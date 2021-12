Der FC St.Gallen-Staad steht nach der Hinrunde auf Platz vier.

Fussball Das sind die Gründe für den Höhenflug des FC St.Gallen-Staad Dank eines 4:0-Sieges in Lugano zum Abschluss der Herbstrunde rückt der FC St.Gallen-Staad auf Platz vier vor – eine Zwischenbilanz. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 06.12.2021, 19.37 Uhr

Larina Baumann (links) und Aline Christen jubeln mit Torschützin Géraldine Ess (Mitte). Bild: Marusca Rezzonico/Freshfocus

Das letzte Spiel der Hinrunde war für den FC St.Gallen-Staad in mehrfacher Hinsicht eine gelungene Angelegenheit. Mit den drei Punkten aus dem 4:0-Erfolg gegen den Tabellenletzten Lugano schliesst das Team von Trainerin Marisa Wunderlin nicht nur zur erweiterten Tabellenspitze auf Platz vier auf. Der Rückstand auf Rang eins beträgt lediglich fünf Punkte und belegt die Fortschritte, welche die Equipe in dieser Saison in der höchsten Liga machte. Zudem blieben die Ostschweizerinnen erneut ohne Gegentor und strahlten in der Offensive viel Torgefahr aus. Das zeichnet den FC St.Gallen-Staad aktuell aus:

Die Null steht

Nur sechs Gegentore in neun Partien sprechen Bände: Die Defensive ist aktuell das Prunkstück des FC St.Gallen-Staad. Nur die Champions-League-Teilnehmerinnen von Servette Chênois liessen ebenso wenige Treffer zu. Gleich sechsmal blieb Torhüterin Fabienne Oertle ohne Gegentor. Neben der formstarken Schlussfrau liegt dieser Wert vor allem an der neu gefundenen Balance im Spiel der Ostschweizerinnen. Trainerin Marisa Wunderlin ist es gelungen, dem ohnehin schon bestens funktionierenden Pressing eine gewisse Stabilität hinzuzufügen. Das hat auch mit den Spielerinnen zu tun. Neuzugang Naja Glanzmann bildete in den meisten Partien mit Aline Christen ein funktionierendes Duo in der Innenverteidigung.

Souverän in der Luft und auf der Linie: Fabienne Oertle. Bild: Urs Lindt/Freshfocus

Tempo und Tore

Die St.Gallerinnen agierten in der Offensive häufig mit den folgenden Spielerinnen: Eva Bachmann über links, Serena Li Puma über rechts, im Sturm Stephanie Brecht und dahinter Captain Valeria Iseli. Dieses Quartett harmonierte von Spiel zu Spiel besser. Vor allem der taktische Kniff der Trainerin, Iseli auf diese Saison hin aus der Innenverteidigung in den Sturm zu beordern, erwies sich als Volltreffer. Mit fünf Treffern ist die Nummer neun die beste Torschützin. Ähnlich effizient war Neuzuzug Bachmann, die vier Tore beisteuerte und sich wie Brecht und Li Puma in den Fokus von Nationaltrainer Nils Nielsen rückte. Ein Wermutstropfen war es deshalb, als sich Brecht im zweitletzten Spiel das Kreuzband riss und nun die restliche Saison verletzt verpasst. Mit 20 Toren stellt St.Gallen-Staad in der Women’s Super League die drittbeste Offensive.

Stephanie Brecht spielte so gut wie noch nie, als sie sich das Kreuzband riss. Bild: Freshfocus/Urs Bucher

Eine neue Kadertiefe

Vor allem im Mittelfeld konnte Trainerin Wunderlin wegen Verletzungen kaum einmal auf dieselben Spielerinnen setzen. Doch eine neue Stärke des FC St.Gallen-Staad ist die Qualität in der Breite. Ein Beispiel von vielen: Gegen Lugano führten die 16-jährige Alessandra de Freitas und die 18-jährige Yael Aeberhard im Zentrum Regie. Auch in der Defensive hat Wunderlin mehrere Möglichkeiten. Und das, obwohl die als Abwehrchefin verpflichtete 17-fache Nationalspielerin Jana Brunner fast die gesamte Hinrunde verletzungsbedingt verpasste. Vor allem die jungen Spielerinnen überzeugen mit hoher fussballerischer Qualität und üben so Druck auf die arrivierten Kräfte aus. Auf die Rückrunde sollten zudem einige Stammspielerinnen aus ihren Verletzungen zurückkehren.

Taktik und Souveränität

Trainerin Wunderlin sagte vor der Saison: «Wenn wir unsere Pläne umsetzen können, holen wir wohl gegen die Spitzenteams den einen oder anderen Punkt und viele gegen Teams, die rein fussballerisch mit uns auf Augenhöhe sind.» Gesagt, getan. Nur gegen den Ersten Zürich und den Zweiten Servette setzte es Niederlagen ab. Gegen GC und Basel resultierte jeweils ein Unentschieden. Fünfmal jedoch holten sich die St.Gallerinnen die volle Punktzahl – gegen sämtliche Equipen aus der zweiten Tabellenhälfte. Das spricht einerseits für die taktische Herangehensweise Wunderlins, andererseits für das souveräne Auftreten ihrer Spielerinnen.

