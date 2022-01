Schwingerkönig Nöldi Forrer absolviert seine letzte Vorbereitung.

Schwingen Arnold Forrer will es nochmals wissen: Des Königs letzte Wintervorbereitung Der 43-jährige Toggenburger Schwinger Arnold Forrer greift nach überstandener Verletzung 2022 nochmals an – danach ist Schluss. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 13.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im hauseigenen Kraftraum bringt sich Arnold Forrer für seine letzte Saison in Form. Bild: Donato Caspari

Das Rudergerät in Arnold Forrers Zuhause im st.gallischen Stein läuft auf Hochtouren. Seit zweieinhalb Monaten bereitet sich der43-jährige Schwingerkönig auf die neue Saison vor. Sechsmal die Woche schuftet er dabei im hauseigenen Kraftraum. Er rudert, stemmt Gewichte oder stabilisiert seine Rumpfmuskulatur. Das wöchentliche Pensum beträgt zwischen 12 und 15 Stunden. «Wenn ich nochmals etwas reissen will, kann ich nicht weniger trainieren als früher», sagt Forrer und fügt hinzu: «Das Ende ist ja absehbar.» Diesen Satz hat man so von Forrer noch nie gehört. Weder nach der zweiten Hüftoperation im Herbst 2019 noch nach seinem Eingriff am Meniskus im vergangenen Jahr. Doch diesmal ist klar:

«Nach der Saison ist Schluss.»

Der Rekordkranzgewinner haderte in den vergangenen Jahren mit Verletzungen, die ihn immer wieder zurückwarfen. Das gesteckte Ziel von 150 Kränzen hat er deshalb noch nicht erreicht. Mehr noch: Es ist immer weiter in den Hintergrund gerückt. Er steht aktuell bei 147 Kränzen, da seit 2017 gerade einmal deren fünf dazu gekommen sind. Wichtiger ist Forrer mittlerweile ein selbstbestimmter Abgang. «Ich wollte mir das Karriereende nicht von einer Verletzung diktieren lassen.» Am liebsten wäre es ihm, die kommende Saison verletzungsfrei zu bestreiten. «Dann kann ich sagen: Jetzt ist gut.»

Quälende Hüftprobleme

Derzeit trainiert Forrer beschwerdefrei. Sowohl der Aussenmeniskus als auch die künstliche rechte Hüfte bereiten keine Probleme mehr. Vor allem an seinen Hüftbeschwerden, die ihn jahrelang quälten, macht es Forrer fest, dass er seit 2017 nie mehr richtig auf Touren kam. «Ich konnte die Probleme lange mit meiner Erfahrung kompensieren», sagt Forrer. Wahrscheinlich habe er aber zu lange gewartet, gibt er zu. Die erste Operation 2017, als Teile des Gelenks abgeschliffen wurden, brachten nicht die gewünschte Besserung. Forrer: «Am Ende war die Hüfte so entzündet, dass sich der Arzt wunderte, dass ich überhaupt noch normal laufen kann.» Nur mit Schmerztabletten überstand Forrer zu dieser Zeit die Schwingfeste.

«Als ich dann den rechten Schuh nicht mehr binden konnte, war die Operation beschlossene Sache.»

Nach der OP im Herbst 2019 folgte der Neuaufbau. Für diesen konnte sich Forrer allerdings Zeit lassen, denn die komplette Schwingsaison 2020 fiel der Coronapandemie zum Opfer. Es sei die Phase gewesen, in der es bei ihm klick gemacht habe. «Ich merkte, wie schön es ohne Schwingen sein kann .» Das erste Mal überhaupt plagte ihn kein schlechtes Gewissen, wenn er einen Tag nicht trainierte und stattdessen mit Tochter Maila in die Badi ging. Dazu kommt, dass Forrer für die Zeit nach der Karriere bereits einige Pläne im Hinterkopf hat. Da ist zum einen die Käserei Rüttiberg in Rufi/Schänis, die er gemeinsam mit einem Geschäftspartner führt. Des Weiteren könne es gut sein, dass er auf dem Bauland neben seinem Haus dereinst ein Bauprojekt ins Auge fasse. Ebenfalls warten in der Garage zwei Töffli und weitere Maschinen darauf, wieder auf Vordermann gebracht zu werden. «Es wird mir bestimmt nicht langweilig. Eines ist sicher: Trainieren werde ich weiterhin.» Denn ohne die körperliche Betätigung werde er mürrisch und unzufrieden.

Schwingerkönig und Rekordkranzgewinner Den grössten Tag seiner Karriere erlebte Arnold Forrer vor über 20 Jahren, als er sich im Sommer 2001 in Nyon zum Schwingerkönig krönte. Doch auch danach gehörte er jahrelang zu den erfolgreichsten Schwingern des Landes. Er gewann insgesamt 46 Kranzfeste, darunter befinden sich zehn Erfolge an Teilverbandsfesten und deren sechs an Bergfesten. Die wohl eindrücklichste Zahl ist aber jene der Kranzgewinne: 147. Mit diesem Rekord überflügelt er Hans-Peter Pellet um zwölf Längen. Schwingerkönig Christian Stucki folgt auf Rang drei mit 132 Exemplaren. Mit vier Tagessiegen teilt sich Forrer zudem den Rekord am Bergfest auf der Schwägalp mit Samuel Giger.

Zuerst aber will Forrer seine letzte Saison so erfolgreich wie möglich hinter sich bringen. Königsambitionen hege er keine mehr. «Aber wenn ich fit bin, liegt schon noch etwas drin.» Zu viel mit Kränzen will sich der 1,94 m grosse Modellathlet aber nicht beschäftigen. «Bei mir muss es körperlich stimmen, dann kommen die Erfolge von alleine.»

Bei Ott und Schlegel denkt er an seine Anfänge

In der Nordostschweiz geben derzeit andere Schwinger den Ton an. Allen voran der Thurgauer Samuel Giger und der Toggenburger Damian Ott, die auf dem Kilchberg triumphierten. Forrer freut sich über die Erfolge seiner Kameraden aus dem Teilverband. «Giger ist brandheiss und wenn Ott in einen Lauf kommt, ist er schwer zu bremsen.» Neben den beiden Kilchberg-Siegern stuft Forrer auch den Zürcher Samir Leuppi und den Bündner Armon Orlik in die oberste Kategorie ein. Ebenfalls viel Potenzial attestiert der König dem jungen Hemberger Werner Schlegel.

Die Toggenburger Trainingsgruppe um Ott, Schlegel und Marcel Räbsamen erinnert Forrer an seine Anfänge, als der Schwingklub Wattwil unter anderem mit Beat und Jörg Abderhalden, ihm und seinem Bruder Christian das Geschehen im Sägemehl dominierte. «Das war eine schöne Zeit. Wir spornten uns gegenseitig an. Das ist jetzt bei dieser jungen Gruppe auch so.» Bei Forrer und Co. gehörte früher auch immer noch der Jass nach dem Training dazu. «Das macht das Schwingen aus.»

Stimmung auf der Schwägalp ist einmalig

Die Leidenschaft für den Schwingsport ist bei Forrer ungebrochen. «Bei den Festen sind die Zuschauer elementar.» Deshalb hofft der Schwingerkönig, dass es wieder Anlässe mit Publikum gibt. Neben seinem Sieg am Eidgenössischen Schwingfest in Nyon 2001 stechen beim Toggenburger vor allem die vier Siege auf der Schwägalp hervor. Damit ist er mit Samuel Giger Rekordsieger. «Die Stimmung dort ist einmalig», sagt Forrer über sein Lieblingsfest. Um diese nochmals in Bestform zu erleben, schuftet der König in seinem letzten Winter als Aktiver.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen