Handball: St.Otmar siegt dank starker Defensive gegen Kriens.

Handball Aurel Bringolf führt St.Otmar mit 19 Paraden zum Auftaktsieg – die Defensive als Sieggarant Die St.Galler NLA-Handballer gewinnen das erste Spiel nach der Winterpause gegen Kriens-Luzern mit 25:23 (14:11). Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 09.02.2022, 22.20 Uhr

St.Otmars Goalie Aurel Bringolf kam auf 19 Paraden. Bild: Benjamin Manser

Der Schlusspunkt war ein schmerzlicher, aber er war dem Mann des Spiels vorenthalten: Aurel Bringolf parierte den Ball mit dem Gesicht. Der Protagonist hätte wohl lieber auf seine 19. Parade verzichtet, denn sieben Sekunden vor Ende war die Partie bereits entschieden. Schon zuvor hatte der Schweizer Nationalgoalie im Tor der Gelbschwarzen den Hauptanteil am Endresultat vom 25:23 beigetragen. Als Bringolfs Vordermänner zu Beginn der zweiten Halbzeit ein Zwischentief durchlebten, war er es, der St.Otmar im Spiel hielt. Captain Andrija Pendic sagte:

«Wir leisteten uns einige Unkonzentriertheiten, ja sogar Undiszipliniertheiten hintereinander.»

Captain Andrija Pendic erzielt drei wichtige Tore für St.Otmar. Bild: Stefan Risi

Doch als die St.Galler die Talsohle durchschritten hatten, zeigten sie ihre Qualitäten. Vor allem Pendic und Ariel Pietrasik gingen in der Offensive voran, als es zählte. Mit ihren Stärken in Eins-gegen-eins-Situationen liessen sie die gegnerische Defensive Mal für Mal ins Leere laufen. Gelang der Durchbruch für einmal nicht, verwertete der gut aufgelegte Kreisläufer Benjamin Geisser die teils sehenswerten Zuspiele zuverlässig. Er kam am Ende auf fünf Tore.

Kaiser stellt Pendic und Pietrasik in den Schatten

Der beste St.Galler Torschütze war aber einer, der sich durch seine Effizienz auszeichnete. Flügelspieler Severin Kaiser verwertete all seine sieben Versuche – fünf davon von der Sieben-Meter-Linie. Er stellte damit Pietrasik (sechs Tore) und Pendic (drei) für einmal in den Schatten.

Der Sieggarant war aber die Defensive – allen voran Torhüter Bringolf, der seine Abwehrquote zwischenzeitlich auf über 50 Prozent schraubte. Die Deckung um den gut funktionierenden Innenblock bestehend aus Pietrasik und Antonio Juric unterstützte ihn tatkräftig. Es war offensichtlich, dass die formschwachen Krienser die Zwei-Meter-Männer St.Otmars kaum überwinden konnten. «Der Innenblock bereitete dem Gegner Probleme. Wir nutzten die nicht vorhandene Rückraumgewalt der Innerschweizer aus», sagte Andy Dittert nach der Partie.

St.Galler trotzen dem Verletzungspech

Der Coach war aber vor allem angetan von der Kampfkraft seiner Mannen. «Was wir derzeit für Verletzungspech haben, ist unglaublich. Die Spieler müssen viel wegstecken, aber das machen sie.» Alleine sechs Verletzte fehlten auf dem Matchblatt, dazu kommen Angeschlagene. Für ein Vier-gegen-vier im Training werde es bereits eng, sagt Captain Pendic.

Doch St.Otmar bewies sowohl in der Vorbereitung als auch im ersten Spiel nach der Winterpause Moral. «Wenn wir kämpfen, ist die Halle da», sagte Dittert. In der Tat war die Stimmung in der Kreuzbleiche trotz bescheidenem Zuschaueraufmarsch ausgezeichnet. Und St.Otmar dankte es dem Publikum mit dem Sieg.

Telegramm:

St.Otmar – Kriens Luzern 25:23 (14:11)

Kreuzbleiche – 411 Zuschauer.

Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen St.Otmar. 4-mal 2 Minuten gegen Kriens-Luzern.

St.Otmar: Bringolf (19 Paraden)/Perazic (für 1 Penalty, 1 P.); Hörler, Fricker (1), Schneider, Pendic (3/1), Geisser (5), Jurilj (1), Pietrasik (6), Dittert, Kaiser (7/5), Juric (1), Maros (1), Tarneller, Weber.

Kriens-Luzern.: Zaponsek (13 P.)/Eicher; Harbuz, Lapajne (2), Orbovic (4), Rellstab (1), Oertli (2), Schlumpf (3), Delchiappo, Langenick (1), Lavric, Sikosek Pelko (1), Buob (2), Idrizi (7).

Bemerkungen: St.Otmar ohne Haas, Gangl, Gwerder, Lakicevic, Schmid und Wüstner (alle verletzt). – Dominique Gmür in der Halbzeit für sein Lebenswerk in die Hall of Fame des SHV aufgenommen.

