Coronafälle, Quarantäne und drei Niederlagen in Serie beim FC Zürich: Trotzdem kann der nächste Gegner des FC St.Gallen noch Vierter werden Der FC Zürich befindet sich drei Runden vor dem Ende der Saison in der Super League in einer speziellen Situation: Am Samstag spielt er ab 20.30 Uhr daheim gegen den FC St. Gallen. Peter M. Birrer 24.07.2020, 04.08 Uhr

Am Mittwoch stolpert der FC Zürich (in Weiss) in Lugano Bild: Urs Lindt / Freshfocus (Lugano, 22. Juni 2020)

Thomas Bickel sucht keine Ausreden, er geht pragmatisch durch Tage, die nicht eben unkompliziert sind. Der Sportchef des FC Zürich sagt am Morgen nach dem 0:1 in Lugano: «Wir befinden uns in einer Situation, die für alle aussergewöhnlich ist. Und die für uns nach den Coronafällen gar noch spezieller geworden ist. Aber es bringt nichts, deswegen zu jammern.»

Kein Torerfolg in drei Spielen - dafür zehn Gegentreffer

Sportchef Thomas Bickel mit Schutzmaske Bild: Claudio Thoma / Freshfocus (Zürich, 18. Juli 2020)

Am 7. Juli werden sechs Spieler positiv getestet, dazu drei Staffmitglieder. Präsident Ancillo Canepa erwischt es ebenfalls. Das erfordert eine zehntägige Quarantäne für die ganze Belegschaft. In Basel tritt darum die U21 an, mit drei Profis als Ergänzung – der Abstecher endet mit einem standesgemässen 0:4.

Vier Tage später steht wieder die erste Mannschaft auf dem Platz. Aber sie hat kein gemeinsames Training absolvieren können – und verliert gegen die Young Boys 0:5.

An diesem Mittwoch führt die Reise nach Lugano. Es folgt die dritte Niederlage in Serie ohne ein erzieltes Tor, diesmal ist es ein 0:1, über das Bickel allerdings gar nicht lange reden mag. «Ausführliche Analysen bringen derzeit wenig. Man muss massvoll Kritik üben, weil wir ständig switchen und uns auf eine neue Herausforderung einstellen müssen.» Und switchen heisst nach Lugano: sich auf St.Gallen morgen im Letzigrund einstellen.

Trainer Magnin spricht Klartext

Der Zürcher Trainer Ludovic Magnin



Bild: Urs Lindt / freshfocus (Zürich, 23. Juli 2020)

Die jüngste Serie liest sich so, als würden die Zürcher in der Liga in Nöten stecken. Dabei haben sie immer noch realistische Chancen, auf Platz vier vorzurücken und sich für die Europa League zu qualifizieren. Vier Punkte nur ist Servette entfernt, und der FC Zürich ist mit einer Partie – gegen Sion – in Rückstand. Bickel spricht zwar davon, dass der Wirbel rund um die Coronafälle nicht ohne Einfluss geblieben ist und wegen der Quarantäne der Rhythmus gebrochen wurde.

Aber gleich jede Unzulänglichkeit im Spiel auf die schwierigen Umstände zurückzuführen, das wäre für ihn eine zu vereinfachte Sicht der Dinge: «Ich rede zum Beispiel von technischen Fehlern.»

Bereits 62 Gegentore in 32 Partien

Ähnlich klingt es von Trainer Ludovic Magnin. «Wenn man Pässe über kurze Distanz ohne Not dem Gegner in die Füsse spielt, ist das keine Frage von Rhythmus oder Belastung.» Überhaupt findet der 41-Jährige deutliche Worte für den Auftritt gegen die Tessiner. «In der ersten Halbzeit haben wir ganz schwach gespielt», sagt Magnin. Und weiter:

«Wenn man gewinnen will, muss man einfach ganz anders auftreten.»

Die Mängelliste füllt sich, eine detaillierte Aufarbeitung folgt im August – in der kurzen Pause vor der nächsten Saison. Und dazu gehören wird gewiss auch eine Analyse des Defensivverhaltens. 62 Gegentore in 32 Partien werfen Fragen auf.

Nun könnte man meinen, dass sie sich in Zürich darauf freuen, auf St.Gallen zu treffen. Dafür würde die Statistik sprechen: Der FCZ gewann alle drei Begegnungen, 2:1, 3:1 und 4:0 – aber Bickel schiebt die Resultate beiseite:

«Wir wissen, was auf uns zukommt. Die St.Galler wollen nach ihrer Niederlage gegen Basel reagieren und haben im Meisterrennen noch nicht aufgegeben.»