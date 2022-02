Challenge League Für den FC Wil steht die Prüfung gegen den Leader Aarau an Die Ostschweizer haben sich resultatmässig wieder gefangen. Doch wie gut sind sie wirklich? Das Auswärtsspiel im Brügglifeld am Freitagabend, 19.30 Uhr, dürfte Antworten liefern. Renato Schatz 24.02.2022, 21.18 Uhr

Der Wiler Valon Fazliu gleicht Ende November das Heimspiel gegen den FC Aarau vom Penaltypunkt zum 2:2-Schlussresultat aus. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Der FC Wil ist holprig aus der Winterpause gekommen. Auf ein 4:4 gegen den Wintermeister Vaduz folgten zwei deutliche Auswärtsniederlagen: 0:3 in Thun und 0:4 in Winterthur, beim ehemaligen Trainer Alex Frei. Der Klub holte zwischenzeitlich nur einen Punkt aus fünf Spielen. Und wäre der Vorsprung auf das letztplatzierte Kriens nicht derart gross gewesen, und überhaupt, wäre es nicht der FC Wil, der sich mittlerweile vor allem über die Aus- und Weiterbildung von Talenten definiert, hätte man von einer Krise sprechen können. Doch es blieb ruhig im FC Wil. Und seit vergangenem Wochenende, seitdem Schaffhausen im Heimspiel mit 3:2 bezwungen wurde, stimmen auch die Resultate wieder. Nun treffen die Wiler am Freitagabend im Aarauer Brügglifeld auf den Leader, der in den vergangenen acht Spielen sechs Siege und zwei Remis holte.

Vorne hat sich ein Trio absetzen können

Eine Prüfung für den FC Wil, bei dem man auch nach 22 Runden noch nicht so recht weiss, wie gut oder schlecht er denn nun wirklich ist. Wobei man das bei den wenigsten Teams in dieser Challenge-League-Saison sagen kann. Fünf Punkte nur liegen zwischen den neuntplatzierten Wilern und den viertplatzierten Schaffhausern.

Vorne und hinten scheint die Sache aber allmählich klar: Kriens ist seit geraumer Zeit so gut wie abgestiegen. Und vorne haben sich in den vergangenen Wochen Aarau, Winterthur und Vaduz absetzen können.

Die spielerisch beste Mannschaft des Trios, der Liga im Allgemeinen wohl, ist der FC Aarau. Trainer Stephan Keller, seit Sommer 2020 im Amt, hat der Mannschaft einen neuen Stil verpasst. Dominant ist dieser, mit vielen Pässen, den meisten in der Liga, mit hoher Passgenauigkeit auch, der höchsten in der Liga. Ballbesitzfussball.

4,9 Tore pro Spiel unter Iacopetta

Es könnte kurzweilig werden, wenn der FC Aarau auf den FC Wil trifft, bei dessen Spiele so viele Tore fallen wie bei keinem anderen Team, mit grossem Abstand. 4,1 pro Spiel sind es in 22 Runden. Und in den neun Spielen unter dem im Herbst installierten Trainer Brunello Iacopetta: sogar 4,9. Seine Mannschaft hat es aber noch immer nicht geschafft, Offensive und Defensive in eine Balance zu bringen, was immer wieder zu spektakulären Partien führt.

Spektakuläre Spieler sind freilich auch Aaraus Kevin Spadanuda und Wils Valon Fazliu, welche die meisten Skorerpunkte in der Challenge League gesammelt haben. Spadanuda: zwölf Tore, fünf Assists. Und Fazliu: sechs Tore, neun Assists.

Anpfiff im Brügglifeld ist am Freitagabend, 19.30 Uhr. Iacopetta muss auf Captain Philipp Muntwiler verzichten, der nach seinem Platzverweis in Winterthur vor zwei Wochen noch immer gesperrt ist. Sebastian Malinowski und Argtim Ismaili stehen verletzungsbedingt ebenfalls nicht zur Verfügung bei der Prüfung in Aarau.