Handball Ein Kopfspiel für St.Otmar – gegen den RTV Basel ist ein Sieg Pflicht Die St.Galler NLA-Handballer empfangen am Sonntag um 17 Uhr als Favorit den RTV Basel. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 02.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

St.Otmars Neuzugang Ariel Pietrasik (rechts) überzeugt mit Wurfkraft und Defensivqualitäten. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Wie es nicht geht, das hat der TSV St.Otmar in der vergangenen Saison gezeigt: Fast genau vor einem Jahr agierten die St.Galler Handballer gegen den damaligen Aufsteiger Basel zu wenig zwingend in der Offensive und liessen zahlreiche Gelegenheiten fahrlässig aus. Die Bestrafung folgte in Form eines Unentschiedens. Nach Ablauf der Spielzeit erzielte Basels Topskorer Aleksander Spende den Ausgleich zum 23:23-Endstand.

In den beiden anderen Partien gegen den RTV Basel wurde St.Otmar seiner Favoritenrolle gerecht und besiegte den Aussenseiter im Auswärtsspiel deutlich mit 29:21 und daheim knapp mit 31:30. Der Heimsieg vom 18. April 2021 bleibt vor allem deshalb in Erinnerung, weil St.Otmars Regisseur Andrija Pendic in jener Partie 17 Treffer und damit mehr als der Rest des St.Galler Teams gemeinsam erzielte. Mit dieser Leistung stiess der Thurgauer in dieser Statistik auf den dritten Platz vor. Nur Wacker Thuns Martin Friedli (19 Tore) und Florian Goepfert (18 Tore) vom RTV Basel warfen in einer Partie der höchsten Schweizer Liga seit der dauerhaften Datenerfassung im Jahr 2001 mehr Treffer.

Spende erhält kubanische Unterstützung

In der neuen Saison hat sich bei beiden Teams einiges geändert. Basel versucht weiterhin, sich in der Liga zu behaupten. Bei einem Sieg aus fünf Partien gelingt dieses Unterfangen aktuell nur bedingt. Die dominierende Figur bei den Baslern ist weiterhin Aleksander Spende. In dieser Saison erhält der Serbe jedoch Unterstützung vom Kubaner Jorge Paban Lopez. Der Linkshänder erzielt fast sechs Tore pro Partie und entlastet damit Topskorer Spende.

St.Otmars Andrija Pendic (links) gegen den Basler Aleksander Spende. Benjamin Manser

St.Otmar ist derweil der Saisonstart mit sieben Punkten aus fünf Spielen geglückt – trotz des Verlusts einiger Leistungsträger. Von den vier Neuzugängen spielte sich bislang vor allem der Pole Ariel Pietrasik in den Vordergrund. Der linke Rückraumspieler traf bereits 38-mal. Darüber hinaus agiert der 22-jährige 2,01-m-Hüne in der Defensive im Innenblock solide.

Aufgrund der bisherigen Leistungen muss St.Otmar auch am Sonntag gegen Basel mit der Favoritenrolle vorliebnehmen. Alles andere als ein Sieg vor heimischem Publikum wäre eine Enttäuschung. «Wir müssen kapieren, dass es kein einfaches Spiel wird», sagt Trainer Zoltan Cordas. Basel habe nichts zu verlieren. Deshalb hängt vieles von der Einstellung und der Seriosität der St.Galler ab. «Ich nenne das ein Kopfspiel», sagt St.Otmars Trainer.

Das Kader ist fast komplett, der Coach fehlt

Der linke Rückraumspieler Dominik Jurilj kehrt nach drei Partien in St.Otmars Aufgebot zurück. Beim jüngst krank gewesenen Neuzugang Vuk Lakicevic wird kurzfristig über einen Einsatz entscheiden – ein Coronatest unter der Woche fiel negativ aus. Ebenfalls nicht zur Verfügung stehen wird bis auf Weiteres Sportchef und Coach Andy Dittert. Er fehlt aus gesundheitlichen Gründen.