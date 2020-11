Aus für St.Otmars Handballer im Cup-Viertelfinal: Die Kadetten einmal mehr zu stark St.Otmar verliert den Cup-Viertelfinal in einem Geisterspiel gegen die Kadetten Schaffhausen mit 25:28 (10:17). Fritz Bischoff 02.11.2020, 05.00 Uhr

St.Otmars Dominik Jurilj (rechts) wirft, der Schaffhauser Erik Schmidt stellt den Block. Bild: Benjamin Manser (St.Gallen, 31. Oktober 2020)

«Unser Ziel war die Qualifikation für den Halbfinal. Trotz einer alles anderen als optimalen Leistung haben wir dies erreicht», fasste der mit sieben Toren aus acht Abschlussversuchen beste Werfer der Kadetten Schaffhausen, Sebastian Frimmel, die Leistung seines Teams beim 28:25-Sieg gegen St.Otmar im Cup-Viertelfinal zusammen. Er sagte damit auch aus, dass der Auftritt des Favoriten keineswegs makellos und unwiderstehlich gewesen war, aber auch, dass die St.Galler durchaus eine Siegchance gehabt hätten, um ihre Negativbilanz gegen die Schaffhauser mit nur 23 Siegen aus 77 Vergleichen minim verbessern zu können. Doch dem sollte nicht sein und für die Gastgeber setzte es die siebte Niederlage in Folge gegen den achtfachen Cupsieger ab.

Schlechte Wurfauswertung vor der Pause

Die St.Galler waren den Gästen in der ersten Halbzeit lediglich bis zum 4:4 in der elften Minute ein ebenbürtiger Gegner. In der Folge fiel die Wurfausbeute immer schlechter aus, wogegen die Kadetten ihr Niveau zu halten vermochten. Dieser Leistungsunterschied schlug sich sogleich im resultatmässigen Spielverlauf nieder. Die Schaffhauser bauten ihren Vorsprung kontinuierlich aus und lagen zur ­Pause 17:10 in Führung. Die ­Erklärung für den Siebentorevorsprung lieferte in unmissverständlicher Aussage die Statistik. St.Otmars Rückraumspieler verzeichneten im Gegensatz zu jenen der Kadetten eine sehr schlechte Wurfausbeute. Andrija Pendic erzielte aus vier Würfen keinen Treffer, Dominik ­Jurilj warf aus elf Abschlüssen vier Tore, Max Höning aus zwei kein Tor und auch Noah Haas brachte seinen einzigen Wurf nicht ins gegnerische Tor. Diese schlechte Chancenauswertung mit der kämpferischen Gesamtleistung aufzuwägen, gelang nicht und spiegelte sich in der deutlichen Pausenführung der Gäste.

In der Pause zogen die St.Galler offensichtlich die richtigen Schlüsse aus der Leistung der ersten 30 Spielminuten. «Wir starteten eine Aufholjagd mit viel Kampf und Risiko», ­beschrieb nach Spielschluss St.Otmars Captain Tobias Wetzel, der die zweite Halbzeit prägte, die Leistung seiner Mannschaft und den Spielverlauf. Das Heimteam – nun getragen von einem sehr gut haltenden Torhüter Aurel Bringolf im Rücken– setzte den Gegner mächtig unter Druck. Nun wurden die Abschlüsse nicht mehr nur aus dem Rückraum angestrebt. Der Kreis, die Flügel und auch die schnellen Angriffsauslösungen waren das erfolgreiche Mittel, um den Gegner ins Wanken zu bringen.

Ungenauigkeiten zum falschen Zeitpunkt

Der Favorit aus der Munotstadt wirkte nach dem Seitenwechsel nicht mehr überzeugend. Spätestens beim 21:22-Anschlusstreffer von St.Otmar in der 53. Minute hätte die Partie endgültig kippen können. Doch sie tat es nicht, weil den Gastgebern in dieser wichtigen Phase wieder Ungenauigkeiten unterliefen. Diese nutzte der Gegner zu seinen Gunsten und erhöhte seinen Vorsprung wieder auf vier Tore (25:21). «Nach der Pause waren wir nicht mehr zur Höchstleistung bereit. Es fehlte die Leidenschaft. Es war schwierig, wieder in den Kampfmodus zu finden», begründete Sebastian Frimmel den Leistungsabfall seines Teams. Umso ärgerlicher schliesslich war der 28:25-Sieg des Meisterschaftsleaders für St.Otmar. Die St.Galler waren nach der Pause das bessere Team und entschieden die zweite Halbzeit zu ihren Gunsten. «Vorab unsere kämpferische Leistung in der Verteidigungsarbeit war über die gesamte Spieldauer sehr gut. In den Schlussminuten fehlte es uns auch ein wenig an der erforderlichen Kraft und am Quäntchen Glück, um die Halbfinal-Qualifikation zu schaffen. Schade ist auch, dass wir in den ersten 30 Minuten keine Lösung für unsere Rückraumprobleme fanden», resümierte Tobias Wetzel. St.Otmar ist die Bestätigung des überraschenden 31:24-Auswärtssieges in der Meisterschaft gegen den HSC Suhr Aarau vor Wochenfrist mit dem Ausscheiden aus dem Cup nicht gelungen. Der leistungsmässige Aufwärtstrend jedoch konnte bestätigt werden. Dies trotz des Handicaps, dass das Abschlusstraining und damit die gezielte Spielvorbereitung am Freitag wegen eines Coronaverdachtes, der sich dann allerdings nicht bestätigte, ausgefallen war.