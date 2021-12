Derbyspektakel im Bergholz - Wil muss sich dem FC Winterthur gesc

Derbyspektakel im Bergholz - Wil muss sich dem FC Winterthur geschlagen geben Acht Tore, ein Elfmeter und ein Platzverweis sorgten für viel Spannung im durchaus heisstesten Derby der Challenge League. Am Ende setzten sich die Gäste aus der Eulachstadt durch. Trotzdem war es einmal mehr ein nennenswerter Auftritt der Wiler. Gianluca Lombardi 11.12.2021, 22.25 Uhr

Granit Lekaj (li., ex-Wil) gegen Philipp Muntwiler (re.) Bild: Gianluca Lombardi

Die Ausgangslage vor dem Spiel hätte vielversprechender kaum sein können. Mit einem Sieg würden die Wiler auf Platz zwei Vorrücken und Winterthur verdrängen. Die Eulachstädter ihrerseits warten seit fünf Spielen auf einen Sieg. Cheftrainer Ralf Loose wurde zwei Tage vor dem Auftritt in Wil beurlaubt. Dies, nachdem man noch im April dieses Jahres den Vertrag vorzeitig verlängert hatte.

Und ja, da wurde keineswegs zu viel versprochen. Bereits im ersten Durchgang entwickelte sich ein Derby, wie es sich jeder neutrale Fussballfan wünscht. Den Anfang machten die Gäste aus der Eulachstadt. Als die Wiler es mehrfach nicht schafften den Ball zu klären, landete dieser irgendwann vor den Füssen von Sayfallah Ltaief, der sich mit seinem Abschluss viel Frust von der Seele schoss.

Doch diese Winterthurer Herrlichkeit war nicht von langer Dauert. Nur drei Minuten später stand es bereits wieder unentschieden. Josias Lukembila entwischte der Winterthurer Hintermannschaft und schob zum 1:1 ein. Was für eine Antwort! Wer nun auf geschockte Gäste hoffte, wurde enttäuscht denn nun waren wieder die Eulachstädter an der Reihe.

Mittels Foulelfmeter brachte Roman Buess Rot-Weiss wieder in Führung. Ein Umstand, den die Wiler nun leicht zu verunsichern schien. Es dauerte ein paar Minuten, bis die Hausherren diesen neuerlichen Rückstand verdaut hatten. Noch vor der Pause war es dann aber Sofian Bahloul der mit einem herrlichen Schlenzer erneut ausglich.

Keine Verschnaufpause

In der gleichen Manier ging es auch nach der Pause weiter. Die Wiler kamen äusserst zielstrebig aus der Kabine und belohnten sich bereits in der 48. Minute mit dem 3:2 Führungstreffer. Lavdim Zumberi durfte sich als Torschütze feiern lassen. Das Momentum war nun vollends auf der Seite der Äbtestädter. Was aber noch fehlte, war die vorzeitige Entscheidung. Valon Fazliu hatte den vierten Heimtreffer auf dem Fuss, reüssierte aber nicht.

Stattdessen kam die Antwort von Winterthur. Für einmal in einer Phase, in der sich das so nicht abgezeichnet hatte. Nach einer Flanke von links stieg Neftali Manzambi am höchsten und nickte zum 3:3 ein. Nur sieben Minuten später genoss Innenverteidiger Gabriel Isik viel zu viel Platz, marschierte munter durch die Wiler Abwehr und brachte wieder die Zürcher in Front. Was für ein Spektakel!

Weil Schiedsrichter David Huwiler einen schlechten Tag einzog, flog Torschütze Zumberi mit nach einem Allerweltsfoul mit Gelb-Rot vom Platz. Verständnis für diese, aber auch für viele weitere Entscheidungen des Unparteiischen, hatten nur wenige der anwesenden Zuschauer. Aber auch in unterzahl warfen die Wiler alles in die Waagschale.

Knapp zehn Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit erhöhten die Eulachstädter gar auf 3:5. Aber auch mit einem Mann weniger waren die Wiler brandgefährlich und hatten den neuerlichen Anschlusstreffer gleich mehrfach auf dem Fuss. Schade, für einmal war das Wettkampfglück nicht auf Seiten die Wiler, die am Ende aber trotzdem mit erhobenem Haupt vom Platz gehen durften.

Telegramm:

FC Wil 1900 – FC Winterthur 3:5 (2:2)

Sportpark Bergholz, Wil: 910 Zuschauer – Schiedsrichter: Huwiler.

Tore: 14. Ltaief 0:1, 17. Lukembila 1:1, 29. Buess (Foulelfmeter) 1:2, 41. Bahloul 2:2.

Wil: Keller; Dickenmann (62. Frei), Izmirlioglu, Talabidi, Brahimi (72. Heule); Fazliu (82. Reichmuth), Muntwiler, Zumberi; Bahloul, Silvio, Lukembila.

Winterthur: Spiegel; Goncalves, Isik, Lekaj, Diaby; Corbaz, Arnold (13. Kriz); Manzambi (72. Ballet), Alves (86. Dakaj), Ltaief (72. Schättin); Buess (86. Volkart).

Bemerkungen: Wil ohne de Mol, Malinowski, Saho, Daniel, Ismaili, Krunic (alle verletzt), Abazi und Miranda (beide nicht im Aufgebot). Winterthur ohne Ramizi (gesperrt), Gelmi (krank), Cavar, Pepsi, Tolino, Costinha (alle verletzt), Pauli, Di Nucci und Lovisa (alle nicht im Aufgebot).

Verwarnungen: 34. Dickenmann, 37. Muntwiler, 44. Diaby, 56. Corbaz, 66. Lukembila, 69. Zumberi, 69. Isik, 93. Izmirlioglu. – Platzverweise: 74. Zumberi (Gelb-Rot).