Motorsport Ein Abtwiler auf Sennas Spuren: Lucas Ayrton Mauron fährt erfolgreich in der Nachwuchsrennserie der DTM Der 22-Jährige Lucas Ayrton Mauron aus Abtwil gewinnt drei Saisonrennen und wird Zweiter in der Juniorenwertung. Ausserdem ist er einer von nur zehn Fahrern im weltweiten Nachwuchsprogramm von Lamborghini. Nico Conzett 27.11.2020, 05.00 Uhr

Fahrpraxis und Selbstvertrauen getankt: Lucas Mauron gewinnt drei DTM-Trophy-Rennen. Bild: PD

Der Auftritt von Lucas Mauron in der Deutsche-Tourenwagen-Masters (DTM)-Trophy, der Nachwuchsserie der DTM, glich einem Steigerungslauf. Zu Beginn der Saison wollte es einfach nicht klappen mit guten Resultaten. Technische Probleme, Eigenfehler, Patzer seines Teams; irgendetwas kam immer dazwischen.

Doch der Abtwiler und sein Team blieben dran, arbeiteten akribisch und verbesserten sich Stück für Stück. Und die harte Arbeit trug Früchte. In den letzten vier Saisonrennen dominierte Mauron seine Konkurrenz plötzlich. Er sicherte sich stets die Pole-Position im Qualifying und schaffte es, die Spitzenposition in drei Rennen zu behaupten.

Zweimal triumphierte er im belgischen Zolder sowie einmal am Hockenheimring. Ein weiteres Mal fuhr er als Dritter auf das Podest. In der Gesamtwertung resultierte damit der fünfte Rang, in der speziellen Juniorenwertung gar der Vizetitel. Deshalb sagt der 22-Jährige:

«Mit der Schlussphase der Saison bin ich hochzufrieden.»

Dabei war zu Jahresbeginn gar nicht geplant, dass Mauron in der DTM Trophy an den Start gehen wird. Mitverantwortlich, wie so oft in diesem Jahr: das Coronavirus. Motorsport ist teuer, Mauron als Fahrer von Sponsoren abhängig. Da einige dieser plötzlich mit einer unsicheren Zukunft und finanziell prekären Verhältnissen zu kämpfen hatten, sprangen sie ab.

Mauron mit seinem Audi, mit welchem er die DTM-Rennen bestritt. PD

Als glücklichen Wink des Schicksals präsentierte sich da das Angebot der DTM Trophy. Für vergleichsweise wenig Geld erhielt Mauron die Starterlaubnis – der Abtwiler war froh um diese Möglichkeit, obwohl in der Serie mit GT4-Rennautos gefahren wird. Normalerweise ist Mauron mit leistungsstärkeren GT3-Wagen von Lamborghini unterwegs. Für die italienische Traditionsmarke fährt er in einem Nachwuchsprogramm. «Wir konnten das Angebot der DTM fast nicht ablehnen», sagt Mauron.

So viel Fahrpraxis wie möglich bekommen

Denn für einen Nachwuchsfahrer ist vor allem eines wichtig: Praxis auf der Rennstrecke. Natürlich müsse ein gewisses Talent vorhanden sein, erklärt Mauron, aber im Motorsport sei man noch mehr davon abhängig, wie oft und intensiv man trainieren könne. Ein bisschen später bremsen hier, ein wenig früher beschleunigen da – oft geht es auf der Rennstrecke um Zehntelsekunden. Mauron sagt:

«Um diese Dinge zu perfektionieren, hilft nur Training, Training, Training.»

Der Abtwiler, dessen zweiter Vorname eine Hommage an die brasilianische Rennsportlegende Ayrton Senna ist, nimmt dieses Credo ernst. Zwei- bis dreimal wöchentlich arbeitet er an seiner Physis, Krafttraining und Ausdauer gehören genauso auf den Trainingsplan wie Einheiten am Rennsimulator zuhause.

Der ständige Kampf um Sponsoren

Auf dem realen Asphalt dreht er während einer normalen Saison an bis zu 15 Wochenenden seine Runden – in ganz Europa. Hier kommt wieder der Faktor Geld ins Spiel. Nicht nur wegen des Coronavirus ist die Suche nach Sponsoren schwieriger geworden. Mauron spricht vom «Greta-Effekt», welcher in den vergangenen Jahren spürbar geworden ist:

«Ich verstehe das auch, aber für meinen Sport ist es natürlich nicht förderlich.»

So entscheiden im Motorsport heutzutage mehr denn je die finanziellen Eigenmittel über die Aufstiegschancen. Das spürte Mauron bereits am eigenen Leib. Vor einigen Jahren fuhr er in der Formel 4 unter anderem gegen Lance Stroll – heute Formel-1-Pilot bei Racing Point. Strolls Weg in das Formel-1-Cockpit wurde ihm von seinem Vater geebnet, einem kanadischen Modeunternehmer, welcher Beteiligungen an Tommy Hilfiger oder Michael Kors besass.

Wochenendarbeit als Kompensation

Durch die beinahe unbegrenzten finanziellen Mittel war es für Stroll ein Leichtes, sich seinen Platz zu sichern und in die Formel 1 durchzumarschieren. «Er ist keinesfalls ein schlechter Fahrer, sein grosser Vorteil war aber, dass er stets so viel trainieren konnte, wie er wollte», sagt Mauron. «Umso grösser war jeweils die Freude, wenn ich ihn trotzdem mal schlagen konnte», ergänzt er lachend.

Lucas Mauron in seinem Lamborghini. Für die Italiener fährt er in einem weltweiten Nachwuchsprogramm, als einer von nur zehn Fahrern. PD

Denn der Gegensatz könnte grösser nicht sein. Mauron hat mittlerweile zwei Ausbildungen absolviert und arbeitet als Gebäudetechnikplaner im Geschäft seines Vaters. Das garantiert ihm zwar eine gewisse Flexibilität, wenn er unter der Woche auf den europäischen Rennstrecken unterwegs ist. Da er aber in einem 100-Prozent-Pensum arbeitet, kompensiert er in der Saisonpause die verpassten Arbeitstage jeweils mit Wochenendeinsätzen.

Der Traum von der Formel 1

Wie für die meisten Nachwuchsrennfahrer ist auch Maurons Traum, in der Formel 1 am Start zu stehen. Der 22-Jährige ist sich aufgrund der immensen finanziellen Anforderungen bewusst, dass dieser Traum schwierig zu verwirklichen ist:

«Man wird realistischer, wenn man älter wird.»

Sein primäres Karriereziel ist mittlerweile, dass er vom Motorsport leben kann, beispielsweise als Werksfahrer für Lamborghini. Diesbezüglich sind seine Chancen intakt. Er gehört zu weltweit zehn verbliebenen Fahrern im Nachwuchsprogramm, die derzeit in der Endausmarchung sind, um eine solche Anstellung beim italienischen Sportwagenhersteller zu erhalten. Das Ziel in absehbarer Zeit vor Augen, versichert Mauron mit einem Augenzwinkern: «Ich werde immer Vollgas geben.»