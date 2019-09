Die Hälfte der Frauen gab auf: Am mitternächtlichen Marathon in Doha war es über 30 Grad heiss

Die Leichtathletik-Weltmeisterschaften im Khalifa-Stadion von Doha sind ein weiteres Prestigeprojekt der Katarer. (Bild: Martin Meissner/AP Photo, Doha, 25.9.2019)

Sport auf der arabischen Halbinsel: Unterhaltung, Propaganda und viel Politik

Seit 20 Jahren drängen die Golfstaaten mit fast schon brachialer Kraft in den internationalen Sport. Man kauft sich Klubs, sponsert Verbände, sucht Einfluss in hohen Ämtern oder veranstaltet wie gerade jetzt in der Leichtathletik grosse Wettkämpfe. An vorderster Front der Zwergstaat Katar. Alles andere als Zufall.