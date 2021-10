FUSSBALL Von Sepp Blatter bis zum FC Winkeln - weshalb Austria Lustenau in Grün und Weiss von Erfolg zu Erfolg eilt Austria Lustenau aus der Grenzgemeinde in Vorarlberg dominiert in Österreich die 2. Fussball-Bundesliga. Mit reichlich Unterstützung aus der Schweiz. Daniel Good Jetzt kommentieren 26.10.2021, 05.00 Uhr

Haris Tabakovic: Schweizer Stürmer in Diensten Lustenaus mit 16 Toren in 10 Partien. Bild: Imago

Nur 30 Kilometer von St.Gallen entfernt verbucht eine Fussballmannschaft mit den Klubfarben Grün und Weiss Sieg um Sieg. Austria Lustenau ist derzeit in der 2. Bundesliga Österreichs das Mass aller Dinge. Die Anhänger aus der Marktgemeinde mit gut 23'000 Einwohnern träumen schon jetzt vom Aufstieg in die höchste Liga. Die Basis ist gelegt – auch wenn es am Freitag die erste Heimniederlage absetzte.

Die Verfolger können nicht aufsteigen

Der Gegner im Reichshofstadion war Blau-Weiss Linz. Das ist der Verein, für den der jetzige St.Galler Stürmer Fabian Schubert in der vergangenen Saison mehr als 30 Tore erzielt hatte. Die Linzer belegen den dritten Rang, sie sind aber wegen infrastruktureller Mängel nicht aufstiegsberechtigt. Das gilt auch für Lafnitz, den Vierten. Ebenfalls in der 2. Bundesliga bleiben muss Liefering, Talentschmiede von Champions- League-Teilnehmer Salzburg.

Der schärfste Rivale ist bloss Fünfter

Erster Konkurrent der Lustenauer im Kampf um den Aufstieg ist deshalb Innsbruck, das mit neun Punkten Rückstand nur an fünfter Stelle steht. Die Tiroler luchsten den Lustenauern im Sommer vor einem Jahr den Ligatopskorer Ronivaldo ab. Aber die Vorarlberger fanden mit Haris Tabakovic einen Stürmer, der noch häufiger trifft als der Brasilianer.

25 Partien für den Schweizer Fussballverband

Tabakovic ist 27-jährig und Schweizer. Er stand bei den Young Boys und den Grasshoppers unter Vertrag. Auch bei Wil. In der Super League schaffte er den Durchbruch nicht. Via Ungarn stiess er 2020 zu Lustenau. In dieser Saison steht er mit einer grandiosen Torquote zu Buche. In zehn Spielen erzielte der Solothurner, der 25 Partien für Schweizer Nachwuchsauswahlen bestritt, 16 Tore.

Mit Ahmet Schaefer nimmt ein weiterer Schweizer eine Schlüsselposition ennet der Grenze zum Rheintal ein. Der Zürcher schiesst keine Tore, er ist Investor. Sein wichtigstes Objekt ist Clermont, das in der Ligue 1 in Frankreich spielt. Lustenau ist einer der Partnerklubs.

750'000 Euro von einem Schweizer Investor

Schaefer, ein ehemaliger Mitarbeiter des früheren Fifa-Präsidenten Sepp Blatter, schoss im Sommer 750'000 Euro ein. Er erwarb so einen Viertel der Klubanteile.

Alexander Schneider (weiss) für Winkeln im Einsatz gegen

Marco Fisch vom FC Abtwil Engelburg. Bild: Michel Canonica

Der Sportchef – in Lustenau Sportkoordinator genannt – heisst Alexander Schneider, ist keine 30 Jahre alt und schloss sich während des Studiums an der Universität St.Gallen dem FC Winkeln an. Der Deutsche war Junior bei Fortuna Düsseldorf und bestritt für Winkeln etwa drei Dutzend Spiele in der 2. Liga interregional. In der vergangenen Saison war er in Lustenau auch Interimstrainer, weil es lange Zeit gar nicht lief.

Auf diese Saison hin verpflichtete die Austria Markus Mader als Trainer. Er kam vom Nachbarverein FC Dornbirn, den er in die 2. Bundesliga und danach sicher durch das Fahrwasser des Profisports führte. Seit Mader in Lustenau ist, befindet sich Dornbirn in einer Baisse und findet sich am Tabellenende wieder.

Euphorie, eine Baisse und ein 0:4 gegen St.Gallen

Austria Lustenau spielte von 1997 bis 2000 in der höchsten Liga Österreichs. Fast 10'000 Zuschauerinnen und Zuschauer – wovon viele aus der Schweiz – verfolgten jeweils die Heimspiele. Im allerersten Bundesligaspiel besiegten die Vorarlberger den damaligen Meister Salzburg 2:0. Weitere Höhepunkte in der Klubgeschichte sind die Cupfinalteilnahmen 2011 und 2020. Der Aufstieg aber blieb den Lustenauern auch im vergangenen Jahrzehnt verwehrt. Dafür ist der Rivale Altach aus dem Nachbardorf seit Jahren Teil der Bundesliga und spielte sogar im Europacup.

In Testspielen begegneten sich St.Gallen und Austria Lustenau schon häufig. Im Bild 2020 in St.Margrethen der St.Galler Stürmer Kwadwo Duah (am Ball) gegen Michael Lageder. Bild: Claudio Thoma/ Freshfocus

Selbst beste Ausgangslagen – wie jene jetzt im Herbst 2021 – liessen die Lustenauer im Kampf um den Aufstieg ungenutzt. Anfang September war mit dem FC St.Gallen der stärkste grün-weisse Klub aus der Schweiz zu Gast in Lustenau. Zu Testzwecken während einer Länderspielpause. Die St.Galler gewannen 4:0 und zeigten den Österreichern ihre Grenzen auf. Seither punktete aber vor allem Austria Lustenau.