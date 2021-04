Badminton Jenjira Stadelmann: Direkt vom Militär an die Europameisterschaft in Kiew Die 21-jährige Spielerin der BV St.Gallen-Appenzell nimmt ab Dienstag erstmals an einem Badminton-Grossanlass teil. Ives Bruggmann 26.04.2021, 20.24 Uhr

Jenjira Stadelmann startet am Dienstag an der Badminton-EM in Kiew. Ralph Ribi

Die vergangene Woche war für Jenjira Stadelmann etwas Besonderes. Denn die Badmintonspielerin rückte in die Spitzensport-Rekrutenschule der Schweizer Armee ein. Für diese Ausbildung hat sich die 21-Jährige als Mitglied des Elite-Nationalteams der Schweiz sowie aufgrund ihrer nationalen und internationalen Erfolge im Badmintonzirkus qualifiziert. In den folgenden 18 Wochen profitiert die talentierte schweizerisch-thailändische Doppelbürgerin somit von den optimalen Trainingsbedingungen in Magglingen. Darüber hinaus absolviert Stadelmann die allgemeine Grundausbildung (AGA). Darin enthalten sind etwa die militärischen Umgangsformen oder der Sanitätsdienst.

Stadelmann, die für die Badmintonvereinigung St.Gallen-Appenzell spielt und in Bern wohnt, sammelte in der ersten Woche der Spitzensport-RS viele neue Eindrücke. «Es war sehr streng. Die Tage dauern lange, und wir erhielten viele neue Informationen», sagt sie. Auf die Disziplin werde viel Wert gelegt. «Pünktlichkeit ist sehr wichtig. Aber das gefällt mir.» Derzeit lernt sie gerade die Dienstgrade auswendig und übt sich mit den anderen Rekruten in der Zugschule. Ihr gefällt, dass sie mit Gleichgesinnten die RS absolviert, denn auch die anderen Absolventen sind allesamt Spitzensportler. «Die erste Woche hat mir viel Spass gemacht», sagt Stadelmann.

Jenjira Stadelmann (links) tritt im Doppel mit Klubkollegin Aline Müller an. Ralph Ribi

Ein Doppel mit der Klubkollegin

Bereits am Samstag ist Stadelmann mit der Schweizer Delegation an die Badminton-EM nach Kiew geflogen. Sie hat sich sowohl im Einzel als auch im Frauendoppel für diesen Anlass qualifiziert. Im Doppel tritt sie mit ihrer Klubkollegin der BV St.Gallen-Appenzell, Aline Müller, an. Das Duo Stadelmann/Müller gewann die letzten beiden Austragungen der Schweizer Meisterschaften im Doppel. Zudem wurde Stadelmann im Einzel 2020 Vizemeisterin, im Jahr davor erreichte sie den dritten Platz. Auch international hat die Rechtshänderin bereits Spuren hinterlassen. Als grössten Erfolg bezeichnet Stadelmann den Turniersieg an den Slovenia Future Series im Jahr 2019. In der Badminton-Weltrangliste nimmt die 21-Jährige aktuell den 143. Rang ein. Im Doppel ist es Platz 151. In Europa ist Stadelmann die Nummer 20 im Einzel, im Doppel die Nummer 30.

Stadelmann hat den grössten Teil ihres Lebens in Thailand verbracht. Die Tochter eines Schweizers und einer Thailänderin lebte bis 2016 in der Heimat ihrer Mutter, wo sie bereits erste Erfolge im Badminton feierte. In der Schweiz, der Heimat ihres Vaters, ergab sich dann die Gelegenheit, voll auf Badminton zu setzen. Stadelmann besuchte von 2016 bis 2018 die Sportlerschule Appenzellerland und wohnte in Trogen. Badminton geniesst bis auf weiteres Priorität, dennoch hat die 21-Jährige eine Ausbildung als Fitness- und Bewegungstrainerin begonnen.

Günstige Auslosung

Mit der Teilnahme an ihrem ersten Grossanlass bei der Elite hat Stadelmann ein erstes persönliches Ziel erreicht. Doch dabei soll es nicht bleiben. Denn die Auslosung hat ihr sowohl im Einzel als auch im Doppel keine unlösbaren Aufgaben beschert. Beide Auftaktpartien finden am Dienstag gegen schlechter klassierte Spielerinnen statt. Mit einem guten Abschneiden in Kiew möchte sich Stadelmann im Ranking verbessern. Landet sie in der ukrainischen Hauptstadt einen Exploit, liegt vielleicht sogar noch die Teilnahme an der WM im Oktober drin.