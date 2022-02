Mehrkämpfer Simon Ehammer ist doppelter Schweizer Meister

Schweizer Meister Zweimal Gold: Simon Ehammer setzt weitere Glanzpunkte in der Halle An den Schweizer Hallenmeisterschaften brilliert der Appenzeller Mehrkämpfer Simon Ehammer im Weitsprung und im Hürdensprint. Jörg Greb, Magglingen 27.02.2022, 23.10 Uhr

Simon Ehammer schafft 8,22 m – nur er selbst sprang in diesem Jahr noch weiter.

Eine Vielzahl an Titeln und Medaillen lagen an den Schweizer Hallen-Meisterschaften der Leichtathleten in der Halle «End der Welt» in Magglingen bereit, um an die Besten vergeben zu werden. Herausragend aber waren wenige Disziplinen und Leistungen. Bei den Frauen sorgte der 60-m-Sprint-Final auch ohne die amtierende Hallen-Europameisterin Ajla Del Ponte für Emotionen und Begeisterung. Mujinga Kambundji gewann in der Weltklassezeit von 7,05 Sekunden.

Bei den Männern aber setzte ein Ostschweizer einzigartige Glanzpunkte. Der 22-jährige Mehrkämpfer Simon Ehammer mit der exzellenten Schnellkraft und Sprintfähigkeiten, siegte im Weitsprung und im 60-m-Hürdensprint. Und das mit erstklassigen Leistungen. Im Weitsprung landete er bei 8,22 m. Weiter sprang in diesem Jahr weltweit noch keiner – mit einer Ausnahme: Ehammer selber war Ende Januar in Frankreich gar 8,26 m gesprungen. Den Alt-Schweizer-Hallenrekord (8,01 m) hatte er damals richtiggehend pulverisiert. Jetzt, so betonte er richtig, «konnte ich jene Leistung bestätigen».

Ehammer schafft bereits die dritte WM-Limite

Beweisen konnte er sich auch, dass er sich nicht so schnell irritieren lässt: «Der Wettkampf begann harzig, bei den Sprüngen 1 und 2 passte der Rhythmus schlecht.» Alsdann erinnerte er sich aber an das «hervorragende Gefühl beim Einspringen». Nachdem ihn Altmeister Benjamin Gföhler (7,91 m) «kitzelte», legte er «mit ein-, zwei Korrekturen» nochmals zu. Vergleicht er die beiden neuen Bestweiten, sieht er sie praktisch identisch.

Und Ehammer «beschenkte» sich mit einem zweiten Glanzresultat am zweiten Meisterschaftstag: Auch über 60 m Hürden siegte er – mit der Klassezeit von 7,70 Sekunden. Damit unterbot er auch die Limite für die Hallen-Weltmeisterschaften von Mitte März in Belgrad – nach dem Siebenkampf und dem Weitsprung. Von «einem coolen Resultat» spricht er. Er verstand es vor allem, den Halbfinal zu nutzen, um sich die nötige Sicherheit zu holen. «Ich lief sehr sauber und sicher», so seine Einschätzung. Dies erlaubte es ihm, im Final «mit noch mehr Speed» zu laufen. Um vier Hundertstel verbesserte er seine bisherige Bestmarke.

An der Hallen-WM plant Ehammer aber weder im Weitsprung noch im Hürdensprint anzutreten, sondern sich auf den Siebenkampf zu beschränken – notabene als Medaillenanwärter. Den Weitsprung – so sein Plan – spart er sich für die WM im Sommer auf.

Hochklassiger Frauensprint

International hohe Qualität bot auch der 60-m-Sprintfinal der Frauen. In Abwesenheit der verletzten Hallen-Europameisterin Ajla Del Ponte setzte Mujinga Kambundji den Glanzpunkt. In hervorragenden 7,05 Sekunden setzte sie sich durch und verbesserte ihre bisherige Saisonbestmarke um nicht weniger als sechs Hundertstel. Die Formkurve steigt auch bei ihr. Bis auf zwei Hundertstel ist sie auf an die Rekordmarke herangelaufen, die sie mit Del Ponte hält. «Toll, darauf kann ich aufbauen, denn», so hielt sie fest, «der perfekte Lauf war das noch nicht.»

Kambundji illustrierte die Qualität des Schweizer Frauensprints eindrücklich. Aber auch ohne Del Ponte war sie nicht die Einzige. Mit Géraldine Frey, der Zugerin, schob sich nämlich eine weitere Sprinterin ins Rampenlicht. Regelmässig hatte sich die 24-Jährige in einem Bereich von 7,25 bis 7,30 Sekunden etabliert und damit die WM-Limite erfüllt. Im Wissen aber, dass mit Kambundji und Del Ponte zwei Widersacherinnen vor ihr gesetzt schienen, arbeitete sie weiter an sich. Nun war die Ausgangsposition anders, und Frey nutzte diese: 7,19 lief sie im Halbfinal, 7,15 im Final. So kommt sie, zusätzlich zu Bronze, zu einem Wellness-Wochenende: Sie blieb unter der Bestzeit ihres Freundes Luca di Tizio, dem Mehrkämpfer. Vom «zwischenmenschlichen Motivationsschub» profitierte sie.

Mujinga Kambundji (STB), rechts, ist schneller als Geraldine Frey (links) und Riccarda Dietsche. Bild: Anthony Anex / KEYSTONE

Dietsche: WM-Limite geschafft – aber überzählig

Und damit nicht genug. Mit der Rheintalerin Riccarda Dietsche (KTV Altstätten) und ihren 7,29 Sekunden blieb eine dritte Athletin unter dem (strengen) Limitenwert von 7,30 Sekunden. In Bezug auf die Hallen-WM nützt ihr dies aber nichts: Pro Nation sind höchstens zwei Athletinnen oder Athleten zugelassen. Dietsche störte sich daran aber nicht: «Noch spricht die Hierarchie nicht für mich», sagte sie, «ich bin auch als Dritte zufrieden.» Als Schluss zieht sie die Erkenntnis, «dass ich mich im Hinblick auf den Sommer bereit fühle.»

Neben Dietsche und Ehammer konnten sich noch weitere Ostschweizerinnen und Ostschweizer mit einem Medaillengewinn profilieren: Miryam Matzenauer vom TV Teufen gewann ein weiteres Mal die Goldmedaille im Kugelstossen, Alina Tobler vom LC Brühl jene im Dreisprung. Dazu kamen Medaillen für Yasmin Giger (LC Zürich, Romanshorn/Silber 400 m), Andrin Oberholzer (Amriswil Athletics/2. Hochsprung) und Nick Rüegg (Amriswil Athletics/Bronze 60 m Hürden).