St.Otmars Handballer mit einem missratenen Auftritt gegen den RTV Basel – ein Gegentreffer in letzter Sekunde verhindert den eigentlich budgetierten Sieg St.Otmar kommt in der Handball-NLA gegen den RTV Basel nicht über ein 23:23 hinaus. Von Trainer Zoltan Cordas gibt es nach dem Spiel ein Donnerwetter zu hören. Fritz Bischoff 27.09.2020, 23.12 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Bild mit Symbolcharakter: St.Otmars Kreisläufer Simon Bamert liegt nach einem Zweikampf am Boden.

Benjamin Manser

Die Minuten nach Spielschluss der NLA-Partie der Handballer zwischen dem Dritten St.Otmar und dem Zweitletzten RTV Basel gestern Abend in der Kreuzbleiche sagten alles zum Spielverlauf mit dem 23:23-Ergebnis und der Gemütslage der beiden Teams aus. Während sich die Basler auf dem Spielfeld in den Armen lagen und sich gratulierten, beorderte St.Otmars Trainer Zoltan Cordas mit einem Pfiff seine Akteure sofort in die Garderobe.

Dort folgte ein tobendes und unüberhörbares Donnerwetter ob der unbefriedigenden und schwachen Leistung seines Teams. Als sich die Garderobentüre wieder öffnete, machte auch der sportliche Leiter Andy Dittert seiner Wut Luft.

«Das war Überheblichkeit, Selbstzufriedenheit und Undiszipliniertheit. Eine solche Leistung ist nicht zu akzeptieren.»

Damit fand er wohl die ähnlichen Worte, die zuvor der Trainer an die Equipe gerichtet hatte.

Nie dominant aufgespielt

Der Hauptgrund für den Ärger der beiden St.Galler Führungspersonen lag wohl zuerst im letzten Gegentreffer begründet– einem direkt verwerteten Freiwurf des Baslers Aleksander Spende nach abgelaufener Spielzeit zum Endstand über die Verteidigungsmauer St.Otmars hinweg. «Ein solches Tor darf es ganz einfach nicht geben», sagte Torhüter Aurel Bringolf, der zuvor mit einer ausgezeichneten Leistung und 16 abgewehrten Würfen hauptverantwortlich dafür war, dass sein Team immer in Siegesnähe spielte. Weniger erstaunt über seinen Freiwurftreffer zeigte sich der slowenische Schütze. «Ich bin genau zwei Meter gross und habe meine Grösse schon mehrfach zu solchen Treffern nutzen können. Es ist gewissermassen eine Spezialität von mir», so Spende.

Andrija Pendic erzielt acht Treffer für St.Otmar.

Benjamin Manser

Es fehlte der Distanzschütze

Ein Spieler mit den Qualitäten des 27-Jährigen wäre St.Otmar am Sonntagabend gut angestanden. Beim Heimteam fehlte ein Spieler, der auch Tore aus der Distanz zu werfen vermag. Die St.Galler mussten ihre Treffer mit einem Spiel in die Tiefe hart erarbeiten. Die offensive Verteidigungsarbeit des Gegners liess nie ein flüssiges und dominantes Spiel aufkommen. St.Otmar wirkte phasenweise selbstgefällig und schien sich auf einen knappen Sieg einzustellen. So blieb der Spielverlauf von der ersten bis zur letzten Sekunde spannend und knapp. Insgesamt 19 Mal stand die Begegnung unentschieden, nur zweimal, beim 10:8 und beim 22:20, führten die Gastgeber mit zwei Treffern. Das 22:20 schien ihnen in ihrer Einstellung nach einem einfachen Sieg recht zu geben.

Doch der Trugschluss folgte nach zwei Fehlern, die die Basler in Gegenstössen zum 22:22 nutzten, auf dem Fuss. Es war die Bestrafung für eine unbefriedigende Leistung. «Wir haben insgesamt zu viele Fehler gemacht und uns das Spiel des RTV aufzwingen lassen», sagte Bringolf. Er und sein Team tun gut daran, die richtigen Schlüsse aus dem Auftritt zu ziehen. Ansonsten wird es in der nächsten Partie am Samstag in Schaffhausen gegen die Kadetten eine Kanterniederlage absetzen.