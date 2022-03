Ski: Cédric Noger spricht über seinen Beinbruch und die Zukunft.

Ski alpin Ein Beinbruch am Ende der Negativspirale Cédric Nogers So geht es dem Wiler Riesenslalomspezialisten nach seinem folgenschweren Sturz in Kranjska Gora. Ives Bruggmann 14.03.2022, 23.20 Uhr

Cédric Noger verpasst in Kranjska Gora den zweiten Lauf. Giovanni Pizzato / AP

Es geschah am Samstag nach dem ersten von zwei geplanten Renneinsätzen am Einfahrhang in Kranjska Gora. Cédric Noger entschied mit seinem Servicemann, das Set-up nach dem missglückten Lauf anzupassen und dieses zu testen. Noger sagt: «Ich war guter Dinge und überzeugt, dass mit dieser Umstellung im zweiten Rennen etwas zu holen wäre.» Doch was folgte, sollte die Saison des Wilers beenden. Noger erinnert sich an jedes Detail:

«Ich merkte bereits während des Sturzes in der Luft, dass etwas nicht stimmt.»

Nach der Landung sei er dann erst einmal ein wenig beruhigt gewesen, weil er keine grossen Schmerzen verspürt habe. Doch dann der Schock: Beim Blick hinunter gerät er ob des unschönen Anblicks «halbwegs in Panik», wie er sagt. In so einem Moment rattere es im Gehirn nur so, er habe gedacht, er verliere den Fuss, so der 29-Jährige.

Zwei Helikopterflüge bis zur Operation

Doch die Rettungskräfte sind schnell vor Ort, die Bergung verläuft einwandfrei. Noger wird mit dem Schlitten nach unten transportiert, wo schon der Arzt von Swiss-Ski sowie der Rennarzt warten und die nächsten Schritte in die Wege leiten. Es folgt der Helikopter-Transport ins Spital von Ljubljana. Von dort aus geht es nach Röntgenaufnahmen mit der Rega weiter nach Zürich in die Hirslanden-Klinik. Noger ist stets bei Bewusstsein. Bereits am späten Abend wird der diagnostizierte Schien- und Wadenbeinbruch operiert. Die Operation verläuft nach Plan. Der Bruch wird mit einem Nagel fixiert.

Wie geht es nun weiter? Zwei Tage nach der Operation hat Noger verständlicherweise noch keine konkreten Pläne, was den Rennsport betrifft. Nur: In einem Jahr sollte er wieder gänzlich hergestellt sein. Sein Umfeld sei in dieser schwierigen Phase an seiner Seite, das helfe, so Noger.

Eine Saison zum Vergessen

Es war schon vor den Weltcup-Rennen in Kranjska Gora eine Saison zum Vergessen für den Wiler Skirennfahrer. Einzig in Adelboden fuhr der Riesenslalomspezialist als 22. in seiner Paradedisziplin in die Punkte. Zudem klassierte er sich im Parallel-Rennen von Lech/Zürs auf Rang 22. Noger, der seine zweite Saison auf Kästle-Ski bestreitet, fand in diesem Winter zu keiner Zeit seine Bestform. Nicht hilfreich war für den C-Kader-Athleten auch, dass er nie die richtige Materialabstimmung fand. So befand sich Noger in einer Negativspirale, die nun in Form des Beinbruchs ein unschönes Ende fand.