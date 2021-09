Vor dem Saisonstart: Das ist alles neu bei St.Otmars Handballern

Handball Das ist alles neu bei St.Otmar – die wichtigsten Fragen und Antworten vor dem Saisonstart Am Mittwoch um 19.30 Uhr beginnt für St.Otmars Handballer die NLA-Saison gegen Kriens-Luzern. Ein Überblick über die wichtigsten Veränderungen. Ives Bruggmann 01.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Torschützenkönig der vergangenen Saison, Andrija Pendic, übernimmt das Captainamt bei St.Otmar. Benjamin Manser

Es hat sich einiges getan bei St.Otmar seit dem Aus im Playoff-Viertelfinal Ende Mai gegen Suhr Aarau. Fünf Spieler haben den NLA-Verein verlassen, deren vier sind neu dazugekommen. Geblieben ist Trainer Zoltan Cordas. Mehr noch: Die Vereinsführung verlängerte den Vertrag des Österreichers vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2024. Unter dem 58-jährigen Handballlehrer soll der nächste Entwicklungsschritt folgen.

Vor dem Saisonstart am Mittwoch um 19.30 Uhr in der Kreuzbleiche gegen Kriens-Luzern stellen sich sowohl im sportlichen als auch im organisatorischen Bereich bei St.Otmar einige wichtige Fragen:

Ist die Transferbilanz St.Otmars positiv?

Fünf Abgängen stehen vier Neuzugänge gegenüber. Das Kader ist also ein wenig schmaler geworden. Mit Goalie Jonas Kindler, dem langjährigen Captain, sowie Kreisläufer und Abwehrchef Tobias Wetzel haben zwei Identifikationsfiguren den Verein verlassen. Zudem wurden die Verträge mit den beiden Linkshändern Rares Jurca und Max Höning nicht mehr verlängert, ebenso wie jener des Kreisläufers Simon Bamert.

Identifikationsfigur Tobias Wetzel hat St.Otmar verlassen. Michel Canonica

Als Ersatz für Kindler stösst Goalie Beco Perazic von Fortitudo Gossau zu St.Otmar. Ebenfalls aus Gossau kommt Kreisläufer Clemens Gangl. Für den Rückraum verpflichtete St.Otmar zwei in der Schweiz noch unbekannte Handballer. Der Linkshänder Vuk Lakicevic spielte zuletzt bei Struga in Nordmazedonien. Der Montenegriner mit den Gardemassen von 2 m und 93 kg ist erst 19-jährig und dürfte deshalb noch ein wenig Eingewöhnungszeit benötigen. Ganz anders sieht das bei Ariel Pietrasik aus. Der polnisch-luxemburgische Doppelbürger mit einer Körpergrösse von 2,01 m dürfte sogleich ein Leistungsträger sein. Der 21-jährige linke Rückraumspieler bringt sowohl in der Defensive als auch in der Offensive überdurchschnittliche Qualitäten mit. Wie die Transferbilanz ausfällt, entscheidet sich letztendlich auf dem Feld. Sicher ist: St.Otmar hat in Zeiten von Corona vernünftig gehandelt.

Wie lief die Vorbereitung auf die neue Saison?

St.Otmars Trainer Zoltan Cordas. Bild: Alexander Wagner

«Die Jungs waren sehr fleissig», sagt Trainer Zoltan Cordas zur intensiven Trainingsphase mit einigen Testspielen. Die Resultate sind wie immer mit Vorsicht zu geniessen. «Wir hatten Höhen und Tiefen», so Cordas. Jedoch gaben die St.Galler in den meisten Partien ein gutes Bild ab. Den Pfändercup, ein internationales Vorbereitungsturnier in Bregenz, gewann St.Otmar im Final gegen den Gastgeber. In weiteren Testspielen hielten die St.Galler auch gegen die Bundesligateams aus Balingen und Göppingen gut mit. Wichtig wird jedoch sein, dass die Profis körperlich bestens vorbereitet sind. Stand jetzt ist das der Fall, denn sämtliche Spieler St.Otmars sind einsatzbereit. Ein Umstand, der in der vergangenen Saison kaum einmal eintrat.

Wer bildet den Innenblock in der Defensive?

Nach dem Abgang des gesetzten Duos Wetzel/Höning muss Trainer Cordas diesen Bereich neu besetzen. Weil Wetzel und Höning in der vergangenen Saison häufig gefehlt hatten, sprangen andere wie Noah Haas oder Dominik Jurilj in die Bresche. Haas hat sich seither im Abwehrzentrum sosehr weiterentwickelt, dass er gemeinsam mit Ariel Pietrasik aus der Poleposition in die Saison startet. Weitere Kandidaten sind Dominik Jurilj und Clemens Gangl.

Noah Haas hat sich in der Defensive zu einem Stammspieler gemausert. Benjamin Manser

Auf den Halbpositionen, die weiterhin aggressiv und offensiv interpretiert werden sollen, setzt Cordas auf Benjamin Geisser, den wiedergenesenen Frédéric Wüstner und Severin Kaiser. Von der Grösse her ist St.Otmar in der Deckung besser aufgestellt als in der Vergangenheit. Insgesamt erhofft sich St.Otmar in der Defensive eine markante Steigerung im Vergleich zur vergangenen Saison, als die St.Galler in der Hauptrunde mehr als 28 Gegentore pro Partie hinnehmen mussten. Denn schliesslich steht hinter der Abwehr noch der beste Schweizer Goalie der Liga: Nationalspieler Aurel Bringolf.

Welche Rolle nimmt MVP Andrija Pendic ein?

Der 34-jährige Thurgauer war die überragende Figur der vergangenen Saison – nicht nur bei St.Otmar. Pendic verdiente sich sowohl die Auszeichnung des Torschützenkönigs als auch jene des wertvollsten Spielers der Liga. Dass der Spielgestalter noch einmal 222 Tore in der Hauptrunde erzielt, ist sehr unwahrscheinlich. «Das kann ich nicht noch einmal erwarten», sagt Cordas. Und fügt hinzu: «Seine Spielweise werde ich nicht ändern.» Heisst: Pendic wird weiterhin die spielbestimmende Persönlichkeit der St.Galler sein. Jedoch wird seine Rolle als Vorbereiter noch mehr Gewicht erhalten. Denn die Gegner werden sich vermehrt auf Pendic konzentrieren. Es liegt also am Torschützenkönig, seine wurfgewaltigen Mitspieler perfekt in Szene zu setzen.

Die Rolle Andrija Pendics wird sich wohl ein wenig verändern. Benjamin Manser

Wer übernimmt das Amt des Captains?

Andrija Pendic ist der neue Captain des TSV St.Otmar. Die Stellvertreterrolle übernimmt Flügelspieler Ramon Hörler. Sie treten damit die Nachfolge der abgewanderten Tobias Wetzel und Jonas Kindler ein.

Welche Vorschriften bezüglich Corona gelten?

Sowohl für die Handballer als auch für den Staff und die Zuschauer gilt die 3-G-Regel. Sprich die Beteiligten müssen geimpft, genesen oder getestet sein. Der TSV St.Otmar hat für seine Heimspiele eine Bewilligung erhalten, muss jedoch gewährleisten, dass die Vorschriften eingehalten werden. Der Zutritt in die Kreuzbleiche erfolgt deshalb für Personen ab 16 Jahren nur mit einem gültigen Covid-Zertifikat und einem Ausweis. Die Spieler St.Otmars sind übrigens allesamt geimpft, bei einigen wenigen steht noch die zweite Dosis aus.

Wie lautet das offizielle Saisonziel St.Otmars?

35 Punkte aus 27 Partien sowie Rang fünf in der NLA-Tabelle: Punktemässig war die vergangene Saison die beste seit 2009/10. Jedoch scheiterte St.Otmar im Playoff-Viertelfinal an Suhr Aarau. «Wir möchten mindestens einen Punkt mehr sammeln in der Hauptrunde», sagt Präsident Hans Wey und liegt damit auf der gleichen Wellenlänge wie Trainer Cordas. Trotz neuem Anstrich sind die Ziele St.Otmars nicht kleiner geworden. An diesen werden die St.Galler ab Mittwoch gemessen.