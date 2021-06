Rhythmische Gymnastik Chiara Dotzauer träumt von der Teilnahme an einem Grossanlass – vielleicht wird er schon am Wochenende wahr Die 15-jährige Andwiler Gymnastin Chiara Dotzauer möchte sich an der Schweizer Meisterschaft dieses Wochenende für die EM empfehlen. Raya Badraun 04.06.2021, 05.00 Uhr

Chiara Dotzauer startet in Genf als Medaillenanwärterin. Bild: Daniel Palhegyi

Kurz vor ihrem neunten Geburtstag trainierte Chiara Dotzauer probeweise im Regionalen Leistungszentrum in St.Gallen. Wenn sie heute daran zurückdenkt, muss die Gymnastin lachen. «Ich habe mit meiner Freundin vor allem herumgealbert», sagt die 15-Jährige. Doch die damalige Trainerin sah ihr Potenzial. Also durfte Chiara Dotzauer bleiben. Die Entscheidung sei jedoch knapp gewesen, sagt sie.

Heute gehört die St.Gallerin in der Schweiz zu den besten Turnerinnen der rhythmischen Gymnastik und ist Mitglied des erweiterten Nationalkaders. Die Qualifikation für die Schweizer Meisterschaft hat sie vor kurzem im Mehrkampf gewonnen. An diesem Wochenende finden nun die Titelkämpfe in Genf statt.

Eine von drei Kandidatinnen

Für Chiara Dotzauer geht es dabei nicht nur um eine Medaille. Integriert in die Meisterschaft ist auch der dritte Selektionswettkampf für die EM im bulgarischen Varna. Diese findet vom 9. bis 13 Juni statt. Die Schweiz wird im Einzel mit einer Gymnastin und maximal einer Ersatzturnerin anreisen. Drei Mädchen kämpfen um die Plätze – eine davon ist die Andwilerin. Das ist eine Neuheit. Bisher konzentrierte sich der Schweizerische Turnverband bei der Elite auf die Gruppe. Das hiess, wer nicht im Nationalen Leistungszentrum nahe Biel trainierte und lebte, konnte nicht an Grossanlässe reisen. Dank einem Pilotprojekt ist das nun auch für Einzel-Athletinnen möglich. Damit öffnen sich für Chiara Dotzauer neue Türen. «Es freut mich, dass der Verband das unterstützt», sagt sie. «Denn nicht alle wollen fort von zu Hause sein.» Das gilt auch für sie. Zur Probe trainierte sie einst im Nationalen Leistungszentrum. Zwar habe es ihr gefallen, doch momentan sei ein Umzug nichts für sie.

Die rhythmische Gymnastik blieb übrig

Auch sonst entspricht ihre Karriere nicht unbedingt dem Lehrbuch. Zu Beginn war die rhythmische Gymnastik für Chiara Dotzauer eines von vielen Hobbys. Sie spielte Klavier, schwamm im Klub, tanzte Ballett, besuchte die Zirkusschule, spielte Golf und war Turmspringerin. Je älter sie wurde, desto weniger Hobbys wurden es, bis nur noch die rhythmische Gymnastik übrig blieb. «Es gab immer wieder Phasen, in denen ich weniger trainierte, weil die Motivation fehlte und Schule oder Freunde wichtiger waren.» Einmal sagte ihre Mutter: «Wenn es dir keinen Spass mehr macht, dann kannst du aufhören». Doch das kam für sie nicht in Frage:

«Ohne rhythmische Gymnastik kann ich mir mein Leben nicht vorstellen.»

Sie mag die kreative Seite der Sportart und probiert gerne Neues aus.

Als Chiara Dotzauer im Sommer 2018 mit Madina Ankosi eine neue Trainerin bekam, änderte sich vieles. Sie reiste öfters an Wettkämpfe und stand auch im Ausland auf dem Podest. «Da habe ich gesehen, dass ich etwas erreichen kann», sagt sie. Vor einem Jahr kam der Dämpfer. Während des Lockdowns im März riss sie sich beim Training zu Hause die Bänder im Fuss. Lange brauchte sie Krücken, danach musste sie wieder laufen und springen lernen. Bis im Oktober hatte sie Mühe bei manchen Elementen. Die Vorbereitung auf den ersten Selektionswettkampf für die EM Anfang März war damit alles andere als perfekt. Zudem erfuhr sie erst drei Wochen vorher, dass sie dort antreten wird. «Das ist sehr kurz für eine Wettkampfvorbereitung», sagt Chiara Dotzauer. «Doch ich hatte Glück, dass mir die Schule frei gab.»

Es lief besser als erwartet

So konnte sie am Morgen und Nachmittag trainieren. Bis zu sieben Stunden pro Tag war sie in der Halle. Am Ende lief es besser, als sie dachte: Drei von vier Geräten waren fehlerfrei. Hinter dem Aushängeschild Livia Maria Chiariello und Axelle Amstutz belegte sie schliesslich den dritten Rang. Den zweiten Selektionswettkampf verpasste sie aufgrund einer Hüftverletzung. Nun steht der dritte an. Chiara Dotzauer hofft, als Ersatzturnerin in Varna dabei zu sein. Und sie wünscht sich, dass es nicht ihre letzte Chance bleibt, dass auch in Zukunft Einzel-Athletinnen an Grossanlässen dabei sein können. «Die Welt soll sehen, dass es auch in der Schweiz rhythmische Gymnastinnen gibt.»