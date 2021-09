Super League: 8 Gründe, weshalb der FCSG gegen den FCB gewinnt.

Vor dem Hit gegen Basel Voilà FC St.Gallen: Ein paar Mutmacher für das schwere Spiel gegen Basel – oder acht Punkte, die für die Ostschweizer sprechen Der FC Basel ist am Mittwochabend im Kybunpark der Favorit. Wir haben nach Gründen gesucht, die dennoch für den FC St.Gallen sprechen. Und wir haben sie gefunden. Christian Brägger und Ralf Streule Jetzt kommentieren 22.09.2021, 05.00 Uhr

Furchtlos spielen die St.Galler gegen Basel im Februar 2021 – beim 3:1 bejubelt Lukas Görtler (rechts) seinen Führungstreffer mit Alessandro Kräuchi. Bild: Christian Merz/KEY

Der FC St.Gallen gegen Basel – die Rollen scheinen wieder einmal klar verteilt. Die Ostschweizer sind nicht wie gewünscht in die Saison gestartet. Nach dem Sieg zum Auftakt gegen Lausanne setzte eine deutliche Abwärtstendenz ein. Der FC Basel hingegen überzeugte zu Beginn wie schon lange nicht mehr, schnell hing man ihm die Etikette «Titelkandidat» um. Zuletzt gab es in der Meisterschaft jedoch drei Unentschieden in Serie. Ganz so deutlich muss die Aussenseiterrolle der St.Galler am Mittwochabend im Kybunpark also doch nicht sein, der weltweit grösste Wettanbieter «bet365» sieht das jedenfalls ähnlich. Er zahlt bei 1 Franken Einsatz auf den Sieg der Ostschweizer 3 Franken aus, umgekehrt gibt es aber auch nur 2.15 Franken. Und ein richtig getipptes Unentschieden würde aus 1 Franken 3.50 Franken machen.

Dennoch: Die Suche nach Gründen für einen St.Galler Sieg forderte uns mehr heraus als auch schon. Wir haben immerhin acht Punkte gefunden. Und wir sind überzeugt: Den einen oder anderen – zuweilen auch mal an den Haaren herbeigezogenen – Grund haben die Experten bei bet365 übersehen.

Trainer behaupten gerne, dass ihre Spieler vor jeder Partie gleichermassen motiviert seien, dass der Gegner da keine Rolle spiele. Was natürlich Unsinn ist. Ein Sonntagnachmittagskick im fast leeren Stade de Genève ist nun mal nicht zu vergleichen mit – eben – einem gut besuchten Heimspiel gegen den FC Basel, dann auch noch in der motivierenden Flutlicht-Atmosphäre eines Herbstabends.

Und auch wenn die Basler ihr Fussballkrönchen längst an die Young Boys haben abgeben müssen: In den Augen vieler Fans und wohl auch Spieler sind die Basler weiterhin das Team, gegen das ein Sieg besonders viel Spass macht. Warum das so ist? Es hat sich in den Jahren der Basler Dominanz irgendwie so in den Köpfen eingebrannt. Wenn es gegen Rot-Blau geht, ist der Adrenalinspiegel höher. Gerade auch in St.Galler Blutbahnen.

Adrenalin pur – ein Bild für die Ewigkeit beim Sieg gegen Basel im Februar 2021. Bild: Michel Canonica

Patrick Rahmen lächelte auf der Kellen in Tübach etwas verlegen, als seiner Mannschaft nach dem Cup nahegelegt wurde, doch gleich in der Ostschweiz in ihrem Hotel in Uzwil zu bleiben. «Das würde sich anbieten, aber wir gehen lieber wieder nach Hause und übernachten in unseren Betten», sagte der Basel-Trainer.

15 Pflichtspiele hat seine Mannschaft seit dem 22.Juli bereits absolviert, zuletzt vor einer Woche musste sie für die Gruppenphase der Conference League die beschwerliche Reise nach Aserbaidschan antreten. Allzu oft in die eigene Bettdecke einkuscheln lag also nicht drin. Da fanden die Spieler des FC St.Gallen bedeutend mehr wohlige Nestwärme. Sie kommen bislang mit Meisterschaft und Cup auf acht Partien – vergleichbar müde Beine wie die Basler sollten sie also nicht haben.

Die Kaltblütigkeit vor dem Tor war bis jetzt ja nicht die grosse Stärke der St.Galler. Oder deutlicher formuliert: Der FC St.Gallen hat die schlechteste Chancenauswertung der Liga, das zeigt die Analyse des Fussballdaten-Anbieters Instat. Pro Spiel kamen der FC St.Gallen wie auch der FC Basel in dieser Saison durchschnittlich zu acht guten Torchancen. Mit einem kleinen, aber wichtigen Unterschied: Die Basler münzten 35 Prozent davon in Tore um, die St.Galler nur 24 Prozent. Ganz klar: Es fehlt ein St.Galler Cabral. Oder eben, um die Sache für die Ostschweizer positiv zu formulieren: Es fehlte bisher ein St.Galler Cabral. Nun gibt es ihn.

Vier Tore erzielte Fabian Schubert am vergangenen Sonntag im Cup gegen Chênois. Bild: Pascal Müller/Freshfocus

Der Österreicher Fabian Schubert hat seine Ladehemmungen am Sonntag gegen Chênois abgelegt. Vier Schubert-Tore in 45 Minuten gegen ein 1.-Liga-Team, das ergibt umgerechnet gegen Basel während 90 Minuten – über den Daumen gepeilt – etwa zwei Schuberttreffer. Was wohl schon mehr als die halbe Miete wäre. Dass Schubert bisher in der Meisterschaft noch nicht für die St.Galler getroffen hat, vernachlässigen wir bei dieser Prognose einfach grosszügig. Auch sein Coach Peter Zeidler sagt ja: «Wir spüren im Training täglich, dass er Tore machen kann.»

Man hört, dass Jordi Quintillà nicht in der Gunst von David Degen steht, dem Mitbesitzer des FC Basel. Den Spanier hatte noch der frühere Klubpräsident Bernhard Burgener verpflichtet. Für Basel hat der ehemalige Regisseur des FC St.Gallen jedenfalls erst drei Meisterschaftseinsätze absolviert, zuletzt war er verletzt. Auch diesen Mittwoch gibt es keine Aufnahme im 20-Mann-Kader, obwohl er von den Ärzten grünes Licht hat.

Jordi Quintillà im Dress des FC Basel – gewöhnungsbedürftig für den St.Galler Fan. Bild: Urs Lindt/Freshfocus

Vielleicht ein geschickter Schachzug der Gäste – denn Quintillàs Anwesenheit wäre für die heimischen Fans wie für die St.Galler Spieler Ansporn genug gewesen, nochmals eine Schippe draufzulegen. Aber das Manöver der Basler zielt ins Leere. Denn auch wenn Quintillà bei Basel keine Rolle spielen wird: Seine ehemaligen Teamkollegen werden ihm zeigen wollen, dass das Ostschweizer Spiel auch ohne ihn funktioniert. Dass die Freistösse auch ohne ihn im gegnerischen Tor landen können. Und dass Victor Ruiz auch mit Diakité harmoniert. Manche Fans wollen den Spanier nach dem Spiel schluchzen hören:

«Wäre ich doch geblieben!»

Wissen Sie, was Vincent Sierro, Cedric Itten und André Ribeiro gemeinsam haben? Sie alle erzielten schon Siegtreffer gegen den FC Basel, seit Peter Zeidler der Trainer des FC St.Gallen ist. Unter dem Übungsleiter aus Deutschland gab es bislang zwölf Begegnungen gegen den 20-fachen Schweizer Meister – mit vier Siegen, drei Unentschieden und fünf Niederlagen. Das liest sich gar nicht so schlecht.

Bei den anfänglich genannten Siegtorschützen fehlen ja noch Lukas Görtler, Kwadwo Duah und ein gewisser Quintillà. Das Trio ist massgebend, dass sich die Erinnerung an das letzte Aufeinandertreffen im Kybunpark lohnt, als die Ostschweizer vor leeren Rängen am 12.Februar die Basler mit 3:1 nach Hause schickten. Mit dem zwölften Mann im Rücken sollte es also irgendwie möglich sein, auf den Platz ein Déjà-vu zu projizieren.

Es herrschte ein reges Kommen und Gehen beim FC Basel in diesem Sommer. Noch am letzten Tag des Transferfensters verpflichtete der Klub gleich vier Spieler und liess die Kadergrösse auf 28 Feldspieler anwachsen. Das ist zwar nachvollziehbar mit Blick auf das intensive Programm. Die besten Akteure kommen meistens zum Einsatz, doch den anderen wie den neuen fehlt die Bindung: Weil sie entweder wenig spielen oder erst seit drei Wochen am Rheinknie engagiert sind. Rahmen sagte nach dem Cup:

«Wir müssen schon noch an unserer Ausrichtung feilen.»

Er meinte damit, dass sich einige Profis zuerst den Spielstil der Basler einverleiben müssen. Den Schweizer Cup mal ausgenommen, führt dieser Schwachpunkt dann zu folgender Serie: Basel ist seit fünf Pflichtspielen ohne Sieg, was gegen den Selbstanspruch ist und am Selbstverständnis nagt. Vor allem übt dieser Umstand Druck aus auf das Nervenkostüm von Spieler und Trainer.

Er fehlt: Sebastiano Esposito. Bild: Urs Lindt/Freshfocus

Gegen St.Gallen fehlt Sebastiano Esposito mit einem Muskelfaserriss verletzt, er ist Dreh- und Angelpunkt im Basler Angriffsspiel. Ohne den 19-jährigen Italiener ist nicht nur Cabral massiv schwächer, die Basler haben grundsätzlich sichtlich Mühe, die entscheidenden Pässe zu spielen und kommen viel weniger in die Box, wo die Torgefahr am grössten ist. Es spricht ja auch nicht unbedingt für eine Mannschaft, wenn ein Neuzugang schon nach wenigen Auftritten die wichtigste Figur im Kader ist. Aus Basel ist überdies zu hören, dass die Stimmung intern, sagen wir es mal so: Nicht unbedingt gut ist, was vor allem mit dem Umgangston der neuen Führung zu tun haben soll. Entsprechend waren zuletzt die Basler Auftritte.

Ein 1:5 mit Zerfallserscheinungen in Genf, eine Abwehr ohne ihren Trumpf Leonidas Stergiou, dazu unkonzentrierte Schlussphasen gegen Luzern und Sion: Viel Gutes gab es jüngst nicht zu berichten über die St. Galler. Was immer auch sein Gutes hat – denn fast keiner erwartet jetzt einen Ostschweizer Sieg. Und nie funktioniert St. Gallens Feuerwehr-Pressing zu Beginn eines Spiels besser, als wenn der Zeidler-Fussball gerade mal wieder als zu durchschaubar abgeschrieben wurde. Meist ist es zudem dann richtig gut, wenn der Gegner mitspielt und nicht abwartet. Der FC Basel hat ja den Anspruch, in einem Spiel nicht nur dabei gewesen zu sein.