BENELUX-TOUR IM RADSPORT Leader Stefan Bissegger: «Die Tour de France hat mich noch stärker gemacht» Nach der Machtdemonstration im Zeitfahren verteidigt der junge Thurgauer Veloprofi die Gesamtführung in der Benelux-Rundfahrt. Daniel Good 01.09.2021, 19.02 Uhr

Der Thurgauer Weltkasse-Zeitfahrer Stefan Bissegger.

Selbstverständlich ist es nicht, was sich zurzeit auf den Strassen von Belgien und den Niederlanden abspielt. Einer, der am Freitag in Ermatingen von einem Auto angefahren wurde, führt nach drei Etappen das Gesamtklassement der Benelux-Rundfahrt an.