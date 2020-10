«Ein Autogramm, bitte»: Der frühere St.Galler Spitzenreiter Markus Fuchs ist noch immer gefragt Seit dem 23. Juni ist er pensioniert und könnte in den Ruhestand treten. Doch der ehemalige Weltklasse-Springreiter Markus Fuchs ist rastlos. Peter Wyrsch 21.10.2020, 05.00 Uhr

Markus Fuchs mit seiner Enkelin Noey. Bild: Sascha Dubach (St.Josefen, 15. Oktober 2020)

Am CSIO St.Gallen 2009 trat er als Aktiver zurück. Seither gibt Markus Fuchs sein Wissen und seine Erfahrung als Trainer, Coach sowie Equipenchef weiter und kümmert sich vermehrt auch um seine Familie und seine Enkel.

«Ein Autogramm, bitte.» Markus Fuchs, ein welterfahrener Springreiter, ist überrascht. Als er seinen Enkeln, der achtjährigen Noey, dem sechsjährigen Fynn, dem dreieinhalbjährigen Sam und der noch nicht einjährigen Yoah im St.Galler Stall Ahorn in der Spisegg Ponys zeigt und den älteren Enkeln in den Sattel hilft, umgarnen ihn ein Dutzend Reitschüler. Sie halten ihm leere Zettel hin, worauf er seinen Namen kritzelt. Die Reitschüler sind maximal zehnjährig.

«Sie haben mich ja nie reiten gesehen», bemerkt Markus Fuchs, dessen Söhne Philipp und Patrice die Leidenschaft der Reiterei nicht mit ihm und seiner Gattin, der ehemaligen Dressurreiterin und Familien-Managerin Maya, teilen. Gefragt ist Markus Fuchs aber weiterhin und unvergessen.

Jahrelang eine Schweizer Teamstütze

Seine Erfolge sind überwältigend. Mit dem verstorbenen Willi Melliger, mit Walter Gabathuler und seinem jüngeren Bruder Thomas, dem Vater des derzeitigen Europameisters und Weltranglisten-Zweiten Martin Fuchs, schrieb er Schweizer Springreitgeschichte. Er kämpfte an den bekanntesten Turnieren der Welt mit den Besten um Siege und gewann zahlreiche Auszeichnungen.

Über drei Jahrzehnte machte Fuchs Jagd nach Erfolgen, Anerkennung und Preisgeld. Rund 250 Tage pro Jahr war er ausser Haus. Gattin Maya zog die beiden Söhne quasi in Eigenregie auf. Dass sie es auch ohne Reitinteresse zu etwas gebracht haben, erfüllt die Eltern mit Stolz. Philipp ist Rechtsanwalt, Patrice auf dem Weg zum Staatsjurist bei der Kantonspolizei.

Fuchs, im zürcherischen Bietenholz aufgewachsen und Sohn eines Pferdehändlers, arbeitete sich ganz nach oben, obwohl er dies selbst ein Vierteljahrhundert lang nicht für möglich hielt.

«Ich hatte nicht das Talent meines Bruders Thomas, der mir stilistisch einiges voraushatte. Ich schaffte es mit Fleiss, Ehrgeiz, Willen und Disziplin und durch die Qualität meiner Pferde, die mir treue und langjährige Besitzer zur Verfügung stellten.»

Zu erwähnen wären der St.Galler Peter Hertig, das Tessiner Ehepaar Renate und Joe Haller, Isolde Liebherr aus der weltbekannten Unternehmensgruppe und der Elektronik-Industrielle und ehemalige Ambri-Eishockeyspieler Adolfo Juri.

Manager und Kaufmann

Markus Fuchs Bild: Urs Bucher

«Marki», wie ihn viele nennen, war und ist ein umtriebiger Manager und cleverer Kaufmann. Als Reiter und Botschafter für erstklassige Marken präsentiert(e) sich der CSIO-St.Gallen-Sportchef in höchster Gilde. Und, das sei besonders erwähnt, er pflegte die Beziehungen. «Es entstanden daraus Freundschaften», so der nunmehr seit drei Jahren in Gossau domizilierte Reiter.

Mit Isolde Liebherr, der Besitzerin von Tinka’s Boy, verbindet ihn eine solche freundschaftliche Bande. Der Holländer-Hengst Tinka’s Boy – Fuchs: «Das Pferd meines Lebens, mit dem ich meine grössten Erfolge feierte» – ist 31-jährig und geniesst seinen Ruhestand auf den Weiden in Servas im Arrondissement Bourg-en-Bresse. Seit Jahren besucht ihn Fuchs regelmässig.

Das Lieblingspferd war Little Hope

Aber auch an Shandor, der enorm viel Herz hatte, den Hochspringer Puschkin, die Technikerin Nirmette, die schnelle La Toya sowie die solide Granie erinnert sich Fuchs gerne. Sein Lieblingspferd hiess aber Little Hope. «Der Dunkel-Fuchs war schwierig zu führen. Es brauchte enorm viel Arbeit und Geduld» – Attribute, die Markus Fuchs verinnerlichte und die es ihm erlaubten, ganz in die Spitze zu springen.