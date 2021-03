Unihockey Bilanz nach dem Saisonende: Die Kurve des UHC Waldkirch-St.Gallen zeigt nach oben Die St.Galler Unihockeyspieler scheiden im Playoff-Viertelfinal der NLA gegen die Grasshoppers aus. Ein Blick zurück – und voraus. Ives Bruggmann 22.03.2021, 19.37 Uhr

Michael Schiess (links) schliesst die Saison mit 33 Punkten als Topskorer der St.Galler ab. Benjamin Manser

Kurz nach dem Saisonende überwiegt bei Trainer Armin Brunner die Enttäuschung über das Ausscheiden gegen die Grasshoppers. 1:4 verlor Waldkirch-St.Gallen die Serie im Playoff-Viertelfinal gegen den Qualifikationssieger. «Wir hätten die Chancen gehabt, mehr als nur eine Partie zu gewinnen.» Am Ende einer durch Corona verkürzten Saison steht aber dennoch die zweite Playoff-Teilnahme der Klubgeschichte, dazu kommt der erste Sieg in einer Viertelfinalserie überhaupt. So ist die Spielzeit für die Ostschweizer gelaufen – und so geht es weiter:

Playoff

Durch die erste Playoff-Qualifikation vor einem Jahr sind die Erwartungen vor dieser Saison gestiegen. Deshalb ist die erneute Qualifikation für die Viertelfinals bereits ein grosser Erfolg für Waldkirch-St.Gallen. Mit dem Auftaktsieg gegen den Qualifikationssieger GC setzten die St.Galler noch einen drauf. «Dennoch stufe ich die erfolgreiche Qualifikation für den Viertelfinal höher ein», sagt Brunner. Dies sei eine wichtige Bestätigung für ihn und seine Mannschaft gewesen.

Trainer Armin Brunner. Ralph Ribi

Am Ende unterlag Waldkirch-St.Gallen gegen die Grasshoppers die Serie dennoch deutlich. «In den ersten beiden Spielen überraschten wir sie», sagt Brunner. Für das Selbstverständnis der Spieler sei diese Erfahrung sehr wertvoll. «Wir wissen, dass wir auch eine Topmannschaft besiegen können.» Ab der dritten Partie waren die Grasshoppers dann zu souverän, um sich nochmals vom Aussenseiter übertölpeln zu lassen. Zudem agierten die St.Galler nicht mehr an ihrem Limit. «Wenn wir gegen so ein Team zehn schwache Minuten einziehen, dann wird es schwierig», sagt Brunner. Dennoch ist der Trainer überzeugt, dass die Spieler von diesen Ernstkämpfen auf höchstem Niveau einiges mitnehmen können. «Auch den Schlagabtausch innerhalb einer Playoff-Serie haben sie nun kennen gelernt.»

Entwicklung

Trainer Brunner ist mit dem Ziel angetreten, das Spiel des UHC Waldkirch-St.Gallen weiterzuentwickeln. Nach dem ersten von drei Vertragsjahren fällt das Zwischenfazit durchaus positiv aus. Mit Ball haben die St.Galler erkennbare Fortschritte erzielt. Sie ergreifen nun deutlich öfter die Initiative. «Es ist die grösste Schwierigkeit im Unihockey, sich selbst Tormöglichkeiten zu erarbeiten», sagt Brunner. Mit der Anpassung des Spielstils hin zu mehr Ballbesitz ist der ehemalige Nationalspieler zufrieden. «Aber die Konstanz fehlt noch.» Wie die Saison gezeigt hat, ist der Vorsprung auf die Ränge neun bis zwölf sehr gering. Den besten Mannschaften des Landes ist Waldkirch-St.Gallen aber näher gekommen. «Wichtig ist, dass die Spieler merken, dass sie gegen alle Mannschaften gewinnen können», sagt Brunner.

Coronavirus

Nachdem die Vorsaison mitten im Playoff abgebrochen worden war, gab es auch in dieser Spielzeit einige Unsicherheiten aufgrund der Coronaviruspandemie. Im Herbst wurde die Saison unterbrochen, im neuen Jahr fortgesetzt – jedoch mit einem angepassten Modus. «Trotz Corona war es für uns ein positives und erfolgreiches Jahr. Aber wir mussten auch lernen, flexibel zu sein», sagt Brunner.

Kaderveränderungen

Chris Eschbach beendet seine Karriere. Michel Canonica

Den grossen Umbruch wird es nach dieser Saison bei Waldkirch-St.Gallen nicht geben. Die meisten Leistungsträger bleiben Brunner erhalten. «Es ist eher ein schleichender Prozess.» Denn auch bei den St.Gallern gibt es den einen oder anderen Abgang. Ins Gewicht fallen dürfte sicherlich das Karriereende Chris Eschbachs. Der Appenzeller war während eines Jahrzehntes ein zuverlässiger Skorer und trug einiges zur Professionalisierung im Verein bei. Auch Nicolas Jordan, der im Saisonendspurt ein Comeback feierte, wird in der kommenden Saison eine Lücke hinterlassen. Zudem kehren die temporären Verstärkungsspieler aus der NLB wieder zu ihren Besitzervereinen zurück. Brunner ist dennoch guten Mutes, dass Waldkirch-St.Gallen mit einer gleich starken Mannschaft in die Saison starten kann. «Der Verein wird versuchen, zwei Verstärkungsspieler aus dem Ausland zu verpflichten.» Ansonsten dürfte es nicht mehr viele Bewegungen im Kader geben. Das Potenzial für einen weiteren Schritt nach vorne ist aber dank des tiefen Durchschnittsalters und zahlreicher Juniorennationalspieler eindeutig vorhanden. Den ersten Neuzugang hat Sportchef Roman Brülisauer bereits verpflichtet. Mit Mauro Stingelin kommt ein junger Offensivspieler und U19-WM-Teilnehmer aus Chur.

Vorbereitung

In der kommenden Woche gibt es noch ein letztes Training in dieser Saison. Wohl auch, um die scheidenden Spieler zu verabschieden. Spätestens Anfang Mai will Brunner mit seinem Team die neue Saison vorbereiten. Das Ziel: Die Kurve soll weiter nach oben zeigen.