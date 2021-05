Interview: Sportchefinnen FC St.Gallen-Staad über die Saison

Interview Die Sportchefinnen des FC St.Gallen-Staad über die Saison: «Wir hätten einen besseren Platz verdient.» Auf Platz sieben der Women’s Super League schliesst der FC St.Gallen-Staad die Saison ab. Die Sportchefinnen Patricia Willi und Sandra Egger über Ambitionen, Kaderplanung und die neue Saison. Ives Bruggmann 31.05.2021, 18.07 Uhr

Die St.Galler Sportchefinnen Sandra Egger und Patricia Willi.

Benjamin Manser

Wie fällt das Fazit zur eben beendeten Saison aus?

Patricia Willi: Im Grossen und Ganzen akzeptieren wir diesen siebten Platz – zufrieden sind wir mehr mit den gezeigten Leistungen. Wir befanden uns nie in Abstiegsgefahr, was sicher positiv ist. Wir denken aber auch, dass wir uns aufgrund unserer Leistungen einen besseren Tabellenplatz verdient hätten. Vor allem in den Begegnungen gegen die direkte Konkurrenz wie GC oder Luzern hätten wir uns besser belohnen müssen.

Mit Jana Brunner wurde bereits der erste Transfer verkündet. Wie läuft es in der Kaderplanung?

Sandra Egger: Die Planungen sind mit dem Transfer von Jana Brunner nahezu abgeschlossen. Das ist auch unser Anspruch zu diesem Zeitpunkt des Jahres. Die Spielerinnen, die hier sind, werden mit einer Ausnahme alle bei uns bleiben. Anna Sutter wird uns in Richtung USA verlassen, wo sie an einem College Fussball spielen und studieren wird. Dass es aber noch die eine oder andere Ergänzung gibt, ist nicht ganz ausgeschlossen.

Wann beginnt die Vorbereitung auf die neue Saison?

Patricia Willi: Der eigentliche Trainingsauftakt ist am 21. Juni. Der neue Staff mit Cheftrainerin Marisa Wunderlin an der Spitze und das Athletik-/Physioteam leiten aber bereits in dieser Woche drei Trainings, bevor die Spielerinnen in die Pause verabschiedet werden. Diese Startwoche soll allen die Möglichkeit bieten, sich kennen zu lernen.

Der FC St.Gallen-Staad wurde kürzlich in den FC St.Gallen integriert. Ziel ist unter anderem die weitere Professionalisierung der ersten Frauenequipe. Wie geht es voran?

Patricia Willi: Wir sind sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit. Wir können auf viel Know-how der Event AG und dem FCO zurückgreifen. Ich denke, jeweils beide Seiten profitieren voneinander. Sandra Egger: Die Arbeit geht immer weiter. Wir haben noch viele Ideen. Die Synergien, die wir beispielsweise bei den Trainingsmöglichkeiten nutzen können, bringen uns in der Professionalisierung einen grossen Schritt weiter.