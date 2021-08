RÜCKBLICK Erst durch den Sport lernte Hansruedi Knill die Welt kennen: Der heute 81-jährige St.Galler war 1964 an den Olympischen Spielen in Tokio dabei Er wuchs auf einem Bauernhof im St.Galler Stadtteil Bruggen auf. Das Leben war karg, Abwechslung rar. «Fort kamen wir nie», sagt Knill. Aber dank der Leichtathletik entdeckte er alle fünf Kontinente. Daniel Good 03.08.2021, 05.00 Uhr

Hansruedi Knill im Neudorfstadion mit der eigens für Tokio 1964 angefertigten Olympiaplakette. Bild: Ralph Ribi

Heutzutage ist es kaum mehr vorstellbar, Spitzensport, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Wie es Hansruedi Knill in den 1960er-Jahren tat. der ehemalige St.Galler 1500-Meter-Läufer sagt:

«Ich arbeitete neun bis zehn Stunden pro Tag als Sanitärinstallateur. Am Feierabend trainierte ich. Im Sommer und im Winter. Und ich war immer zu hundert Prozent Amateur. Zu Ferien mit der Familie reichte es praktisch nie.»

Hansruedi Knill 1964 im olympischen 1500-Meter-Rennen. Auf der Innenbahn mit dem Schweizer Kreuz auf der Brust. Bild: Keystone / Hulton Archive

Knill war zu jener Zeit der stärkste Mittelstreckler im Land. Sein Schweizer Rekord von 3:40,8 Minuten aus dem Jahr 1968 hatte während fünf Jahren Bestand. Knill verbesserte die Bestmarke insgesamt sechsmal. «Ruhm und Ehre sind vergänglich», sagt der rüstige Rentner im Rückblick. «Aber die Willensleistungen, die ich damals aufgebracht habe, waren mir während meines ganzen Lebens dienlich.»

Der unvergessliche Abstecher nach Locarno

Knill ist seit 58 Jahren verheiratet. Er hat zwei Töchter. Nach der Karriere als Spitzenläufer wurde er Versicherungsinspektor. Aufgewachsen ist er auf einem Bauernhof im St.Galler Stadtteil Bruggen. Das Leben war karg, Abwechslung rar. «Fort kamen wir nie.» Deshalb erinnert sich Knill an seinen ersten Abstecher ins Tessin, als sei es gestern gewesen.

«Ich war 18-jährig und durfte an die Schweizer Meisterschaft im Crosslauf nach Locarno. Es war wunderschön. Zum ersten Mal konnte ich eine Reise machen.»

Dank des Sports.

Das Reisevirus hat ihn nie mehr losgelassen. Er war auf allen fünf Kontinenten. Der Sport brachte ihn um die Welt. Ein erster Höhepunkt für den Leichtathleten Knill war die Qualifikation für die Olympischen Spiele 1964, die wie in diesen Wochen in Tokio stattfanden.

«Das ganze Schweizer Team flog gemeinsam mit der Swissair nach Japan. Wir wohnten in kleinen Einfamilienhäusern. Das Essen war gewöhnungsbedürftig. Und mit den Stäbchen konnten ja nicht alle so gut umgehen. Aber wir hatten einen Koch dabei, der Schweizer Spezialitäten wie Bündnerfleisch und Käse mitgenommen hatte.»

Das häufige Schütteln sind Erdbeben

Die Schweizer fuhren in Tokio mit der U-Bahn zum Training. Das war schwierig, denn die Haltestellen waren nur in der Landessprache beschriftet. Und:

«Zudem gab es häufig ein leichtes Schütteln. Die Einheimischen erklärten uns dann, das seien alles kleine Erdbeben. Sie nahmen es äusserst gelassen, aber wir erschraken immer.»

Im Stadion hatte es stets 80'000 Zuschauer. «Das war für einen wie mich aus St.Gallen schon beeindruckend.» Knill wartete auf der Rennbahn von Tokio mit einer Zeit im Bereich seiner Bestleistung auf und war mit dem Wettkampf zufrieden. Er sagt:

«Man musste schon realistisch sein. Eine Medaille war für einen Schweizer Leichtathleten damals kaum möglich.»

Taggeld gab es in Tokio nicht. «Für den Sport setzte ich die Ferien ein. Und wenn es nicht reichte, nahm ich unbezahlten Urlaub.» Wichtiger als Geld war die Horizonterweiterung. Die Schweizer Delegation unternahm im fremden Land auch Ausflüge. Ein Theaterbesuch stand ebenfalls auf dem Programm. Besonders in Erinnerung blieb Knill auf dem Heimweg der dreitägige Aufenthalt in Hongkong.

In sechs Jahren von St.Gallen via Tokio nach Hongkong. Knill junior vom Bröggler Bauernhof hatte es weit gebracht. Die Reiselust blieb nach den Olympischen Spielen 1964 ungebändigt. Knill lief auch im antiken Olympiastadion von Athen. «Damals gewann die Schweiz sogar den Länderkampf.»

Keine Erholung

Er wurde an viele internationale Meetings eingeladen. Manchmal fanden diese Läufe unter der Woche statt. Das konnte eng werden mit dem Arbeitsplan. «Nach Stockholm flog ich am Nachmittag. Am Abend folgte das Rennen. Und am nächsten Morgen stand ich ganz früh auf, um das erste Flugzeug zu erreichen.»

Erholung gab es nie für Knill. «Aber ich war in zehn Jahren Spitzensport nie ernsthaft verletzt. Wenn es mich leicht zwickte, ging ich zum Masseur der Brühler Fussballer. Der brachte mich wieder auf die Beine.»

Hansruedi Knill startete für den heutigen LC Brühl Bild: Ralph Ribi

Knill startete für den heutigen LC Brühl. Er war auch dreifacher EM-Teilnehmer. Weltmeisterschaften gab es damals noch nicht. 1970 beendete er die Karriere als Spitzenläufer.

Zwei Welten in der Höhenlage von Mexiko

Auch 1968 qualifizierte sich Knill für die Olympischen Spiele, die in der Höhenlage von Mexiko-City stattfanden. Im 21. Anlauf schaffte er die Limite. Die Schweizer reisten ein Jahr vor den Spielen für vier Wochen nach Mexiko, um sich mit den besonderen Verhältnissen vertraut zu machen. Ärzte waren dabei. «Aber es blieb meistens beim Pulsmessen nach ein paar Runden», sagt Knill. Ganz anders die DDR, die aufstrebende Sportgrossmacht in jener Epoche. «Die hatten viele Mediziner, Sauerstoffmasken, Geräte, Zelte und vieles mehr mitgenommen, um zu testen.»

Dominik Lobalu: Nächster Brühler Ausnahmeläufer. Bild: Tobias Garcia

Erst ein weiterer Brühler Ausnahmeläufer verbessert den Rekord

Wie gut Knill war, verdeutlicht ein Blick in die Rekordlisten. Erst in diesem Jahr wurde sein Kantonalrekord aus dem Jahr 1968 unterboten. Durch den Brühler Ausnahmeläufer Dominic Lobalu, der eine Hundertstelsekunde schneller blieb.