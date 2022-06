Grosse Leichtathletikbühne Dominic Lobalu vom LC Brühl erhält Diamond-League-Einladung: «Ein Jugendtraum geht in Erfüllung» Der südsudanesische Langstreckenläufer des LC Brühl hat sich mit starken Leistungen einen Auftritt in Stockholm am 30. Juni erarbeitet. Über 3000 m wird die Konkurrenz sehr, sehr stark sein. Ein Top-Ten-Ergebnis erhofft er sich dennoch. Ralf Streule Jetzt kommentieren 21.06.2022, 05.00 Uhr

Der 23-jährige Dominic Lobalu steht vor seiner Diamond-League-Premiere in Stockholm.

Er wird besser und besser, schneller und schneller – und wenig deutet darauf hin, dass Dominic Lobalu in seiner steigenden Form derzeit etwas bremsen könnte. Der südsudanesische Langstreckenläufer, der als Flüchtling über viele Umwege in St.Gallen und dem LC Brühl gelandet ist, hat kürzlich an der Schweizer Meisterschaft über 10 km die 28-Minuten-Grenze unterboten – was in der Schweiz bisher erst Julian Wanders, Christian Belz und Markus Ryffel gelungen ist. Stark lief Lobalu auch in Berlin, im April, als er den Halbmarathon in 1:01:01 absolvierte.

Beides waren gewissermassen Bewerbungsschreiben, die nun auch international Beachtung finden. In Stockholm am 30. Juni wird Lobalu erstmals in seiner Karriere an einem Diamond-League-Meeting starten können, bei der Crème de la Crème also, über 3000 Meter.

Schon als Jugendlicher davon geträumt

Bemerkenswert ist Lobalus Teilnahme gerade auch vor dem Hintergrund, dass er – seit seiner Flucht in die Schweiz vor drei Jahren – nur wenige Starts im Ausland absolviert hat. Im Status als vorläufig aufgenommener Ausländer ist er stets auf ein Spezialvisum angewiesen. Umso grösser war Lobalus Freude, als sich tatsächlich ein Start in Stockholm abzeichnete und das Spezial-Visum bereit lag.

«Von einem Start in der Diamond League habe ich schon als Jugendlicher geträumt, als ich erstmals ein Meeting im Fernsehen gesehen hatte.»

Welche Ziele wird er sich setzen? Sein Trainer Markus Hagmann sieht eine Top-Ten-Platzierung «im wohl sehr, sehr gut besetzten Feld» als realistisch, eine Zeit von etwa 7:43 Minuten traut er seinem Schützling zu. Die Spitze um die Kenianer Jacob Kiplimo oder Jacob Krop wird womöglich noch einmal 20 Sekunden schneller sein. Es sind sechs der zehn zuletzt Schnellsten über die 3000 m am Start.

Grossanlässe müssen noch warten

Die WM hingegen wird für Lobalu auch in diesem Jahr kein Thema sein. 2017 hatte er in London teilgenommen, damals noch als Teil der in Kenia beheimateten Refugee-Laufgruppe des Internationalen Olympischen Komitees (IOC). Seit er diese Gruppe mit der Flucht in die Schweiz verlassen hat, verwehrt ihm IOC die Teilnahme an Grossanlässen. Die WM 2019 in Doha verpasste er deshalb, wie auch die Sommerspiele in Tokio. Er und sein Trainer kämpfen nun um eine Teilnahme an Olympia 2024 in Paris.

Lobalu möchte im September in Kopenhagen zu einem weiteren Rennen im Ausland antreten, ein Halbmarathon steht an. Das Ziel von Lobalu ist es dann, unter einer Stunde zu laufen. Es wäre ein Schritt in die erweiterte Weltspitze.

