Die Ex-Skistars Sonja Nef und Maria Walliser golfen für den Nachwuchs – und hoffen auf ein Hole-in-one In Zeiten von Corona kann der Ostschweizer Skiverband das Geld bestens gebrauchen, das die Prominenz am 4.September ergolfen soll. Oder dies zumindest am Charity-Golfturnier versucht. Patricia Loher 24.08.2020, 05.00 Uhr

Sonja Nef holte einst den Weltmeistertitel im Riesenslalom.

Bild: Mareycke Frehner

Die Coronakrise hat im vergangenen Winter auch den Schneesportlerinnen und Schneesportlern zu schaffen gemacht. Doch Not macht erfinderisch: In Waldkirch an einem Golfturnier des Ostschweizer Skiverbands (OSSV) am Freitag, 4. September, gibt es eine aussergewöhnlich hohe Geldsumme zu gewinnen, die Hälfte ginge an den Ostschweizer Schneesport-Nachwuchs.