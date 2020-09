Die Ostschweiz, das neue Epizentrum des Fussball-Erfolgs Der FC Wil und der FC St. Gallen stehen nach zwei Runden mit dem Punktemaximum da. Und der SC Brühl spielt in der Promotion League ganz vorne mit. So erfolgreich sind die Ostschweizer Teams in der jüngeren Vergangenheit nie in eine Saison gestartet. Eine Momentaufnahme, die sich sehen lässt. Ralf Streule 28.09.2020, 12.43 Uhr

Die Ostschweiz ist die Nummer eins der Fussballschweiz – zumindest in einer Momentaufnahme. Marc Schumacher / freshfocus

Zwei Spiele, sechs Punkte: Der FC St.Gallen steht mit dieser Ausbeute bereits wieder an der Spitze der Super League. Eine solche Bilanz hatten die Ostschweizer zu Beginn der Saison zuletzt 1999 erreicht – damals standen sie am Ende als Meister fest. Am Sonntag gab es einen 1:0-Sieg in Vaduz. Es war gleichzeitig eine Siegpremiere für die St.Galler in der Super League in Liechtenstein.

Vincent Rüfli beglückwünscht André Ribeiro zu seinem Tor gegen den FC Vaduz. Marc Schumacher/Freshfocus

Zwei Spiele, sechs Punkte: Auch der FC Wil hat einen starken Start in die Saison hinter sich und steht damit auf dem zweiten Platz der Challenge League. Auch bei den Wilern ist es 20 Jahre her, dass sie derart stark in die Meisterschaft gestartet sind. Am Sonntag besiegte Wil den Absteiger FC Thun mit 3:1.

Der FC Wil ist im Hoch zum Saisonstart: Samuel Ballet (rechts) bejubelt das 3:1 gegen den FC Thun. Marc Schumacher/Freshfocus

Acht Spiele, 18 Punkte: Auch der St.Galler Stadtklub SC Brühl ist hervorragend in die Saison gestartet, liegt in der Promotion League auf dem zweiten Rang und hat am Samstag die Möglichkeit auswärts gegen Leader Yverdon den Thron zu besteigen. Das alles lässt nur einen Schluss zu: Das Epizentrum des Schweizer Fussballerfolgs liegt derzeit in der Ostschweiz.

Brühl im Vorwärtsgang – die St.Galler haben in dieser Saison noch kein Spiel verloren. Kurt Frischknecht

Natürlich, es ist eine Momentaufnahme – nach zwei Runden Bilanz zu ziehen, ist nie eine gute Idee. Erfreulich ist diese Momentaufnahme aus Ostschweizer Sicht dennoch, vor allem, weil alle drei Klubs mit vergleichsweise wenig finanziellen Mitteln viel herausholen. Das St.Galler Team ist weiterhin das jüngste der Super League, die Wiler setzen ebenfalls konsequent auf die Jugend. Und das Team des SC Brühl ist gespickt mit jungen Spielern wie Lars Traber oder Jan Wörnhard, die im Ostschweizer Nachwuchsprojekt ausgebildet worden sind.

Der Erfolg lässt sich sehen – aber auch relativieren

Wie so oft lässt sich der Erfolg auch relativieren. Der St. Galler Schnellstart mag mit dem Anfangsprogramm zusammenhängen, das mit Sion und Vaduz auf dem Papier nicht das schwierigste war. Zudem schlitterte Peter Zeidlers Team gegen Sion kurz vor Schluss nur ganz knapp am Walliser Ausgleich vorbei. Und in Vaduz war die Leistung der St.Galler ebenfalls durchzogen. Aber Achtung: Titelkandidaten wie die Young Boys oder der FC Basel haben gegen die selben Gegner bereits Punkte eingebüsst. YB beim 0:0 in Sitten, Basel mit dem 2:2 daheim gegen Vaduz.

Die St. Galler haben mit einer eingespielten Defensive eine solide Basis, nur die Offensivabteilung hat nach dem Abgängen von Cedric Itten und Ermedin Demirovic noch viel Verbesserungspotenzial. Apropos Itten: Der ehemalige St. Galler scheint unterdessen auch bei den Glasgow Rangers angekommen zu sein. Beim 5:1 am Wochenende gegen Motherwell gelangen ihm die Tore zum 4:0 und 5:0. Demirovic hingegen muss sich beim SC Freiburg weiterhin gedulden. Beim 1:1 gegen Wolfsburg kam er nur gerade für die letzten zwei Minuten zum Einsatz.

Wils Erfolge gegen Aufstiegsaspiranten

Auch die Wiler 3:1-Siege gegen Aarau und Thun könnten mit Wettkampfglück erklärt werden. Das würde aber zu kurz greifen. Ein grosser Teil war auch Moral: Zweimal drehte das Team von Alex Frei die Partie. Und dies nach sehr kurzer Vorbereitungszeit unter dem neuen Trainer. Gegen das punktgleiche GC steht am kommenden Samstag das Auswärtsspiel gegen den nächsten Aufstiegskandidaten an. Sollte der Wiler Lauf weitergehen, müsste die Idee, das Bergholz wie bisher nur mit 1000 Zuschauern zu füllen, wohl bald überdacht werden. Nur: Im kalten Regenwetter am Samstag waren lediglich 440 Personen ins Stadion gekommen.

Neues gibt es beim FC Wil übrigens aus personeller Sicht: Ein weiterer Spieler der U20 verstärkt das Kader der ersten Mannschaft: Der 19-jährige Mika Mettler erhält seinen ersten Profivertrag.

Noah Blasucci, hier im Trainingslager 2018 mit dem FC St. Gallen, spielt neu für den FC Wil. Urs Bucher

Zudem wird Noah Blasucci, der schon länger mit den Wilern trainiert hat, neu ins Kader integriert. Der 21-Jährige aus der FC-Wil-Jugend, der die St. Galler Nachwuchsabteilung durchlaufen hatte, war zuletzt bei Vaduz, Sion, Chiasso und Rapperswil-Jona unter Vertrag. Er erhält vorerst einen Kontrakt bis Ende 2020. Er soll in Wil die Gelegenheit erhalten, wieder in den Wettkampf-Rhythmus zu finden, schreibt der Klub.

Brühl steht vor dem schwierigen Spiel in Yverdon

Dass der SC Brühl nach acht Runden noch kein Spiel verloren hat, ist beeindruckend – muss aber zumindest in einem Fall ebenfalls mit Wettkampfglück erklärt werden. Das erste Spiel der Saison auswärts gegen Etoile Carouge war eigentlich 1:5 verloren gegangen. Die Westschweizer hatten aber zu viele nicht in der Schweiz ausgebildete Spieler eingesetzt, was zu einem 3:0-Forfait-Sieg für die Ostschweizer führte. Zudem muss relativiert werden: Yverdon kommt mit zwei Spielen weniger auf die gleiche Punktzahl wie Brühl. Der Spitzenkampf am Samstag in Yverdon wird also aufschlussreich.