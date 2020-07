Feuer frei für Meisterschützin Heidi Diethelm Gerber: Die olympischen Zweifel sind beseitigt Am 29. Juli 2021 schiesst Heidi Diethelm Gerber mit der Pistole wieder um eine olympische Medaille. Die Thurgauerin ist dann 52-jährig, hat aber einen grossen Vorteil. Sie ist mental ausserordentlich stark. Daniel Good 29.07.2020, 05.00 Uhr

Heidi Diethelm Gerber: nun doch guten Mutes Richtung Tokio. Bild: Ralph Ribi

Es ist schon eine der ungewöhnlichsten Geschichten im internationalen Sport.

Nun wird die bewegte Karriere der Pistolenschützin Heidi Diethelm Gerber um ein neues Kapitel erweitert.

Beim Wandern entschied sie sich, weiter zu schiessen. Doch noch die Olympischen Spiele 2021 in Tokio ins Visier zu nehmen.

Die olympischen Zweifel, von denen sie nach der coronabedingten Verschiebung heftig befallen wurde, hat sie in den Bergen ausgeräumt.

Die Thurgauerin ging in sich und sagt nun: «Ich machte mir im Gebirge viele Gedanken. Ich fragte mich: Habe ich den Willen, um es noch einmal zu schaffen?» Und sie kam zum Schluss:

«Ich muss mich der Herausforderung stellen.»

Sie wird alles daran setzen, um nochmals zu reüssieren. Am 29. Juli 2021 tritt sie in Tokio in ihrer Paradedisziplin mit der Sportpistole an. Der olympische Wettkampf dauert zwei Tage.

An den Europaspielen 2015 gewinnt die Profischützin die Goldmedaille. Bild: Andrea Stalder

Zunächst geht es um Präzision, im zweiten Teil um Geschwindigkeit. Diethelm Gerber wird dann 52-jährig sein. Aber sie weiss, um was es geht. Vor vier Jahren in Rio de Janeiro gewann sie die Bronzemedaille.

Die Alpenluft bringt sie in den olympischen Modus

Im Schiessen spielt das Mentale eine grössere Rolle als in allen anderen Sportarten. Deshalb kann Diethelm Gerber weiter Schritt halten mit der zum Teil weitaus jüngeren Konkurrenz an der Weltspitze.

Ein Muster ihrer psychischen Möglichkeiten gab sie an der EM im Februar ab, als sie nach einem Achter vier Zehner erzielte und mit der Luftpistole – in ihrer Nebendisziplin – Silber gewann. Das waren verheissungsvolle Voraussetzungen im Hinblick auf die Olympischen Spiele 2020.

Aber das Coronavirus machte auch Diethelm Gerber einen Strich durch die Rechnung. Lange Zeit war sie sich gar nicht sicher, ob sie nochmals ein Jahr anhängen, ob sie sich in ihrem Alter die Strapazen einer olympischen Vorbereitung nochmals antun solle. Doch die Alpenluft brachte sie wieder in den olympischen Modus.

Im Herbst beginnt die neunmonatige Schinderei

Sie ist überzeugt, auch 2021 an der Spitze mitschiessen zu können. Auch wenn sie wieder von einer Entzündung an der Schulter gebremst wird. Zurzeit ist fast nur ein reduziertes Aufbautraining möglich.

«Ich fragte mich auch, was macht der Körper noch mit?»

Sie ist zum Schluss gekommen, dass ihr das Alter auf dem Weg zu einer zweiten Olympiamedaille nicht in die Quere kommen wird. Auch der Erfahrungsschatz wird ihr helfen. Schon 2011 war sie zum ersten Mal Europameisterin.

Noch wichtiger in der «Psychosportart» Schiessen ist das Gefühl

«Es wird von Woche zu Woche besser. Auf jeden Fall viel besser als noch vor zwei Monaten», sagt die beste Schützin im Land. «Schiesstechnisch bin ich noch im Rückstand. Aber das lässt sich aufholen. Zuerst muss mein Körper wieder so weit sein, um echte Belastungen zu ertragen.»

Empfang nach dem olympischen Triumph in ihrem Wohnort Märstetten Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE (13. August 2016)

Mental fühlt sie sich jetzt schon gut. Am 8. Juni hat Diethelm Gerber zum ersten Mal nach dem Coronashutdown wieder geschossen. Mit wenig Intensität, aus Rücksicht auf die lädierte Schulter. Sie hofft, von weiteren Zwischenfällen verschont zu werden.

Denn Ende September geht es kompromisslos los mit der effektiven Olympiavorbereitung. Neun Monaten wird sich die in Märstetten wohnende Diethelm Gerber schinden, um am 29. und 30. Juli 2021 im olympischen Schiessstand in Japan bereit zu sein.

In Rio war der Druck besonders gross

Am 22. August kommt es in der Schweiz wieder zu einem Wettkampf der Elite. International ist es möglich, dass erst kurz vor den Spielen ein Vergleich unter der Weltklasse stattfindet. Die Ungewissheit unter den Spitzenathletinnen dürfte gross sein. Auch das ist ein Vorteil für die mental starke Thurgauerin.

Am 9. August 2016 in Rio de Janeiro mit der Bronzemedaille. Bild: Laurent Gillieron / KEYSTONE

Schon in Rio demonstrierte Diethelm Gerber Wettkampfhärte. Als es 2016 um alles oder nichts ging, räumte sie die Chinesin Jingjing Zhang aus dem Weg und gewann die letzte Medaille. Der Druck war besonders gross. Zhang war die Nummer eins der Welt und die Schweizer Delegation hatte bis dahin noch keine Medaille auf dem Konto.