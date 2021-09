Mehrkämpfer Simon Ehammer beendet die Saison verletzungsbedingt

Simon Ehammer zieht einen Strich unter diese Saison: «Es fühlt sich wie ein Neuanfang an.» Der Mehrkämpfer Simon Ehammer beendet die durchzogene Saison verletzungsbedingt frühzeitig – und freut sich auf 2022. Dann will er für die Mehrkampf-WM in Oregon bereit sein. Raya Badraun Jetzt kommentieren 14.09.2021, 05.00 Uhr

Simon Ehammer war mit einer Fersenprellung in den Weitsprung-Wettkampf von «Weltklasse Zürich» gestartet. Ennio Leanza / KEYSTONE

Die Saison endet für Simon Ehammer so, wie sie begonnen hat: mit einer Verletzung. Es geschah bereits vor einer Woche an den Schweizer U23-Meisterschaften in Nottwil. Beim letzten Versuch im Weitsprung übertrat Ehammer. Weil er den Fuss schräg aufsetzte, gab es einen Schlag auf den Fersen. Ein ungültiger Sprung und eine Prellung waren die Folgen. Ehammer sagt:

«Ein unpassender Moment.»

Denn mit Weltklasse Zürich stand vergangene Woche ein Highlight vor der Tür. «Diesen Anlass wollte ich nicht absagen», sagt der 21-jährige Appenzeller. Er wollte auf der grossen Bühne antreten, die Chance nutzen und tat es schliesslich auch. Doch jeder Sprung tat ihm weh. Und dieses Wissen hemmte ihn zusätzlich. Am Ende wurde er trotzdem Vierter mit einer Weite von 7,94 Metern. Das Hürdenrennen sagte er hingegen ab. Am Samstag folgte noch ein Weitspringen in Innsbruck, das er trotz Schonhaltung mit 7,79 Metern auf Rang zwei beendete.

Verzicht auf Wettkampf in Bellinzona

Es war sein letzter Wettkampf in dieser Saison. Gestern entschied Ehammer zusammen mit seinen Trainern, auf das heutige Meeting Gala dei Castelli in Bellinzona zu verzichten. Dennoch waren die letzten Wettkämpfe ein versöhnlicher Abschluss. Der Athlet vom TV Teufen sagt:

«Ich weiss, dass mehr möglich gewesen wäre als die 8,10 Meter, die ich in diesem Jahr gesprungen bin.»

Doch er hat sich gefreut, trotz der Verletzung nochmals gute Ergebnisse zu erzielen – und mit der starken Konkurrenz mitzuhalten. «Deshalb tut es dieses Mal nicht so weh.»

Ein lachendes und ein weinendes Auge

Dank der zweiten Hälfte der Saison schaut Ehammer mit einem lächelnden Auge auf diesen Sommer. Der erste Teil hingegen verursachte ein weinendes Auge. «Ein grosses Ziel habe ich nicht erreicht», sagt er. «Die Olympischen Sommerspiele in Tokio.» Diese lagen für den jungen Athleten lange in Reichweite. Letzten Sommer verpasste er die Olympialimite von 8350 Punkte um lediglich 119 Zähler. Über die Weltranglisten-Platzierung hätte er sich dennoch qualifiziert. Doch die Resultate vom vergangenen Jahr zählten für Tokio nicht.

Und dann verletzte er sich auch noch. Wegen einer Schambeinentzündung Ende Winter verpasste er wichtige Vorbereitungswochen. Trotzdem trat er in Götzis zum Mehrkampf an. Dort schaffte er aber ausgerechnet im Weitsprung keinen gültigen Versuch und musste den Wettkampf früh abbrechen. Schliesslich versuchte er, sich über den Weitsprung für Olympia zu qualifizieren. Doch auch an dieser Marke scheiterte er. Das war schwierig für ihn, gerade weil er weiss, was unter normalen Umständen möglich gewesen wäre. Und nun war er so weit von früheren Zeiten und Weiten entfernt. Ehammer sagt:

Simon Ehammer. Bild: Ulf Schiller/KEY

«Es hat geholfen, darüber zu reden und die Wut und Trauer rauszulassen. Es war auch ein Lernprozess. Für ein anderes Mal weiss ich nun, wie ich besser damit umgehen kann.»

Gold an der U23-EM als Saisonhöhepunkt

Im Juli gelang ihm schliesslich doch noch ein grosser Erfolg. An der U23-EM in Tallinn gewann er mit 8,10 Metern Weitsprung-Gold. Während der Olympischen Spielen war er im Trainingslager in St.Moritz. Und er überlegte sich, doch noch einen Mehrkampf zu machen. Am Ende entschied er sich jedoch dagegen, obwohl er seit August wieder ganz fit ist. Wenn er antritt, will er eine Spitzenleistung zeigen, wenn möglich sogar eine persönliche Bestleistung. Dafür fehlt jedoch die nötige Vorbereitung. Und nur antreten, damit er angetreten ist, will er nicht.

So blieb er den Rest der Saison beim Weitsprung. In den vergangenen Wochen zeigte er auf, was man von ihm auch im Weitsprung noch erwarten kann – auch wenn eine weitere persönliche Bestleistung dieses Jahr nicht möglich war. Nun geht Ehammer zwei Wochen in die Ferien. Zuerst reist er zusammen mit seiner Freundin nach Zypern, später nach Österreich. Dann beginnt bereits die Vorbereitung auf die nächste Saison mit der WM in Eugene im US-Bundesstaat Oregon. «Ich freue mich sehr auf die kommende Zeit», sagt Ehammer. «Es fühlt sich an wie ein Neuanfang.»