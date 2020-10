Ein Fehlstart steht am Ursprung der Niederlage – bei St.Otmars Handballern harzt es bei Leader Kriens-Luzern in der Offensive Der St.Galler NLA-Verein verliert gegen die Innerschweizer 21:24 (9:14). Während die Defensive überzeugt, hapert es für einmal im Angriff. Ives Bruggmann 10.10.2020, 21.11 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

St.Otmars David Fricker erzielt drei Treffer gegen Kriens-Luzern.



Eveline Beerkircher

Nur zehn Gegentore liess St.Otmar in der zweiten Halbzeit gegen Leader Kriens-Luzern zu. Die Defensive zeigte nach dem Seitenwechsel wohl ihre beste Leistung der Saison. Goalie Aurel Bringolf stach dabei mit zahlreichen Paraden besonders heraus – über die gesamte Spieldauer waren es deren 13 .

Erster Treffer im neunten Anlauf

Doch in der Offensive verpasste es St.Otmar, die in der Defensive hart erarbeitete, gute Ausgangslage mit Toren zu veredeln. Besonders zu Beginn der Partie brachten die St.Galler den Ball nicht im gegnerischen Tor unter. Acht Fehlwürfe, davon drei in Überzahl, leisteten sie sich, während der gegnerische Goalie Paul Bar viermal erfolgreich intervenierte. Erst nach zehn Minuten Spielzeit erzielte Andrija Pendic mit dem neunten Wurf St.Otmars den ersten Treffer.

Zwar stabilisierte sich der Angriff ein wenig. Zu viele Eigenfehler verhinderten jedoch, dass die St.Galler den Rückstand verkürzen konnten. Nach zwei umstrittenen Schiedsrichterentscheiden holte sich Max Höning in der 25. Minute bereits seine zweite Zeitstrafe ab. Kriens-Luzern baute just vor der Pause den Vorsprung erstmals auf fünf Tore aus. Mit 14:9 für das Heimteam ging es in die zweite Halbzeit.

Defensive bringt St.Otmar ins Spiel zurück

Beim Stand von 12:18 in der 39. Minute schien die Partie aus Sicht St.Otmars schon fast verloren, zumal es in der Vorwärtsbewegung erneut zwei Technische Fehler produzierte. Doch in dieser Phase brillierte die Abwehr um den Innenblock Tobias Wetzel und Max Höning. Vorne waren es vor allem Flügel Fricker und Rückraumspieler Rares Jurca, die das Auswärtsteam wieder bis auf 15:18 heranbrachte. In seinem vierten Versuch traf dann auch Captain Wetzel erstmals. Auf einmal hiess es nur noch 17:19. Doch näher als bis auf zwei Tore kamen die St.Galler nicht mehr heran. Auch deshalb, weil sie vorne weiterhin zu fahrig wirkten. Jedes Mal, wenn sich vom Spielstand her eine Chance bot, folgte der Rückschlag in Form eines Fehlers oder eines überhasteten Abschlusses.

Die letzte Gelegenheit auf einen Punktgewinn vergab der wiedergenesene Benjamin Geisser eineinhalb Minuten vor Schluss. Statt 21:23 hiess es weiterhin 20:23. Die letzten beiden Tore entschieden nicht mehr über Sieg oder Niederlage.

Noch kein Spitzenteam

Nach den drei Partien gegen die Topklubs der Liga steht die Erkenntnis: St.Otmar gehört nach zwei Niederlagen und einem Unentschieden (noch) nicht zum Kreis der Spitzenteams. Sowohl in der Offensive als auch in der Deckung hat das Team von Zoltan Cordas sein Potenzial jedoch angedeutet. Was fehlt, ist eine überzeugende Darbietung über

60 Minuten. Gelingt dies den St.Gallern, liegen auch Siege gegen die besten Equipen der Schweiz in Reichweite. Durch die Niederlage beim Leader fällt St.Otmar in der Tabelle auf Platz sechs zurück.