Handball Als Geschäftspartner wollen sie das Transfersystem revolutionieren – am Sonntag treffen Filip Maros und Stefan Freivogel als Gegner aufeinander St.Otmars Filip Maros und Pfadis Stefan Freivogel bauen gemeinsam eine Transferplattform auf. Am Sonntag um 17 Uhr sind sie in der Kreuzbleiche in der Handball-NLA Gegner. Ives Bruggmann 19.03.2021, 18.24 Uhr

St.Otmars Filip Maros – hier im Spiel gegen Bern – hat mit Stefan Freivogel eine Gesellschaft gegründet. Michel Canonica

Die NLA-Handballpartie zwischen St.Otmar und Pfadi Winterthur am Sonntag um 17 Uhr ist nicht nur der Vergleich zwischen dem Tabellenfünften und dem Leader. Es ist auch das Aufeinandertreffen von Filip Maros und Stefan Freivogel.

Stefan Freivogel PD

Die beiden sind beste Freunde und seit kurzem auch Geschäftspartner. Ihr Ziel: Sie wollen den Transfermarkt im Handball revolutionieren. Maros und Freivogel, die sich seit den Juniorenzeiten in der U15 bei den Grasshoppers Zürich kennen, haben mit Scoutency eine Onlineplattform entwickelt, auf der sich Spieler, Agenten und Klubs vernetzen können. «Der Transfermarkt im Handball ist noch nicht so professionell wie im Fussball oder im Eishockey. Wir haben hier ein Potenzial gesehen», sagt Maros. Auf der Internetseite scoutency.com können Handballer aus der ganzen Welt ein Profil erstellen und sich Klubs oder Agenten präsentieren. Maros sieht im Portal eine Mischung aus den bekannten Netzwerken LinkedIn, Instagram und Facebook – angepasst auf die Bedürfnisse des Handballsports. Derzeit bieten die Gründer allen Nutzern einen Gratismonat an. Danach kostet ein Abonnement für Athleten 19 Euro, für Klubs und Agenten 79 Euro pro Halbjahr.

So sieht die Internetseite aus. Screenshot

EHF, Bundesliga und Topvereine sind interessiert

Die ersten drei Wochen liefen für die Jungunternehmer, die eine Kollektivgesellschaft gegründet haben, ausgezeichnet. «Wir sind sehr glücklich mit dem Start. Die Nachfrage ist gross und die Rückmeldungen sind positiv», sagt Maros. Es scheint ein Verlangen nach dem Produkt vorhanden zu sein. Das beweisen auch die ersten Zahlen: 295 Spieler, 32 Agenten, und 50 Klubs haben sich bereits auf der Plattform registriert. Handballer aus Tschechien, Serbien, Ungarn, Slowenien, Tunesien oder Ägypten erstellten auf dem fünfsprachigen Netzwerk ein Profil. Maros: «Unser Angebot verbreitet sich sehr schnell. Wir müssen gar nicht mehr viel dazu beitragen.» Dass selbst die Bundesliga, die Europäische Handballföderation EHF oder ein slowenischer Topverein Interesse am Schweizer Produkt bekunden, beweist, dass die beiden Freunde den Nerv der Zeit getroffen haben. «Wir sehen ein riesiges Markpotenzial», sagt Maros, der in diesem Herbst sein Marketingstudium an der Fachhochschule in Winterthur abschliesst. Freivogel ist bereits im Besitz des Masterdiploms in derselben Studienrichtung.

So funktioniert es. Screenshot

Für den Sport bleibt aber trotz des neuen Projekts genügend Zeit. «Die meiste Arbeit steckten wir in die Entwicklung der Website», sagt Maros. Während des Lockdowns konnten die beiden Geschäftspartner ihre Plattform vorantreiben. «Jetzt ist es für uns keine grosse Belastung mehr.» Nur das Verifizieren der Spieler benötige ein wenig Aufwand.

Ein unbequemer Gegner für St.Otmar

Im Handballspiel vom Sonntag werden Maros und Freivogel für einmal nicht mit, sondern gegeneinander arbeiten. Freivogel als Abwehrspezialist für die Gäste aus Winterthur, Maros als linker Rückraumspieler für St.Otmar. Pfadi befand sich vor der Nationalmannschaftspause in einem Lauf, gewann die letzten sieben Partien allesamt und führt die Tabelle als Leader an. Vor allem das Tempospiel über Regisseur Kevin Jud und die beiden Nati-Flügel Marvin Lier und Cédrie Tynowski haben die Zürcher perfektioniert. Zudem provozieren sie mit ihrer unkonventionellen 3-2-1-Deckung zahlreiche Fehler beim Gegner.

St.Otmars Bilanz gegen Pfadi ist in dieser Saison mit drei Punkten aus den beiden Spielen positiv. «Wir müssen uns nicht verstecken», sagt Maros. Das Wichtigste werde sein, das Tempospiel des Gegners zu unterbinden. «Das gelingt uns in erster Linie durch ein sauberes Offensivspiel mit guten Abschlüssen.» Verzichten müssen die St.Galler wohl auf die weiterhin angeschlagenen Leistungsträger Tobias Wetzel und Frédéric Wüstner.