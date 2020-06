Rückblick Was der Rorschacher Peter Jehle erreicht hat, ist im Schweizer Handballsport einzigartig – und kaum mehr zu übertreffen Der heute 63-jährige Peter Jehle qualifizierte sich mit der Nationalmannschaft zweimal für die Olympischen Spiele. Überdies stand er mit St.Otmar im Final des Meistercups, der heutigen Champions League. Im Sommer vor 40 Jahren nahm der Rorschacher an den Olympischen Spielen in Moskau teil. Daniel Good 16.06.2020, 05.00 Uhr

Peter Jehle bestritt 137 Spiele mit der Schweizer Nationalmannschaft. Bild: Str/Keystone (Zürich, 8.März 1986)

Als jüngster Schweizer Feldspieler reiste Peter Jehle im Sommer 1980 an die Olympischen Spiele in Moskau. Nach gut 120 Tagen Vorbereitung. Im Startspiel trafen die Schweizer auf den Gastgeber Sowjetunion und verloren 15:22. «Es war schon ein Abenteuer», sagt Jehle. «Wir waren hinter dem Eisernen Vorhang.» Die kommunistische Sowjetunion galt im Westen als «Reich des Bösen». Jehle sagt: «Es war düster und dunkel in der Stadt. Wie in allen osteuropäischen Ländern.»

Als Bruder Robert 100 Dosen Bier mitbrachte

Als sich die Schweizer in Moskau einen Ausgang genehmigten, um ein paar Bierchen zu trinken, fanden sie kein offenes Restaurant. «Es gab einfach nichts», sagt Peter Jehle. Sein 1988 verstorbener Bruder Robert fand aber doch einen Ausweg. Er organisierte einen Einkaufswagen und brachte hundert Dosen Bier mit. Schliesslich gab es für die Schweizer den guten achten Schlussrang.

Ein Spieler mit der Klasse von Peter Jehle wäre heute Profi in Deutschland oder einer anderen grossen Liga. Er blieb Amateur und während 15 Jahren bei St.Otmar. Er sagt:

«Es zog mich gar nicht ins Ausland. Ich bin bodenständig und wollte im Beruf vorwärtskommen.»

Für den älteren Bruder Robert Jehle gab es ein Angebot aus Madrid. Auch er verzichtete. «So viel war im Ausland auch nicht zu verdienen. Und im Job hätte man den Anschluss verloren.»

Das Tollhaus an den Spielen in Los Angeles

Peter Jehle arbeitete während 30 Jahren bei der Post, seit 2008 ist er im Pfarreisekretariat Rorschach beschäftigt.

Robert Jehle im Rorschacher Pfarreisekretariat Bild: PD

Er wurde auch Captain der Nationalmannschaft und erlebte 1984 in Los Angeles seine zweiten Olympischen Spiele. Die Sicherheitsvorkehrungen in den USA waren ähnlich strikt wie in Moskau, als zwei hohe Stacheldrahtzäune das olympische Dorf abschirmten. Aber das olympische Leben war das pure Gegenteil zu jenem in Moskau. Jehle sagt:

«Es war, wie wenn du in eine Explosion hinein gerätst. Es war ein Tollhaus, alles ging drunter und drüber. Da kann es schon noch schwierig werden, seine Bestleistung abzurufen.»

Die Schweizer wurden in Los Angeles Siebte.

Jehle hat 137 Länderspiele absolviert und auch an zwei Weltmeisterschaften, die früher nur alle vier Jahre stattfanden, teilgenommen.

Der Geist von der Ersatzbank

Fast weltweit berühmt wurde Jehle, als er 1982 vor 16000 Zuschauern gegen Gastgeber Deutschland mit einem Scharmützel das 16:16 rettete. Fünf Sekunden vor dem Schlusspfiff lief er von der Ersatzbank aufs Feld und störte Erhard Wunderlich.

Die Deutschen bemerkten erst am Tag danach, dass Jehle unerlaubterweise eingegriffen hatte. Für einen Protest war es zu spät.

Kein Trainingsweltmeister, aber ein Schlitzohr

«Im Handball geht es nicht darum, wer am schnellsten eine Runde rennen kann. Tore sind besser», sagt Jehle. Er war fit, allein schon wegen der Vorbereitungen mit der Nationalmannschaft, aber kein Trainingsweltmeister. Dafür ein Schlitzohr. «Auf die Tricks kommt es an, wenn es umstritten wird.»