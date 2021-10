Handball: St.Otmar verliert bei Leader Kadetten deutlich.

Handball Deutliche Niederlage für St.Otmar in Schaffhausen: Ein Blitzstart ist nicht genug Die St.Galler NLA-Handballer verlieren bei Leader Kadetten Schaffhausen deutlich mit 18:25 (12:12). Ives Bruggmann, Schaffhausen 14.10.2021, 22.39 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

St.Otmars Kreisläufer Benjamin Geisser – hier im Heimspiel gegen Pfadi – erzielte in Schaffhausen sechs Tore. Bild: Michel Canonica

Nach neun gespielten Minuten staunten die 486 Zuschauer in der BBC-Arena in Schaffhausen nicht schlecht: 7:2 stand es zu diesem Zeitpunkt für die Gäste aus St.Gallen. Es war ein nahezu perfekter Start, den St.Otmar beim Leader hinlegte. Schon nach sechseinhalb Minuten sah sich Kadettens isländischer Trainer Adalsteinn Eyjolfsson gezwungen, sein erstes Time-out zu nehmen.

Die St.Galler Defensive präsentierte sich zu Beginn hellwach. Drei Ballgewinne waren die Folge. Je zweimal Dominik Jurilj und Benjamin Geisser liessen sich in der Offensive die sich bietenden Gelegenheiten nicht entgehen. Schnell stand es 5:1. Und St.Otmar powerte weiter. Jurilj zum Dritten sowie Andrija Pendic zweimal souverän per Penalty liessen das Publikum vorerst verstummen. Schaffhausens Trainer hatte zu diesem Zeitpunkt bereits seine gesamte Mannschaft ausgewechselt. Ein Luxus, wer eine solche Kadertiefe besitzt. Im Rückraum agierten nun Ephrahim Jerry und Torben Matzken anstatt Luka Maros und Dimitrij Küttel. Am Kreis löste Lukas Herburger den glücklosen Jonas Schopper ab. Währenddessen agierten bei St.Otmar grösstenteils dieselben sieben bis acht Spieler.

Auch die Kadetten mit einem 7:2-Lauf

Als sich bei den St.Gallern die ersten Fehler und Nachlässigkeiten einschlichen, kamen die veränderten Kadetten rasch näher. Schon nach 18 Minuten gelang den Gastgebern – ebenfalls nach einem 7:2-Lauf – erstmals der Ausgleich. Der Niederländer Jerry erzielte über den St.Galler Block hinweg das 9:9.

Doch St.Otmar liess sich nicht abschütteln. Nach einer wilden Phase mit Strafen, Fehlwürfen und Ballverlusten auf beiden Seiten fingen sich die Gäste zuerst. Kreisläufer Geisser stellte bis zur 27. Minuten mit zwei weiteren Treffern auf 12:10. Der ebenfalls eingewechselte Schweizer Nationalspieler Nik Tominec reagierte jedoch noch vor der Pause. Der Kadetten-Flügel glich mit zwei Toren aus.

Nur sechs Tore in Halbzeit zwei

Die zweite Halbzeit ist aus St.Galler Sicht schnell erzählt: Nur sechs Tore erzielte das Team von Trainer Zoltan Cordas. Der Schaffhauser Goalie Kristian Pilipovic parierte Mal für Mal. Zudem gab es zahlreiche Würfe neben das Tor oder in den Block zu verzeichnen. Es passte nichts mehr zusammen in St.Otmars Offensive. «Dieses Spiel am Ende mit sieben Toren Unterschied zu verlieren, ist hart», sagte Kreisläufer Geisser nach dem Spiel. Sie seien wohl nicht so viele Treffer schlechter gewesen. Dennoch haderte er mit gewissen Entscheiden in der Offensive: «Da nehmen wir manchmal zu früh oder in falschen Situationen die Würfe.»

Die Kräfte bei St.Otmar liessen nach

Von der Einstellung her war die Leistung der St.Galler mehr als nur ansprechend. Den Ausfall des am Knie verletzten Topskorers Ariel Pietrasik kompensierte in der Offensive Jurilj vor allem zu Beginn mit Bravour. Danach liessen aber auch bei ihm die Kräfte nach. In der Defensive rückte für Pietrasik der Österreicher Frédéric Wüstner in den Innenblock, er agierte fleissig und aggressiv. Neben Kreisläufer Geisser, der mit einer maximalen Wurfausbeute und sechs Toren überzeugte, war es einzig Nationalgoalie Aurel Bringolf, dessen Leistung über die gesamte Spieldauer stimmte. Für einen Sieg gegen den Ligadominatoren benötigt es das von allen Spielern. Nach der dritten Niederlage in Folge verbleibt St.Otmar nach neun Spielen mit neun Punkten auf Rang sechs. In dieser ausgeglichenen Liga ist aber rangmässig immer noch vieles möglich. Die Kadetten aber sind aktuell eine Nummer zu gross.

Telegramm:

Kadetten Schaffhausen – St.Otmar 25:18 (12:12)

BBC-Arena – 486 Zuschauer – Sr. Abalo/Maurer.

Strafen: 7-mal 2 Minuten gegen Kadetten Schaffhausen. 5-mal 2 Minuten gegen St.Otmar.

Kadetten Schaffhausen: Biosca (2 Paraden/Pilipovic (11 Paraden); S. Zehnder (5/2), Matzken (2), Küttel, Schmidt, Schopper, Jerry (3), Novak, Lier (2), Gerbl (1), Markovic, Luka Maros (5), Schelker (1), Tominec (3), Herburger (3).

St.Otmar: Bringolf (14 Paraden); Hörler, Fricker (1), Gwerder (1), Pendic (4/2), Wüstner, Lakicevic, Geisser (6), Jurilj (4), Haas (2), Kaiser (2/2), Gangl, Filip Maros.

Bemerkungen: St.Otmar ohne Ariel Pietrasik (verletzt) und Goalie Becir Perazic (nicht eingesetzt). Kadetten ohne Cañellas, Kusio und Bartok (alle verletzt). – Verhältnis verschossener Penaltys: 1:1. – Verhältnis technischer Fehler: 5:8.