Jan Scherrer blickt auf seinen Olympia-Erfolg zurück und erklärt, weshalb die Bronzemedaille keinen Spezialplatz erhält Jan Scherrer, der einzige Ostschweizer Medaillengewinner in Peking, schaut mit etwas Abstand auf seinen Bronze-Run zurück. Er erklärt, wie er das Olympia-Gefühl noch etwas verlängerte, welche Glückwünsche ihn besonders freuten - und weshalb die Karriere mit 27 Jahren noch lange nicht vorbei ist. Interview: Ralf Streule 23.02.2022, 21.52 Uhr

Jan Scherrer nimmt in Zhanjiakou Glückwünsche vom Viertplatzierten entgegen: Von der US-Snowboardlegende Shaun White. Sergei Bobylev / TASS

Bald zwei Wochen ist es her, dass Jan Scherrer in der olympischen Halfpipe seinen «Switch Alley-oop Double Rodeo 1080 Indy to Nose» gezeigt hat. Einfacher: Seinen «Jan Tonic», die technisch anspruchsvolle Eigenkreation, die ihm Bronze einbrachte. Unterdessen sind die Feierlichkeiten im Heimatdorf Ebnat-Kappel vorbei, der 27-Jährige ist zurück in Zürich, wo er und seine Frau wohnen und sich aufs baldige Elternsein freuen. Am Telefon gibt er Auskunft.

Die Rückreise aus Peking ist nicht ohne Komplikationen vor sich gegangen, hört man.

Jan Scherrer: Ja, geplant war der Rückflug mit «Swiss», für mich als Medaillengewinner war ein Platz in der Businessklasse vorgesehen. Doch es kam anders, der Flug fiel aus, wir flogen dann mit «Air China» – und ich landete doch wieder in der Holzklasse. (lacht) Was aber kein Problem war.

Die Medaille flog im Handgepäck mit?

Ja, tatsächlich. Die durfte ich mit ins Handgepäck nehmen. Ich hatte mich vorher extra erkundigt, ob dies möglich ist. Ich wollte nicht riskieren, dass sie bei der Sicherheitskontrolle hängenbleibt.

Wie ist es Ihnen ergangen seit der Rückkehr? Oft ist vom Post-Olympia-Blues zu hören. Wenn Druck abfällt ...

Mir geht es bestens, der Blues blieb aus. Eines war aber tatsächlich speziell: Da der Snowboard-Weltcup bereits abgeschlossen ist, waren die Olympischen Spiele gleichzeitig der Saisonabschluss. Es war ein extremer Schritt für mich: Von meinem grössten Erfolg überhaupt zum «gar nichts». Doch blieb ich auch nach dem Rückflug im Olympia-Modus: Ich habe mit dem Schweizer Team am Fernsehen mitgefiebert.

Sie blieben also nachts wach - und zeitlich im Peking-Rhythmus?

Nein, das war anders. Ich stand am Morgen auf und schaute mir das Ganze im Replay-Modus an, vier, fünf Stunden lang. Die Kunst war es einfach, zuvor nicht aufs Smartphone zu schauen – da sonst die Spannung schnell weg gewesen wäre. Ich machte das mit meiner Frau ab: Keine Olympia-News vom Handy. Richtig nervös wurde ich vor dem Fernseher, als meine Snowboardkollegen im Big-Air-Contest starteten.

Nervöser als beim eigenen Run in Zhangjiakou?

Ja! Wobei es eine andere Nervosität ist. Wenn man selber startet, ist man zwar aufgeregt, aber eben auch fokussiert. Wenn du zuschaust und nichts ausrichten kannst, bist du: nur nervös.

«Bilderbuchtag» für Jan Scherrer am 11. Februar in China. Bild: Frank Franklin/ AP

Sie sagten im SRF-Interview, dass Sie sich vor dem zweiten Run im Klaren waren: Entweder werden Sie ein Champion – oder Sie landen einen «Big Fail». 30 Sekunden können über die Karriere entscheiden. Und doch waren Sie nicht nervös?

Irgendwie hatte ich es trotzdem geschafft, mir einzureden, dass das alles gar nicht so wichtig ist. Dabei half auch mit, dass die Stimmung im Gelände genau dies ausdrückte. Kein Publikum, nicht einmal Musik. Es war so wenig los, dass man sich wirklich fast wie im Training fühlte. So war es einfacher für mich, mich zu konzentrieren. Den Plan für den Run hatte ich im Kopf, im ersten Versuch musste ich meinen Sprung vereinfachen, da ich zu wenig Tempo hatte, beim zweiten Mal klappte es. Vieles spielte mit, auch das Wetter. Wie ich gesagt hatte nach dem Event: Es war der Plan A, der voll und ganz aufging.

Und dann kamen die vielen Glückwünsche. Welcher freute Sie am meisten?

Da gab es sehr viel Schönes. Zum Empfang in Ebnat-Kappel am Sonntag kamen so viele Leute, das hätte ich nicht erwartet. Und so viele Kinder! Ich sass eine Stunde lang da und gab Autogramme. Was Glückwünsche angeht, hat mich zum Beispiel jener meines ersten Primarschullehrers gefreut, den ich lange nicht gesehen hatte. Als er uns unterrichtete, war er so alt wie ich jetzt, sagte er mir. Eine seltsame, lustige Vorstellung.

Jan Scherrer signiert bei seinem Empfang in Ebnat-Kappel eine Stunde lang Autogrammkarten. Bild: Beat Lanzendorfer

Der «Jan Tonic», Ihre Sprung-Erfindung, scheint unterdessen offiziell so zu heissen. Obschon Sie gar nicht wollten, dass der Sprung einen Namen erhält.

Das stimmt so nicht. Ich finde es schön, dass er nun diesen Namen trägt. Nur wollte ich nicht einen eigenen Sprung halbherzig benennen, solange ich ihn nie in einem Wettkampf gestanden hatte. Das sieht nun anders aus. Wenn die Leute ihn nun nach mir benennen, dann passt das schon.

Imposant ist, wie Sie seit zehn Jahren der Spitze konstant immer näherkamen. Nun stehen Sie ganz oben. Wirkt sich das auch auf die Sponsoring-Situation aus?

Das Interesse an mir wird sicherlich grösser, ja. Noch immer aber fehlt ein Kopfsponsor – auf der Suche ergeben sich für mich aber nun neue Möglichkeiten.

Es muss ärgerlich sein: Da stehen Sie in einem anspruchsvollen Sport zuoberst – und kämpfen dennoch um Sponsoren. Nervt es Sie, dass nur alle vier Jahre breit über ihren Sport berichtet wird?

Natürlich hätte ich es gerne anders. Was Wichtigkeit und Grösse angeht, ist das Gefälle zwischen Weltcup und Olympia riesig in unserer Sportart. Da wird der Druck an Olympia schon sehr gross. Darum hat es auch eine Weile gedauert, bis ich realisiert habe, was ich geschafft habe. Man muss aber sehen: In der Schweiz ist es möglich, als Halfpipe-Snowboarder ein gutes Standing zu erreichen, siehe Iouri Podladtchikov. Dafür braucht es aber viel Konstanz und regelmässige Podestplätze.

Ist nun die nächste Sprung-Innovation nötig, damit Sie sich oben halten können?

Da ist nichts Neues angedacht. Es ist ein sehr langer Prozess, ich trug die Idee fünf Jahre lang mit mir herum, bis ich den Sprung zeigen konnte. Eher habe ich bei bewährten Tricks Potenzial. Das sah man im Bronze-Run. Alles ausser meinem letzten Sprung kann ich noch verbessern.

Verbessern heisst: noch höher, noch risikoreicher. Im April werden Sie Vater, 2023 schliessen Sie Ihr Wirtschaftsstudium ab. Einiges würde für Sie als 27-Jährigen für einen Rücktritt sprechen.

Das sehe ich nicht so. Ich habe schon im letzten Sommer begonnen, im Training mein Ding zu machen, es auf die kommende familiäre Situation anzupassen. Kondition trainierte ich zu Hause, das Schneetraining nahm ich später auf. Es kam viel Energie zurück auf diesem Weg. Deshalb bin ich sehr motiviert, so weiterzumachen. Was das Risiko anbelangt: Ich war immer ein relativ vorsichtiger Fahrer – ich überlege mir mehr als andere, bevor ich einen Sprung wage. Wohl auch darum war ich über all die Jahre kaum einmal verletzt und konnte stetig wachsen.

Mit Shaun White hat sich die wohl grösste Figur Ihres Sports in Peking verabschiedet – mit 35 Jahren. Er galt als Ausnahmekönner mit einer gewissen Arroganz. Wie nahmen Sie ihn wahr?

Über viele Jahre stand er über allem, war derart erfolgreich, dass er praktisch ausserhalb der Community sein Ding durchzog. Ja, das hatte etwas Arrogantes. Er hatte seine eigene Trainings-Halfpipe, kaufte sich so quasi gute Trainingsbedingungen, das fanden wir anderen schon uncool. Und doch schauten wir zu ihm hoch. Zuletzt war er aber nicht mehr so dominant – und damit auch nicht mehr in derselben Position. Diese Saison wurde er sehr zugänglich und menschlich, wollte noch einmal Teil sein des Ganzen. Er war zum Beispiel plötzlich bei gemeinsamen Nachtessen dabei.

Shaun White und Jan Scherrer während des Finals. Bild: Matthias Schrader/AP

Die Spiele in China waren für Sie die dritten in ihrer Karriere - und wohl auch die speziellsten, was die Rahmenbedingungen anging. Wie haben Sie das erlebt?

Ich hatte schon zuvor gesagt: Ich bin froh, konnte ich bereits an zwei olympischen Spielen mit Publikum starten. Es tut mir leid für alle Debütanten, die dies in Peking nicht erleben konnten und somit aufgrund der Einschränkungen nur einen Teil des olympischen Gefühls mitnehmen konnten. Für mich persönlich war die Situation aber nicht schlecht. Alles lief sehr ruhig ab, es gab kaum Ablenkung. Manchmal zu wenig, zugegeben. Es war schon strikt und kontrolliert. Als ein Kollege in den Tagen des Wartens das olymipsche Dorf einmal verlassen wollte, war schnell der Sicherheitsdienst da, um ihn davon abzuhalten.

Zurück zu Ihrer Bronzemedaille: Hat sie unterdessen ihren Platz erhalten?

Ich habe mich bewusst entschieden, die Medaille nicht aufzuhängen. Ich befürchte, dass ich sie dann in zwei, drei Wochen überhaupt nicht mehr wahrnehmen würde. Wir erhielten eine superschöne Box, da drin bleibt die Medaille. Wenn ich Lust habe, nehme ich sie hervor. Ich fände es auch etwas «posig», die Medaille aufzuhängen oder auszustellen und dem Besuch quasi aufs Auge zu drücken: «Schau, was ich erreicht habe».Wenn der Besuch danach fragt, zeige ich sie aber gern. (lacht)

Francisco Seco / AP

