Meeting in Luzern: Scherrer, Ehammer und Lobalu überzeugen

Die zwei Sichtweisen von Simon Ehammer und eine Topleistung von Chiara Scherrer – starke Ostschweizer am Meeting in Luzern Am Meeting Spitzenleichtathletik Luzern wartet nebst Simon Ehammer und Chiara Scherrer auch Dominic Lobalu mit einer starken Leistung auf. Jörg Greb aus Luzern 30.06.2021, 16.07 Uhr

Simon Ehammer nach dem Weitsprung. Gian Ehrenzeller/Keystone

Seitdem Simon Ehammer verletzungsbedingt abgekommen ist vom Weg an die Olympischen Spiele als Zehnkämpfer, hat er weitergekämpft. Der 21-jährige Appenzeller setzte auf den Weitsprung. Nach der Schweizer Meisterschaft versuchte er es in Luzern ein zweites Mal an der Limite von 8,22 m. Vergeblich.