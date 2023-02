Handball: Ein Viertelfinal mit nostalgischem Anstrich

Handball «Diese Partie soll zu einem Handballfest werden und an vergangene Zeiten erinnern» – weshalb der SV Fides für das Cupspiel gegen GC Amicitia nicht in die Kreuzbleichhalle ausweicht Das 1.-Liga-Team Fides/Otmar empfängt am Samstag ab 18 Uhr im Cup-Viertelfinal der Handballer den Titelverteidiger GC/Amicitia. Die Partie ist ein Höhepunkt in der Vereinsgeschichte. Ausgetragen wird das Spiel im Athletik-Zentrum. Fritz Bischoff Jetzt kommentieren 03.02.2023, 05.00 Uhr

St.Otmars Robert Jehle setzt sich im NLA-Stadtderby 1983 vor grosser Kulisse gegen die Fides-Verteidiger durch. Bild: Archiv Fritz Bischoff

Klammert man die neun Saisons aus, die der SV Fides in der NLA der Handballer spielte, so steht der St.Galler Traditionsverein vor dem Höhepunkt seiner 123-jährigen Vereinsgeschichte.

Erstmals hat er sich im Cup für den Viertelfinal qualifiziert. Im Achtelfinal schaltete das Team von Trainer Julian Rauch das NLB-Team Emmen mit 35:28 aus. Gespielt wurde die Partie in der Halle des Athletik-Zentrums. Die Spielgemeinschaft nutzte in der kleinräumigen Halle ihren Heimvorteil gekonnt.

Schon unmittelbar nach der Viertelfinalqualifikation sagte Fides-Präsident Roger Mayer: «Auch gegen den Titelverteidiger GC/Amicitia wollen wir den Heimvorteil nutzen und werden deshalb nicht in die grössere Kreuzbleichehalle wechseln. Diese Partie soll zu einem Handballfest werden und an vergangene Zeiten erinnern.»

Die Halle ist ein geschichtsträchtiger Ort

Damit spielt er auf die Tatsache an, dass bis zum Bau der Kreuzbleichehalle 1984 sämtliche Handballspiele aller Ligen in der damaligen Steinachhalle, die dann 2006 ins Athletik-Zentrum integriert wurde, durchgeführt wurden.

Es waren legendäre Partien von den untersten Ligen bis hin zu Europacup- und Länderspielen, die in der 1972 eröffneten Steinachhalle ausgetragen wurden. Dies trotz dem Umstand, dass die Platzverhältnisse eng waren und während Jahren die Tore – von allen unbemerkt – nicht in der Mitte der Grundlinien des Handballfeldes standen.

Einer, der sich an die besonderen Verhältnisse in der Steinachhalle erinnert, ist Joe Keel. Der 63-Jährige war vor 40 Jahren, als der SV Fides in der NLA spielberechtigt war, Regisseur und Goalgetter des von Urs Zeier trainierten Teams.

Nicht nur, wie etwa beim Stadtderby von Anfang 1983 zwischen dem SV Fides und St.Otmar, war die Halle jeweils mit Zuschauern gut gefüllt, sondern gar zum Teil auch überfüllt, wenn sich gegen 1500 Besucher oder noch mehr in die Halle zwängten.

«Es war jeweils ein eigentlicher Hexenkessel. Die Zuschauer standen oder sassen bis unmittelbar am Spielfeldrand. Alles war extrem eng. Die Flügelspieler hatten viel weniger Platz zur Verfügung, als dies in den heutigen Hallen der Fall ist», erinnert sich Keel.

Eine Entwicklung, die unvorstellbar war

Keel schwärmt noch heute von der unvergleichlichen Atmosphäre, die allen jeweils noch einen zusätzlichen Motivationskick gegeben habe. Er betont aber auch, dass der aktuell gespielte Handball mit jenem seiner Aktivzeit kaum mehr zu vergleichen ist.

«Tempo, Dynamik und Technik haben einen Stand erreicht, den wir uns früher nicht vorstellen konnten. Allein schon die schnelle Angriffsauslösung, insbesondere nach einem Tor, konnten wir uns früher kaum vorstellen.»

Doch Keel möchte die Weiterentwicklung des Handballs nicht missen. «Die Attraktivität ist hoch, und auch deshalb freue ich mich auf den Cup-Viertelfinal vom Samstag.» Die Freude auf die um 18 Uhr beginnende Partie ist auch bei den Direktbeteiligten gross.

«Das Cupspiel ist seit Wochen ein Thema»: Joel Wick, Captain des SV Fides. Bild: Benjamin Manser

«Das Cupspiel gegen den Titelverteidiger aus Zürich ist bei uns seit Wochen ein Thema. GC Amicitia ist für uns ein übermächtiger Gegner und hat im Achtelfinal ja auch St.Otmar bezwungen. Wir wollen ganz einfach möglichst lange mithalten», so Joel Wick.

Der 24-jährige Captain spielt seit sechs Jahren beim SV Fides und hofft, dass mindestens 300 Zuschauerinnen und Zuschauer sein Team unterstützen werden. «Wir brauchen eine grosse Unterstützung. Je mehr Zuschauer kommen, desto beengender, desto lauter und damit ungewohnter wird es in unserer Heimhalle für den Gegner.»

«Emotionen können auch Unmögliches möglich machen.»

Bewusst sind sich die St.Galler, dass die Intensität eine mehrfach höhere sein wird als in der 1. Liga. Trotzdem ist für den 19-jährigen Nick Latzer, der noch nie gegen ein Team aus der NLA gespielt hat, klar: «Wir werden alles geben. Emotionen können auch Unmögliches möglich machen.»

Dies hat auch schon Philipp Jochum erlebt. Der 32-jährige Teamsenior blickt als Torhüter auf mehr Erfahrung zurück als alle seine Mitspieler zusammen. Seit vier Jahren spielt er bei Fides. Zuvor war er von 2013 bis 2018 für Fortitudo Gossau aktiv und in der Saison 2018/2019 beim HC Romanshorn.

Europacup-Spiele vor bis zu 4000 Zuschauern

Doch die Jahre in der Ostschweiz waren für den Vorarlberger nicht die prägenden. Jochum spielte zuvor während praktisch seiner gesamten Karriere in Hard – während seines Studiums stand er während einer Saison auch in Schwedens oberster Liga in Linköping unter Vertrag.

Mit Hard wurde er österreichischer Meister und kam auch im Europacup zum Einsatz, wo er vor bis zu 4000 Zuschauern spielte. «Solche Erlebnisse bleiben ewig. Ewig will ich auch den Cup-Viertelfinal mit Fides in guter Erinnerung behalten. Die engen Platzverhältnisse sprechen für uns. Der Samstagabend gegen den Titelverteidiger muss so oder so zu einem Handballfest werden. Darauf freuen wir uns alle.»

