, Hadzi (83. Stabile); Pasquarelli (51. Silva), Almeida; Sifneos.

Bemerkungen: Wil ohne Ndau, de Mol, Ismaili, Abubakar (alle verletzt), Sarcevic, Talabidi, Schäppi, Paunescu, Mayer, Abazai und Zumberi (alle nicht im Aufgebot). Chiasso ohne Conus, Bahloul, Dixon, D’Ippolito (alle verletzt), Berzati, Gamarra, Ronchetti, Zunic, Clément, Amendola, Fernando, Keller, Stevic, Tonelli, Mauri, Zahaj und Jacot (alle nicht im Aufgebot). – 60. Platzverweis Marzouk (ausserhalb des Spielfelds).

Verwarnungen: 10. Magnin, 29. Hajrizi, 60. Sauter.