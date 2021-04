Regionalfussball «Ich habe kein Verständnis für den Entscheid» – wie der FC Gossau und Abtwil-Engelburg mit dem Verbot umgehen Ab der 1. Liga ruhen die Fussballmeisterschaften weiterhin. Der FC Gossau und der FC Abtwil-Engelburg gewähren einen Einblick. Ives Bruggmann 19.04.2021, 21.12 Uhr

Sven Lehmann (links) und der FC Gossau bestritten zuletzt am 17. Oktober ein Meisterschaftsspiel. Ralph Ribi

Die Geduld des regionalen Fussballers wird derzeit strapaziert. Nach dem erneut negativen Entscheid des Bundesrates von vergangener Woche bleibt es ab der 1. Liga abwärts – bei den Frauen ab der 2. Liga – bei einem reinen Trainingsbetrieb, wohlgemerkt ohne Körperkontakt.

Dass die Meisterschaften unter diesen Umständen noch regulär beendet werden, erscheint mehr als fraglich. Denn im Optimalfall dürften aufgrund einer minimalen Vorbereitungszeit von vier Wochen frühestens ab Ende Mai wieder Ernstkämpfe bestritten werden. Der Entscheid des Bundesrates löst bei den Vereinen aus der Region gemischte Reaktionen aus.

FC Gossau befindet sich unterhalb der Grenze

Auf wenig Gegenliebe stösst das weiterhin gültige Verbot für Meisterschaftsspiele beim FC Gossau. «Ich habe kein Verständnis für den Entscheid», sagt Präsident Carlo Troisi. Der Klub sei gleich von zwei Grenzen betroffen: Sowohl eine Liga höher als auch bei den unter 20-Jährigen dürfe Fussball gespielt werden.

«Aus welchen Gründen in der Promotion League sowie bei den Junioren der Meisterschaftsbetrieb erlaubt wird und bei uns nicht, erschliesst sich mir nicht.»

Der Klub könne die Schutzkonzepte ebenso einhalten wie beispielsweise der SC Brühl ein paar Kilometer weiter, so Troisi. «Wir wären ohne Frage bereit, gewisse Einschränkungen in Kauf zu nehmen, um wieder loszulegen.» Doch das Verbot gilt. Dem Verein sind die Hände gebunden. Vertreter der 1. Liga versuchten seit einiger Zeit, sich beim Verband und den Behörden Gehör zu verschaffen, so Troisi. «Es sind alle Teams dafür, dass wieder gespielt wird.» Doch der Präsident gibt sich keinen Illusionen hin. Er rechnet damit, dass nur die Vorrunde und der Cup abgeschlossen werden können. So werde wenigstens die Saison gewertet. «Es ist schon verrückt, Patrick Winkler ist jetzt zwei Jahre unser Trainer, hat aber noch keine komplette Saison absolvieren können», sagt Troisi.

FC Abtwil-Engelburg und der kurze Weg zum Aufstieg

Auch beim FC Abtwil-Engelburg aus der 2. Liga regional darf weiterhin nur trainiert werden. Der Entscheid des Bundesrates überraschte Trainer Marc Blumer nicht. Auch die Mannschaft reagierte gefasst. «Die Freude, dass wir trainieren dürfen, ist grösser als der Frust, dass wir nicht spielen dürfen», sagt Blumer. Er sei überrascht, wie gut die Stimmung innerhalb der Mannschaft sei, vor allem vor dem Hintergrund, dass nicht sicher sei, ob und wann es weitergehe. Zudem trainiere die Equipe weiterhin nur eingeschränkt, sprich ohne Körperkontakt sowie mit genügend Abstand. «Da bin ich strikt», so Blumer.

Für den FC Abtwil-Engelburg ist es auch eine Frage der Herangehensweise. «Wir wollen das Beste aus der Situation machen und bereit sein, wenn es losgeht», sagt Blumer. Die St.Galler befinden sich nämlich mitten im Aufstiegsrennen. Motivation braucht es da kaum. Angenommen, es können nur noch die drei Hinrundenspiele ausgetragen werden, dann reichen den Abtwilern drei Siege zum Meistertitel. «Aufsteigen war noch nie so einfach», sagt Blumer, der die hohe Präsenz in den Trainings lobt. Die kollektive Freude sei selbst beim x-ten Schusstraining zu spüren.