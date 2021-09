Nachgefragt - «Derzeit stimmt einfach alles»

Der Thurgauer Samuel Giger feiert am Nordostschweizer Schwingfest seinen 22. Kranzfestsieg seiner Karriere. In dieser Saison kommt er bereits auf sieben Erfolge und startet deshalb am Kilchberger Schwinget in zwei Wochen als Favorit. Der 23-Jährige über seine Verfassung und seine Siege.

Ives Bruggmann 12.09.2021, 22.40 Uhr