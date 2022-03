Ein Punkt und Ligaerhalt gesichert Der FC Wil 1900 kann im Stade Olympique de la Pontaise in Lausanne seit rund 12 Jahren nicht mehr gewinnen. Auch an diesem Samstag reichte es gegen den FC Stade Lausanne Ouchy nur zu einem 1:1 Unentschieden. Valon Fazliu brachte die Wiler nach 33 Minuten in Front. Ex-Wiler Robin Kamber egalisierte das Skore nach 84 Minuten. Jan Wegmann 19.03.2022, 23.11 Uhr

Valon Fazliu (li.) brachte den FC Wil in Führung Bild: Jan Wegmann

Vor der anstehenden Nationalmannschaftspause reiste der Bergholz-Club an den Genfersee um gegen den FC Stade Lausanne Ouchy anzutreten. Die Wiler und die Westschweizer gehören aktuell zu den Teams der Stunde. Haben Sie doch beide von den letzten 5 Spielen nur eines verloren. Es war also ein kleines Spitzenspiel zwischen zwei Mittelfeldclubs.

Gemächliche Startphase

Mit Marvin Keller, Mergim Brahimi und Michael Heule musste der FC Will 1900 gleich auf drei potenzielle Stammspieler krankheitshalber verzichten. Verletzungsbedingt fehlten weiterhin Neuzugang Leorat Bega, Sebastian Malinowski, Kastrijot Ndau, Argtim Ismaili und Nils Reichmuth. Trotz dieses geschrumpften Teams wollten die Ostschweizer Ihre gute Form bestätigen und zählbares zurück nach Will nehmen. Zu Spielbeginn liessen es beide Teams gemächlich angehen. Die Gäste zwar mit etwas mehr Ballbesitz, aber hauptsächlich in der eigenen Hälfte. Bis zur ersten nennenswerten Aktion dauerte es ganze 31 Minuten. Zuerst Fazli, dann Silvio, doch der Versuch wurde von einem Lausanner Verteidiger in letzter Sekunde geblockt.

Nur zwei Zeigerumdrehungen die nächste gefährliche Aktion für die Wiler. Schöner Doppelpass zwischen Fazliu und Lukembila welcher wieder bei Fazliu landete. Dieser umkurvte den heimischen Torwart gekonnt und chippte das Spielgerät zur verdienten Führung in die Masche. Valon Fazliu ist mit nun 9 Toren und 10 Vorlagen Wils Topskorer. Die Führung war überaus verdient, hatten sich die Ostschweizer doch mehr Spielanteile erarbeitet. Mit diesem knappen Vorsprung ging es dann auch zum Pausentee.

Ex-Wiler Kamber verhinderte Auswärtserfolg

Kurz nach Wiederanpfiff waren es erneut die Gäste, welche mit dem 2:0 eine gewisse Vorentscheidung herbeiführen hätten können. Der Versuch von Lukembila nach einer Dickenmann-Flanke konnte jedoch von Kadima auf der Linie geklärt werden. In der Folge wurde das Heimteam stärker und versuchte auf den Ausgleich zu drängen, scheiterte jedoch mehrfach an der Wiler Defensive oder an einem gut parierenden Nils de Mol, welcher Marvin Keller ersetzte, dieser verfolgte das Spiel Krankheitshalber zu Hause.

Doch auch die Wiler kamen zu weiteren Chance. Nach einer doch eher dürftigen ersten Halbzeit kamen die knapp 500 Zuschauer nun auf Ihre Kosten. Und konnten kurz vor Schluss den Ausgleich Ihres Teams bejubeln. Ausgerechnet Ex-Wiler Kamber, kurz zuvor eingewechselt, genoss im Wiler Strafraum zu viele Freiheiten und schloss mit einem strammen Abschluss ab. Mit einem Punkt traten die Wiler die Heimreise an und verabschiedeten sich in die anstehende Nationalmannschaft. Es bleibt also dabei, der Bergholz-Club kann im Olympiastadion Lausanne seit 12 Jahren nicht gewinnen. Der letzte Sieg datiert aus dem April 2010 gegen Le Mont Lausanne, es war bis heute der einzige Wiler Sieg auf der Pontaise.

Trotz der zwei verlorenen Punkte sorgten die Wiler mit diesem Punkt für einen beruhigenden Aspekt. Weil Kriens im Heimspiel gegen Schaffhausen nicht über ein 0:0 hinauskamen stehen Sie bereits 9 Spieltage vor Schluss als Absteiger fest und machen somit den Ligaerhalt der Wiler perfekt. Nach der Nationalmannschaftspause gastiert der Aufstiegsaspirant FC Aarau im Wiler Südquartier.

Telegramm:

FC Stade Lausanne Ouchy – FC Wil 1900 1:1 (0:1)

Pontaise, Lausanne: 483 Zuschauer – Schiedsrichter: Thies.

Tore: 33. Fazliu 0:1, 84. Kamber 1:1.

SLO: Hammel; Kadima (74. Kamber), Cueni (46. Ajdini), Pos; Asllani (46. Abdallah), Bamba, Bayard, Hefti (46. Tsoungui); Qarri (66. Okou), Chader; Hadji.

Wil: De Mol; Dickenmann, Talabidi, Zali, Frei; Zumberi, Muntwilter, Fazliu; Bahloul (83. Sauter), Silvio (83. Saho), Lukembila (62. Toure).

Bemerkungen: Stade Lausanne Ouchy ohne Routis, Hajrulahu, Laugeois, Abdullah (alle verletzt), Labeau (gesperrt) und Staffoni (nicht im Aufgebot).Wil ohne Bega, Ismaili, Malinowski, Ndau, Reichmuth (alle verletzt), Brahimi, Heule und Keller (alle krank). - 76. Pfostenschuss Toure.

Verwarnungen: 74. Bayard (Foul), 79. Muntwiler (Foul), 80. Kamber (Foul), 87. Dickenmann (Foul).