Handball St.Otmar scheidet gegen Suhr Aarau aus: Es ist ein Saisonende mit Stil Die Spielzeit ist für St.Otmars NLA-Handballer nach der 26:27-Niederlage gegen Suhr Aarau vorüber. Ives Bruggmann 20.05.2021, 23.47 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die St.Galler Noah Haas (links) und Max Höning bremsen Suhrs Sergio Muggli unsanft. Alexander Wagner

Wer St.Otmar abschreibt, wird eines Besseren belehrt. Das war in der Playoff-Serie gegen Suhr Aarau des Öfteren der Fall. Die dezimierte St.Galler Mannschaft zeigte Herz und Charakter und schien aus jedem noch so herben Rückschlag neue Kraft zu schöpfen. Der Schlussakkord dieser Saison hätte nicht besser in dieses Schema passen können. Wieder war die Situation scheinbar ausweglos: St.Otmar lag weniger als fünf Minuten vor Schluss mit vier Toren in Rückstand. Doch das Team wollte wieder einmal nicht aufgeben. Benjamin Geisser, Filip Maros und Max Höning stellten den Anschluss tatsächlich nochmals her, während die Defensive keinen weiteren Treffer zuliess. Doch nun musste St.Otmar irgendwie den Ball erobern. In seiner letzten Aktion für die St.Galler parierte Goalie Jonas Kindler gegen den Aarauer Martin Slaninka.

Und so erhielt St.Otmar 50 Sekunden vor Spielende die Gelegenheit auf den Ausgleich. Doch ausgerechnet Spielgestalter Maros unterlief in der letzten Aktion ein Abspielfehler. Ende.

Die zweite Garde bewies Herz

Die Enttäuschung bei den St.Gallern war riesig. «Es ist immer bitter auszuscheiden. Egal, wie es passiert», sagte Kreisläufer Benjamin Geisser, der fünf Tore erzielte und ein Sinnbild war für die charakterstarke Leistung St.Otmars. «Ich bin unheimlich stolz auf dieses Team», sagte der St.Galler. Viele Spieler, die im Playoff auf dem Feld gestanden hätten, seien über weite Strecken der Saison auf der Bank gesessen. «Wir haben bis am Ende daran geglaubt. Und dann hält Jonas Kindler in seinem letzten Spiel noch diesen wichtigen Ball.» Umso schwerer sei nun diese Niederlage zu ertragen.

St.Otmars Handballer konnten die Enttäuschung nach dem Ausscheiden nicht verbergen. Alexander Wagner

St.Otmar muss sich in Sachen Einsatzwillen nichts vorwerfen lassen. Im Gegenteil. Zahlreiche Verletzungen und Rückschläge hat das Team von Trainer Zoltan Cordas weggesteckt. «Ausreden waren für uns nie eine Lösung. Wir haben Herz und Emotionen gezeigt», sagte Geisser.

Der Matchplan stimmte

Trainer Cordas schloss sich Geisser nach der Partie an. «Chapeau. Mehr sage ich heute nicht.» Der Österreicher hatte sein Team einmal mehr bestens auf die nominell beste Defensive des Landes eingestellt. St.Otmar fand immer wieder Lösungen. Nur in einigen wenigen Momenten mangelte es an Abgezocktheit. So zum Beispiel beim Stand von 22:20 für die St.Galler. Ausgerechnet in doppelter Überzahl mussten sie den Ausgleich hinnehmen.

Es fehlte der Killerinstinkt

Anstatt die Führung auszubauen, fiel St.Otmar daraufhin in ein Loch. In den folgenden vier Angriffen resultierte kein Treffer mehr. Zwei Blocks, eine Parade und ein technischer Fehler waren das Ergebnis der St.Galler Bemühungen.

In der ersten Halbzeit hatte sich das Heimteam im Exil in Winterthur erneut bärenstark präsentiert in der Defensive. Die Rückraumspieler der Aargauer kamen nicht zur Entfaltung. Doch auch in dieser Phase ging den St.Gallern der Killerinstinkt ab, sie vergaben einen grösseren Vorsprung. So fehlte es am Ende weder an Charakter, Herz oder Einsatz, sondern einzig an Erfahrung und Bauernschläue.

Telegramm

St.Otmar – Suhr Aarau 26:27 (13:11)

Axa-Arena, Winterthur – 50 Zuschauer – Sr. Boshkoski/Stalder.

Strafen: 7-mal 2 Minuten sowie Rote Karte (Haas) gegen St.Otmar. 5-mal 2 Minuten gegen Suhr Aarau.

St.Otmar: Bringolf (11 Paraden)/Kindler 1 P.); Hörler, Fricker, Gwerder (2), Geisser (5), Jurilj (3), Haas, Kaiser (6/1), Schmid, Maros (8), Höning (2).

Suhr Aarau: Marjanac (5 P.)/Grazioli (7 P.); Reichmuth (5), Zehnder (2), Ferraz (2), Oliveira (6), Peter, Aufdenblatten (5), Parkhomenko (1), Muggli, Poloz (1), Slaninka (3), Attenhofer (2).

Bemerkungen: St.Otmar ohne Pendic, Wetzel, Wüstner, Jurca und Bamert (alle verletzt).