Handball Die Zeit wird knapp für Fortitudo Gossau – die NLB-Saison wird weiter nach hinten verschoben Die Hauptrunde in der Handball-NLB kann nicht wie geplant im Februar fortgesetzt werden. Ives Bruggmann 18.01.2021, 20.33 Uhr

Seit Monaten ohne Ernstkampf: Gossaus Kevin Lind. Bild: Michel Canonica

Die vom Bundesrat am vergangenen Mittwoch angekündigte Verlängerung der Einschränkungen im Sportbereich hat Auswirkungen auf eine mögliche Wiederaufnahme des Spielbetriebs in sämtlichen Ligen der Frauen und Männer ab der NLB und tiefer.

Die von der Wettspielbehörde und den Vereinen im Dezember angesetzten Spielpläne basieren auf einer Wiederaufnahme ab Februar. Jedoch hatte der Bundesrat entschieden, unter anderem die Schliessung der Sportanlagen bis Ende Februar zu verlängern. Somit werden die geplanten Spiele, wie im Vorfeld als mögliches Szenario angekündigt, zunächst verschoben.

18 Hauptrundenspiele sind wohl zu viel

Dass der Spielplan in der NLB, wo Fortitudo Gossau bisher acht Partien absolvierte, noch wie geplant durchgeführt werden kann, scheint kaum realistisch. Deswegen beraten die Präsidenten der NLB-Vertreter derzeit mit den Vertretern der Liga, in welcher Form die Saison am ehesten noch zu Ende gespielt werden kann. Sandro Wirz, Sportchef Gossaus, gibt zu bedenken, dass die Handballer nach wochenlanger Abstinenz von Hallentrainings eine Vorlaufzeit bräuchten, bevor wieder gespielt werden kann. «Drei Wochen Hallentraining wären vernünftig. Alles, was weniger ist, würde das Verletzungsrisiko erhöhen», so Wirz. Das Training in der Halle und somit auch die Belastungen, die auf den Körper wirken, könne man nicht simulieren. Aus dieser Sicht wird es wohl auch im März kaum Partien in der NLB geben. «Am einfachsten wäre es wohl, die Vorrunde fertig zu spielen und danach mit einem Playoff zu beginnen», sagt Wirz.

Information bis Mitte Februar

Wann es weitergeht, hängt ohnehin von der Entwicklung der Pandemie ab. Die Liga-Verantwortlichen werden die Vereine bis Mitte Februar informieren, ob und wenn ja, in welcher Form die Meisterschaft wieder aufgenommen wird. Sicher ist, die Zeit für die Gossauer, die Saison zu beenden, wird knapp.