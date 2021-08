Saisonstart im Regionalfussball: So steht es um die Teams.

Regionalfussball Saisonstart in der 2.Liga interregional und regional: Die Euphorie des Aufstiegs spielt mit Die Amateurfussballmeisterschaften starten an diesem Wochenende. So steht es um die fünf regionalen Vertreter Rorschach-Goldach, Abtwil-Engelburg, Dardania St.Gallen, Winkeln und Steinach. Ives Bruggmann 20.08.2021, 05.00 Uhr

Der FC Rorschach-Goldach kam zuletzt nicht mehr aus dem Feiern heraus. Michel Canonica

Auf der regionalen 2.-Liga-Landkarte sind ab der neuen Saison zwei neue Teams vertreten: KF Dardania St.Gallen und der FC Steinach. Die beiden Mannschaften sind von der 3. in die 2. Liga aufgestiegen – notabene aus derselben Gruppe. Dies war nur möglich, weil aufgrund der Konstellationen in den höheren Ligen die zwei besten Gruppenzweiten der 3. Liga ebenfalls in die nächsthöhere Spielklasse gehievt wurden.

Neu in der 2. Liga interregional spielt der FC Rorschach-Goldach. Das Team von Trainer Olaf Sager dominierte in der 2. Liga und verdiente sich so die Promotion.

FC Rorschach-Goldach

Aufstieg, Regionalmeister und nach dem Sieg in der ersten Hauptrunde des Cups nun das ganz grosse Los: der FC Basel. Der FC Rorschach-Goldach reitet auf einer Welle des Erfolgs. Nun gilt es für Trainer Sager, diese Euphorie in die neue Saison in der 2. Liga interregional zu transportieren. «Wir wollen den Schwung mitnehmen», sagt er. Elf Pflichtspiele in Serie hat Rorschach-Goldach zuletzt gewonnen. Zu Hause ist das Team sogar seit über zwei Jahren unbesiegt. «Wir geben diese Serien nicht kampflos auf», sagt Sager. Nur dürften diese in der höheren Liga auf deutlich härtere Proben gestellt werden. Im ersten Spiel trifft Sagers Team morgen auswärts auf Bazenheid. «Wir wollen punkten», gibt sich der Trainer selbstbewusst.

Redaktionstipp: 6. Platz

FC Abtwil-Engelburg

In seine sechste Saison steigt Trainer Marc Blumer am Wochenende. Von Amtsmüdigkeit keine Spur. Im Gegenteil: «Ich bin noch nicht am Ziel», sagt er. Blumer baut seit einigen Jahren auf einen kaum veränderten Stamm. Das zahlt sich nun aus. «Die Spieler wissen, was ich will», sagt der Trainer. Mit seiner Art des Fussballs, die von der Taktik her jener des FC St.Gallen nacheifert, hat sich der FC Abtwil-Engelburg unter Blumer zu einem Spitzenteam entwickelt. In der vergangenen Saison resultierte Rang zwei. «Fussballerisch sind wir top, am Fokus müssen wir noch arbeiten», sagt Blumer.

In der Vorbereitung gab es dafür ein perfektes Anschauungsbeispiel: Zuerst gewannen die Abtwiler gegen Calcio Kreuzlingen mit 5:1 und dominierten das Team aus der 2. Liga interregional nach Belieben, dann setzte es eine 0:1-Niederlage gegen 2.-Liga-Aufsteiger Steinach ab. Eines ist gewiss: Auf dem Papier ist der FC Abtwil-Engelburg so stark wie seit Jahren nicht.

Redaktionstipp: 1. Platz

KF Dardania St.Gallen

Eine Prognose sei gewagt: Die Mannschaft des KF Dardania St.Gallen wird die 2. Liga bereichern. Wer die Kaderliste studiert, findet darauf einige Namen, die in der 2. Liga oder höher bereits Erfahrungen sammelten. In der vergangenen Saison schaffte der St.Galler Verein den lange ersehnten und angestrebten Aufstieg in extremis. «Es ist Zeit geworden», sagt Trainer Marco Pola. Für den Klub sei dieser Erfolg sehr wichtig gewesen, denn es seien alle mit Leidenschaft dabei.

Zu dieser Leidenschaft passt auch der offensive Spielstil der St.Galler. In der 3. Liga erzielten sie beinahe vier Tore pro Partie. «Wir wollen nach vorne spielen und immer mindestens ein Tor mehr erzielen als der Gegner», sagt Pola. Das Ziel des erst gut zehn Jahre alten Verein ist es, sich in der 2. Liga zu etablieren. Deshalb möchte der Klub auch die Juniorenabteilung weiter ausbauen. Dies verlangen auch die Regeln des Verbandes.

Redaktionstipp: 4. Platz

FC Winkeln

22 Tore hat der FC Winkeln in den vergangenen vier Partien kassiert. Zwei davon waren Pflichtspiele im Cup. Zuerst setzte es in der Hauptrunde gegen Concordia Basel aus der 2. Liga interregional ein 1:7 ab, dann folgte in der Vorrunde eine 4:5-Niederlage gegen Wattwil Bunt aus der anderen 2.-Liga-Gruppe. «Wir wissen, worauf wir das Augenmerk legen müssen», sagt Trainer Thomas Koller, der in seine fünfte Saison mit Winkeln geht, über die vielen Gegentreffer. Weil er aber mit vielen Abwesenheiten zu kämpfen hat, sagt er: «Ich weiss noch nicht, wo wir stehen.» An Spielern mit Erfahrung mangelt es bei Winkeln auf jeden Fall nicht.

Redaktionstipp: 9. Platz

FC Steinach

Für den FC Steinach ist es eine Rückkehr: Nach drei Jahren in der 3. Liga nimmt das Team von Trainer David Gonzalez in der kommenden Spielzeit wieder an der 2. Liga teil. Auch Gonzalez kennt die Liga, denn er war vor seinem Engagement bei Steinach Trainer des FC Rorschach-Goldach. Nach zwei durchwachsenen Saisons in der 3. Liga hat sich Steinach in der abgelaufenen Aufstiegssaison in allen Belangen weiterentwickelt. Vor allem die Defensive mit nur zwölf Gegentreffern aus elf Spielen lässt für die Rückkehr in die 2. Liga einiges erhoffen.

Redaktionstipp: 9. Platz