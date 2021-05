Handball Vor dem Playoff-Final gegen Zug: Die neue Generation übernimmt beim LC Brühl In der Finalserie gegen Zug, die am Dienstag um 20 Uhr beginnt, setzt der LC Brühl auf ein junges Trio aus Toptalenten. Ives Bruggmann 17.05.2021, 21.52 Uhr

Malin Altherr, Tabea Schmid und Katarina Simova (von links) posieren vor der Kreuzbleiche.

Bild: Benjamin Manser

Rückblende. Als der LC Brühl vor exakt zwei Jahren den 31. Meistertitel errang, bildete eine erfahrene Achse das Grundgerüst des Erfolgsteams. Kerstin Kündig führte Regie, Captain Laura Schmitt und Topskorerin Kathryn Fudge erzielten die Tore aus dem Rückraum, und Martina Goricanec bewies ihre Klasse am Kreis. Doch von diesen vier wichtigen Meisterspielerinnen ist keine mehr dabei, wenn es in der Best-of-five-Serie zwischen Brühl und dem LK Zug – es ist die Neuauflage des Finals von 2019 – um den NLA-Titel geht.

Nach der 31. Meisterschaft 2019 und der abgebrochenen Coronasaison 2020 haben drei junge St.Gallerinnen den Umbruch beim LC Brühl beschleunigt: Malin Altherr, Tabea Schmid und Katarina Simova. Vieles verbindet die drei Toptalente, die sich seit zehn Jahren kennen und schon auf der U9-Stufe mit- oder gegeneinander gespielt haben. Doch der Weg in die erste Equipe des LC Brühl hätte bei den drei langjährigen Teamkolleginnen nicht unterschiedlicher sein können.

Als 16-Jährige bereits Schweizer Meisterin

Malin Altherr trägt beim LC Brühl das Trikot der besten Torschützin.

Bild: Benjamin Manser

Die heute 18-jährige Malin Altherr war bereits vor zwei Jahren Teil des Meisterteams, steuerte im zweiten Finalspiel gar einen Treffer zum Sieg bei. Die Linkshänderin aus Muolen galt früh als Ausnahmetalent und wurde behutsam herangeführt. In dieser Saison trägt Altherr das Trikot der besten Brühler Torschützin und zählt zu den unumstrittenen Stammspielerinnen.

«Das Topskorerleibchen bedeutet mir nicht so viel. Wichtig ist mir, dass ich dem Team helfen kann», sagt Altherr. Sie habe viel von ihrer Vorgängerin Laura Schmitt gelernt. «Deshalb bin ich nun da, wo ich bin.» Ihr Weg führte sie bereits ins Schweizer Nationalteam. Trotz ihrer wichtigen Rolle will Altherr im Playoff-Final befreit aufspielen. «Für mich ist das kein Druck, dass ich zum Stamm zähle. Ich möchte einfach mein Bestes zeigen.»

Steile Karriere: Brühls Kreisläuferin Tabea Schmid (links). Bild: Arthur Gamsa

Die 17-jährige Tabea Schmid legte ebenfalls einen rasanten Aufstieg hin. Bei Brühl hat sich die Mörschwilerin im Eilzugstempo durchgesetzt. «Meine Erwartungen wurden übertroffen», sagt die Kreisläuferin. Denn auf ihrer Position spielt mit Martina Pavic die wohl beste Kreisläuferin der Schweiz. «Von ihr konnte ich viele Tricks abschauen», sagt Schmid, die vorerst über die Defensive zu Spielzeit gelangen wollte.

Doch Trainer Nicolaj Andersson schenkte der kampfstarken Rechtshänderin von Beginn an das Vertrauen – auch in der Offensive. So kann der Trainer mittlerweile trotz der Sonderklasse Pavics auf ein gleichwertiges Duo am Kreis zählen. «Wir harmonieren gut und fordern uns gegenseitig. Das macht uns beide stärker», sagt Schmid, die den Verein Ende Saison verlässt, um nach der Matura ein Jahr lang im französischen Achenheim die Sprache zu lernen und gleichzeitig in der zweithöch­sten Liga Handball zu spielen.

Plötzlich wichtig: Brühls Rückraumspielerin Katarina Simova. Bild: Ralph Ribi

Nicht so gradlinig verlief der Weg nach oben bei Katarina Simova. Die 19-Jährige kämpfte immer wieder mit Verletzungen, was ihre Entwicklung wohl ein bisschen ausgebremst hat. Und dennoch nimmt die St.Gallerin im Playoff-Final eine wichtige Rolle ein. Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Kathryn Fudge ist Simova plötzlich die Nummer eins im linken Rückraum. «Ich mache mir keinen Kopf und will einfach meine Leistung abrufen», sagt Simova. Gegen Kreuzlingen hat sie im Halbfinal ihr grosses Potenzial mit acht Treffern in zwei Partien angedeutet.

Zug in der Favoritenrolle

Im Final wartet der LK Zug. Man kennt sich aus den Nationalmannschaften und zahlreichen NLA-Spitzenspielen. Zuletzt hatten die Zugerinnen die Nase vorne, gewannen drei von vier Direktbegegnungen und holten den Cup. «Alle sehen sie als Favoritinnen», sagt Altherr. Die Aussenseiterrolle nehmen die St.Gallerinnen gerne an. Aber: «Es liegt an uns. Wenn wir unsere Leistung abrufen, können wir die Serie gewinnen.» Es wäre der

32. Brühler Meistertitel – und das mit drei Teenagern als Schlüsselspielerinnen.