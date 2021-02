Zusammenarbeit Die einstigen Feinde aus der Handballstadt St.Gallen spannen zusammen Der SV Fides und St.Otmar bilden in der kommenden Handball-Meisterschaft 2021/2022 in der 1. Liga eine Spielgemeinschaft. Fritz Bischoff 25.02.2021, 17.13 Uhr

Zusammen in die Zukunft mit Patrick Michalczak (Sportlicher Leiter Fides), Alex Usik (Trainer Fides), Zoltan Cordas (Trainer St.Otmar) und Andy Dittert (Sportlicher Leiter St.Otmar und OHA). Bild: PD

Vor einem halben Jahrhundert war die Stadt St.Gallen die unbestrittene Handballhochburg der Schweiz. Wer welchem Verein zugetan war und bei diesem spielte, war weitgehend eine Frage der Religion. Da waren auf der einen Seite die evangelisch geprägten Vereine des Stadtturnvereins (STV) und des Bürgerturnvereins (BTV) St.Gallen sowie des Christlichen Vereins Junger Männer (CVJM) St.Gallen und auf der anderen Seite die katholischen Klubs Turn- und Sportverein (TSV) St.Otmar sowie der Sportverein (SV) Fides.

Doch es herrschte nicht nur unter den gegenseitigen Konfessionen ein erbitterter Konkurrenzkampf, sondern auch innerhalb dieser. So waren sich St.Otmar und Fides während Jahrzehnte spinnefeind. Keiner gönnte dem andern einen Erfolg. Wechselte ein Spieler von einem Verein zum andern, so war dies eine eigentliche Fahnenflucht. Doch mit dem Rückgang der konfessionellen Werte in den vergangenen Jahrzehnten, kam es zu Annäherungen, wenngleich der sportliche Ehrgeiz bestehen blieb.

Rivalität um die Vormachtstellung

Wenngleich der SV Fides zwischen 1966 und 1983 während acht Saisons in der NLA spielte, so entwickelte sich St.Otmar zur unbestrittenen Nummer eins und gehört seit 1954 nur mit einem Jahr Unterbruch 1992 immer der höchsten Spielklasse an. Diese dominierende Rolle der Gelb-Schwarzen stand in den vergangenen Jahren einer Zusammenarbeit der beiden Vereine immer wieder im Wege. Mehrfach gab es Versuche und Bestrebungen im Nachwuchsbereich – aber auch bei den Aktiven – gemeinsame Ressourcen zu nutzen. Doch scheiterten die Bemühungen immer wieder. Letztmals war dies in der Saison 2018/2019 der Fall. Als in der 2. Liga eine Spielgemeinschaft zwischen St.Otmar und Fides schon vor Meisterschaftsbeginn wieder aufgelöst wurde.

Captain Bastian Wetzel (mit Ball) und der SV Fides gehen eine Zusammenarbeit mit St.Otmar ein. Ralph Ribi

Vertrauensbildung durch Handball-Akademie

Doch die Verantwortlichen beider Vereine gaben die Bemühungen zur Zusammenarbeit nicht auf. Vor zwei Jahren wurde zusammen mit dem HC Goldach-Rorschach die Ostschweizer Handball-Akademie (OHA) gegründet. Eine gezielte Nachwuchsförderung über die Vereinsgrenzen hinweg war das Ziel. «Die Kräfte mussten gebündelt werden. Das ist uns gelungen und hat gegenseitiges Vertrauen geschaffen», blickt der Präsident des SV Fides, Roger Mayer, zurück. Damit ist die Grundlage für einen nächsten Schritt gelegt. In der kommenden Saison 2021/22 wird das bisherige 1.-Liga-Team des SV Fides mit dem bisherigen Trainerduo Alex Usik und Daniel Berger als Spielgemeinschaft Fides/Otmar antreten. Mayer erklärt:

«Der Schritt ist die logische Folge aus der vor zwei Jahren gestarteten OHA-Zusammenarbeit. Im Leistungssport Handball in der Ostschweiz und insbesondere auf dem Platz St.Gallen sollen die Kräfte damit weiter konzentriert und verstärkt werden.»

Ziel ist die Agenda 2025

Das Ansinnen ist es eine gemeinsame, langfristige Strategie der OHA aufzubauen. «Wir haben uns die Agenda 2025 zum Ziel gesetzt. Einerseits bedeutet dies, dass wir regelmässig Junioren in unser NLA-Team heranführen wollen und anderseits, dass wir eine ligamässige Struktur erreichen wollen», blickt Andy Dittert als sportlicher Leiter St.Otmars und der OHA voraus. Mit der ligamässigen Struktur gibt er vor, dass sich St.Otmar in der NLA, der SV Fides in der NLB und Goldach-Rorschach in der 1. Liga etablieren sollen. Dabei ist es ihm wichtig, dass die Junioren über die 1. Liga und die NLB kontinuierlich an die höchste Spielklasse herangeführt werden können.

«Dies ist nur gemeinsam und vereinsübergreifend möglich. Wir wollen weiterhin erfolgreich mit den Besten mithalten und talentierten und motivierten Spielern in der Region eine Perspektive mit Entwicklungsmöglichkeiten bieten», ist Dittert überzeugt. Roger Mayer ergänzt:

«Die Chemie zwischen den Vereinen sowohl neben als auch auf dem Platz stimmt. So wird unser Projekt erfolgreich sein.»