Appenzeller Schwingfest: Michael Bless und Raphael Zwyssig zurück

Schwingen Die Appenzeller Platzhirsche Michael Bless und Raphael Zwyssig befinden sich im Herbst der Karriere Die beiden Schwinger aus Gais prägten zuletzt das eigene Kantonalfest. Nach Verletzungen sind sie nun am Sonntag in Urnäsch zurück. Ives Bruggmann 03.07.2021, 05.00 Uhr

Michael Bless triumphierte 2019 in Stein bei der letzten Austragung des Appenzeller Kantonalschwingfests. Bild: Urs Bucher

Das Appenzeller Kantonalschwingfest, das morgen ohne Zuschauer in Urnäsch durchgeführt wird, löst bei Michael Bless und Raphael Zwyssig besondere Emotionen aus. Die beiden eidgenössischen Kranzschwinger treten in heimischen Gefilden traditionell besonders dominant auf. Bless gewann den Anlass dreimal, Zwyssig zweimal. Seit sieben Jahren gelang es lediglich dem Thurgauer Samuel Giger 2017, als Gast einen Sieg zu entführen. «Das ist unser Heimfest. Da müssen wir schauen, dass der Sieg in unseren Händen bleibt», sagt Bless.

Raphael Zwyssig gewann die Austragung des Appenzeller Kantonalfests im Jahr 2015 in Schönengrund. Bild: Urs Bucher

Sowohl Bless als auch Zwyssig starteten ihre erfolgreiche Karriere mit einem Kranzgewinn am Appenzeller Kantonalschwingfest 2005 in Gais. Dies ist nur eine von vielen Gemeinsamkeiten der beiden Freunde seit Kindheitstagen. Der heute 35-jährige Bless holte insgesamt 88 Kränze, davon drei eidgenössische und gewann acht Kranzfeste. Der 34-jährige Zwyssig ist seit 2013 ebenfalls eidgenössischer Kranzschwinger und bringt es bei zwei Siegen auf total 54 Kränze.

Mittelfussbruch und Bandscheibenvorfall

Es ist kein Geheimnis, dass sich Bless und Zwyssig im Herbst der Karriere befinden. An ihrem letzten Ernstkampf am Eidgenössischen Schwingfest Ende August 2019 in Zug verletzten sich beide schwer. Auch das Karriereende stand zur Debatte. Bless erlitt einen komplizierten Mittelfussbruch, Zwyssig einen Bandscheibenvorfall. Deshalb kam den beiden Appenzellern die schwingfreie Zeit aufgrund der Coronapandemie entgegen. Sie konnten sich Zeit lassen, ihre Blessuren vollständig ausheilen zu lassen. «So will ich nicht aufhören», sagte sich Bless irgendwann. Denn die Freude am Schwingsport ist bei ihm weiterhin vorhanden. «Es macht mir Spass, mich mit den aufstrebenden Jungen zu messen», sagt Bless.

Skifahren ohne Schmerzen

Auch Zwyssig hat die lange Zeit ohne Schwingen genutzt, um dem Körper eine Pause zu gönnen. Der Bandscheibenvorfall hat ihn bis im Frühling 2020 beschäftigt. Danach investierte er viel Zeit in einen gezielten Aufbau. «Es hat richtig Spass gemacht, wieder einmal ohne Schmerzen Ski zu fahren», sagt Zwyssig. Doch auch bei ihm war die Sehnsucht nach dem Schwingsport gross. «Es macht mir immer noch riesige Freude.» Die beiden Routiniers haben noch einmal viel investiert, um ihr höchstes Niveau zu erreichen. Ihrem Umfeld beim Schwingklub Gais und beim Appenzeller Kantonalverband sind sie dankbar. «Wir haben eine super Gruppe beisammen. Wir können einander im Training auch plagen», sagt Bless.

Übertragung im Internet Das Appenzeller Kantonalschwingfest am Sonntag in Urnäsch findet aufgrund der Coronapandemie sowie der ungewissen Planungssicherheit unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Wer dennoch nichts verpassen möchte, kann auf www.schwingen-live.ch den gesamten Anlass live verfolgen. Der Hauptplatz – und damit sämtliche Spitzenpaarungen – werden kostenlos zur Verfügung gestellt. (ibr)

Zwyssig möchte, dass die erfolgreiche Nachwuchsarbeit in Appenzell weitergeführt wird. Er amtet deshalb seit kurzem als Jungschwingerleiter im Kantonalverband, hat eigens ein Nachwuchskonzept erstellt. Die besten Talente profitieren von der Zusammenarbeit mit der Sportlerschule Appenzellerland. Mit dessen Leiter René Wyler arbeiten auch Bless und Zwyssig seit Jahren im Athletikbereich zusammen. «Die Förderung des Nachwuchses liegt mir sehr am Herzen», sagt Zwyssig. Und: «Jene, die weiterkommen wollen, sollen alle Möglichkeiten haben.» Das sei in seinen jungen Jahren nicht immer der Fall gewesen. Einer rosigen Zukunft des Appenzeller Nachwuchses soll nichts im Wege stehen. Auch wenn zuletzt die Coronapandemie die Entwicklung der Talente etwas hemmte, sagt Zwyssig: «Das neue Konzept trägt bereits erste Früchte.»

Schwingerkönig Forrer und Toptalent Schlegel

Noch führen Bless und Zwyssig das Appenzeller Aufgebot an. Die vier einheimischen Eidgenossen – neben Bless und Zwyssig sind das Martin Hersche und Martin Roth – bekommen es in Urnäsch mit Schwingerkönig Arnold Forrer zu tun, der mit 42 Jahren seinen Kranzrekord auf die magische Marke 150 ausbauen will. Aktuell steht er bei deren 147. Unterstützt wird Forrer vom aufstrebenden Toggenburger Talent Werner Schlegel. Doch der 18-jährige Hemberger bekommt es im ersten Gang mit dem letzten Festsieger dieses Anlasses zu tun: Michael Bless.

Spitzenpaarungen im 1. Gang

Urnäsch. Appenzeller Kantonalschwingfest. Sonntag. Anschwingen 8.15 Uhr.

Hersche Martin*** – Forrer Arnold***

Bless Michael*** – Schlegel Werner**

Zwyssig Raphael*** – Dumelin David**

Roth Martin*** – Schlegel Sandro**

Schmid Dominik** – Bernold Edi**

Schläpfer Markus** – Ott Damian**

Fejzaj Naim** – Geisser Lars**

Dändliker Shane** – Vollenweider Jeremy

Oettli Marco** – Räbsamen Marcel*

*** = Eidgenosse, ** = Teilverbandskranzer, * = Kantonalverbandskranzer