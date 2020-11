Porträt Der Thurgauer Veloprofi Reto Hollenstein schindet sich an der Spanien-Rundfahrt: Es geht um seine Zukunft Es ist steil und hart: Aber der 35-Jährige Reto Hollenstein gibt an der Vuelta eine gute Figur ab. Er kämpft um einen neuen Vertrag. Daniel Good 03.11.2020, 05.00 Uhr

In guter Gesellschaft: Reto Hollenstein (links) neben Weltmeister Julian Alaphilippe bei Lüttich–Bastogne–Lüttich. Bild: Bas Czenwinski/Getty

Die Strassen führen häufig steil bergauf. Am Sonntag hatten die Rennfahrer an der 75. Spanien-Rundfahrt den berüchtigten Anglirù mit teilweise mehr als 23 Steigungsprozenten zu bezwingen. Die Mechaniker montieren jeweils Spezialübersetzungen, damit die Profis überhaupt fahrend ans Ziel kommen.

Reto Hollenstein (links) in einer der zahlreichen Steigungen an der Vuelta 2020. Das Rennen dauert noch bis am Sonntag. Bild: David Ramos / Velo

Der israelisch-kanadische Milliardär Sylvan Adams. Bild: Abir Sultan / EPA

An der Vuelta 2020 ist auch Reto Hollenstein dabei. Das Rennen dauert noch bis am Sonntag. Hollenstein fährt für das Team «Israel Start-up Nation». Für die Mannschaft des Milliardärs Sylvan Adams ist auch Daniel Martin unterwegs. Der Ire ist Gesamtvierter.

Dem Roller rollt es gut in den Steigungen

Das bedeutet viel Arbeit für Martins Helfer wie Hollenstein. «Super hart», meldete der Thurgauer aus Spanien. Hollenstein findet nicht sein Terrain vor. Er ist ein Roller. Fast zwei Meter gross und 80 Kilogramm schwer. Aber Hollenstein gibt auch im Gebirge eine gute Figur ab.

Reto Hollenstein Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

«Für meine Statur komme ich ordentlich bergauf», sagt der 35-jährige Sirnacher. Er ist im Gesamtklassement zweitbester Schweizer. Das spielt aber eine völlig untergeordnete Rolle in diesen Tagen. Vielmehr muss Hollenstein schauen, dass Captain Martin ungeschoren über die Runden kommt.

Der Ire schätzt die Dienste Hollensteins sehr. Er nahm den Schweizer auch mit, als Anfang Oktober Lüttich–Bastogne–Lüttich auf dem Programm stand. Martin ist ein ehemaliger Gewinner des Monuments. Dieses Jahr wurde es aber nichts mit einem zweiten Triumph. Trotz Hollensteins Einsatz. «Die neue Zielanlage kommt Martin nicht entgegen», sagt der Helfer.

Der Kampf im ums Gesamtklassement

In der Spanien-Rundfahrt hat Martin bloss eine gute halbe Minuten Rückstand auf Leader Richard Carapaz – und noch alle Chancen, das in Madrid zu Ende gehende Rennen auf dem Podest zu beenden.

Keinen würde das mehr freuen als Mäzen Adams. Er ist der grösste Fan seines Rennstalls. Manchmal ziemlich übermotiviert. Wenn an den Ruhetagen teaminterne Ausfahrten anstehen, ist der 62-Jährige mit dabei. Gestern, am zweiten Ruhetag, ging das allerdings nicht. Es regnete, und die Mannschaft fuhr auf den Rollen. Adams hat für die nächsten Saisons Chris Froome, den vierfachen Gewinner der Tour de France, und weitere Stars wie den ehemaligen WM-Dritten Michael Woods verpflichtet.

Hollenstein könnte bald Froomes Teamkollege sein. Zwar ist noch nichts definitiv, aber eine Weiterverpflichtung Hollensteins ist auf gutem Weg, denn man ist zufrieden mit ihm.

Er blendet die Coronakrise aus

Ein unangenehmer Begleiter des Pelotons ist das Coronavirus. Spanien ist eines der Länder, die am stärksten von der Pandemie betroffen sind. Trotzdem dürfte die Vuelta Ciclista a España regulär zu Ende gehen.

Die Schutzkonzepte scheinen zu greifen. Es hat fast keine Zuschauer am drittgrössten Velorennen der Welt. «Es ist so gut wie alles abgeriegelt», sagt Hollenstein, der bereits seine achte dreiwöchige Rundfahrt bestreitet. «Es ist schon sehr ungewohnt. Insbesondere in den Steigungen wäre es motivierender, wenn es Anfeuerungsrufe gäbe.» Hollenstein zerbricht sich den Kopf nicht wegen des üblen Begleiters. Er sagt:

«Ich verfolge keine News. Seit ich von zu Hause fort bin, beschäftige ich mich überhaupt nicht mit diesem Thema. Wir sind hier, um unseren Beruf auszuüben. Möglichst gut. Nur das zählt in der jetzigen Situation.»

Und dass es Martin noch aufs Podest schafft.

Die letzte Woche der Vuelta, die heute mit einer Prüfung gegen die Uhr beginnt, kann Hollenstein entspannt angehen. «Das Zeitfahren ist für mich wie ein zweiter Ruhetag», sagt er. Es hat auch Vorteile, Helfer zu sein.

Milliardäre können auch nicht alles haben. Sponsor Adams wollte mit dem Velo ebenfalls auf den Anglirù. Die Strasse war aber gesperrt für alle, die nicht direkt mit dem Rennen zu tun hatten.