Waffenlauf: Die wichtigsten Fakten vor der neuen Saison

dynastie Weshalb die Thurgauer die besten Waffenläufer im Land sind: Das hat viel mit Fussball zu tun Der Schweizer Meister heisst Marc Rodel. Er schnürte einst die Schuhe für den FC Wängi. Wie viele seiner Waffenlaufkollegen. Am Sonntag beginnt die neue Meisterschaft. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Vorfeld der Saison auf einen Blick. Daniel Good Jetzt kommentieren 08.04.2022, 04.54 Uhr

Marc Rodel mit Gewehr, Militärtenue und Packung nach dem Gewinn des Meistertitels 2021. Bild: Andrea Tina Stalder

Am Sonntag steht der Wiedlisbacher im Oberaargau im Kanton Bern als erster Lauf auf dem Programm der Schweizer Meisterschaft. Insgesamt sind elf Rennen ausgeschrieben. Der Titelkampf endet am 20. November 2022 mit dem 86. Frauenfelder Militärwettmarsch, der über die Marathondistanz führt.

Das wäre der Titelverteidiger. Der heisst Marc Rodel, ist 39-jährig, Bankangestellter, kommt aus Frauenfeld und wohnt in Ettenhausen. Aber Rodel startet am Sonntag am Zürich-Marathon. Dieser Lauf wurde 2021 wegen Corona verschoben und die damaligen Anmeldungen wurden aufs neue Jahr übertragen.

Bedingt. Es gibt in den elf Rennen zwei Streichresultate. «Den ersten Nuller ziehe ich nun am Sonntag ein. Ich wollte die Chance nützen, doch noch am Zürich-Marathon starten zu können», sagt Rodel. Sein erster Einsatz auf dem Weg zur Titelverteidigung in der Waffenlauf-Meisterschaft folgt am 1. Mai, wenn der Scharanser im Domleschg stattfindet. Wer nach dem Frauenfelder am meisten Punkte auf dem Konto hat, ist Schweizer Meister.

Ganz eindeutig der Frauenfelder. «Er ist ein Mythos», sagt Rodel, «das Wimbledon des Waffenlaufs.» In den vergangenen zwei Jahren fiel der Militärwettmarsch von Frauenfeld nach Wil und zurück der Pandemie zum Opfer. Nun soll der Frauenfelder im November zum 86. Mal ausgetragen werden. Rodel nahm schon teil, aber gewonnen hat er noch nie. Bereits als Kind war er fasziniert. Es erschienen jeweils Tausende Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Erste, der in Wil ankam, erhielt früher eine Hellebarde. Der Appenzeller Hans Frischknecht, der den Frauenfelder siebenmal gewonnen hat, war 1955 Schweizer Sportler des Jahres. Bis dato letzter Sieger ist 2019 Patrik Wägeli aus Nussbaumen, bekannt im Land als schnellster Bauer «Fastest Farmer».

Früher waren es die Berner, zu denen auch Rekordsieger Albrecht Moser zählte. Heute sind es die Thurgauer. In der vergangenen Saison klassierten sich fünf Thurgauer unter den ersten zehn der Gesamtwertung. «Wir sind nun fast ein bisschen eine Macht», sagt Rodel.

Marc Rodel mit dem FC Wängi im Cup gegen Locarno. Bild: Stefan Schaufelberger

«Vier bis fünf Spitzenläufer kommen aus dem Kreis des FC Wängi», sagt Rodel. Auch er war früher in der 2. Liga Stammspieler in der ersten Mannschaft. Als Senior verletzte er sich und wandte sich dem Laufsport zu. Später beteiligte er sich zusammen mit ehemaligen Fussballkollegen an ersten Waffenläufen. Am Stammtisch beschlossen sie, am Frauenfelder teilzunehmen. Bis heute sind die ehemaligen Fussballerspieler mit Begeisterung beim Waffenlauf dabei.

Rodel lacht und sagt: «Leider keine. Ich warte bis heute auf einen Anruf.» Mit vielen Anfragen hat der Titelverteidiger freilich nicht gerechnet. Da ist er Realist.

Marc Rodel ist der Favorit. Aber Konkurrenz könnte ihm aus dem eigenen Lager erwachsen. Sein gelegentlicher Trainingskollege Marco De Martin, der in Frauenfeld wohnt, hat sich gewissenhaft auf die Saison vorbereitet. «Wenn wir zusammen laufen, halten sich beide zurück. Keiner will die Karten aufdecken», sagt Rodel.

«Bergauf laufen, nicht rennen. Sonst schaffen wir es nie unter vier Stunden ins Ziel.» Rodel vor seinem ersten Frauenfelder.

