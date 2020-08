Interview Der Thurgauer Schwinger Samuel Giger spricht erstmals über das Eidgenössische Schwingfest von Zug: «Ich habe mir zu viel Druck gemacht» Der 22-Jährige blickt trotz abgesagter Saison positiv in die Zukunft. Sponsoringverträge sind für ihn kein Tabu mehr. Das Training läuft trotz Corona auf Hochtouren. Ives Bruggmann 29.08.2020, 05.00 Uhr

Der Thurgau Schwinger Samuel Giger bei sich zu Hause im Feldhof in Ottoberg. Bild: Reto Martin

Dieses Wochenende hätte das Eidgenössische Jubiläumsfest in Appenzell stattgefunden, der absolute Höhepunkt der Schwingsaison. Der nationale Schwingerverband sagte nicht nur diesen Anlass, sondern alle Kranzfeste wegen des Coronavirus ab.

In diesem Jahr finden keine grossen Schwingfeste mehr statt. Wie trainiert ein Spitzensportler, wenn er nicht weiss, wann und wie es weitergeht?

Samuel Giger: Die Saison 2020 wäre eine voller Höhepunkte gewesen, vor allem mit dem Jubiläumsschwingfest in Appenzell als krönender Abschluss. Aber auch vorher hätte ich mit den Bergfesten auf der Rigi und dem Brünig sowie dem Innerschweizer Teilverbandsfest schöne Wettkämpfe bestreiten dürfen. Ich war voll im Fahrplan. Auch als die ersten Anlässe abgesagt wurden, habe ich nie pausiert. Ich wäre jederzeit bereit gewesen, wenn es losgegangen wäre.

Doch Corona verhinderte das.

Genau. Als die Absage für das Fest in Appenzell und alle anderen Anlässe kam, war das auch für mich ein Wendepunkt. Ich habe das Training ein wenig umgestellt und bin seither sozusagen im Modus Wintertraining.

Das letzte Schwingfest, das Sie bestritten, war das Eidgenössische in Zug. Wie oft denken Sie daran?

Aktuell denke ich nicht mehr daran. Ich bin jemand, der immer positiv nach vorne schaut. Aber zu Beginn habe ich mir sicher meine Gedanken gemacht.

Rheintal-Oberländisches Verbandsschwingfest: Im Alter von 16 Jahren trat Samuel Giger von den Jungschwingern zu den Aktiven über. Bereits an seinem dritten Fest siegte er am Rheintal-Oberländischen in Grabs. Es war das einzige Schwingfest, das Samuel gemeinsam mit seinen älteren Brüdern Emil und Urs bestritt. «Das ist ein Erfolg, auf den ich immer stolz zurückblicken werde», so Giger. Eidgenössisches Schwingfest 2016: Als 18-Jähriger machte Giger erstmals national Furore, als er am Eidgenössischen Fest in Estavayer mit sieben Siegen in acht Gängen bis auf Rang zwei vorstiess. Vor allem fiel der Modellathlet aus Ottoberg durch seinen explosiven Kurzzug auf. «Das ist immer noch einer meiner grössten Erfolge. Besser hätte es nicht laufen können», sagt Giger heute. Nordostschweizer Schwingfest 2017: «Das war wohl der intensivste Gang, den ich je bestritten habe», sagt Samuel Giger über den attraktiven Schlussgang in der Davoser Eishalle gegen Armon Orlik. Nach 13 Minuten gewann der Thurgauer das Nordostschweizer Teilverbandsfest zum ersten Mal. In derselben Saison verpasste Giger das Unspunnenfest verletzungsbedingt. Schwägalp-Schwinget 2018: Findet kein Eidgenössischer Anlass statt, ist dieses Schwingfest der Saisonhöhepunkt. Bereits dreimal gewann Samuel Giger das Heim-Bergfest auf der Schwägalp. Besonders eindrücklich war sein Sieg 2018, als er die Schwergewichte Christian Stucki und Daniel Bösch nacheinander bodigte. «Die Stimmung war unbeschreiblich.» Eidgenössisches Schwingfest 2019: Im Vorfeld des nur alle drei Jahre stattfindenden Grossanlasses zählte Samuel Giger zu den Favoriten. Nach drei Gängen war er jedoch bereits aus dem Rennen um den Königstitel. Nach dieser Enttäuschung drehte der Thurgauer auf und beendete das Fest auf Rang vier. Mit 22 Jahren bieten sich Giger künftig wohl noch mehrere Chancen auf die Krönung.

Nach dem dritten Gang in Zug war der Traum vom Königstitel bereits ausgeträumt.

Im Nachgang habe ich mich vor allem über mich selbst geärgert. Denn nach der Niederlage im ersten Gang gegen Nick Alpiger wäre noch alles möglich gewesen. Dann passiert mir im dritten Gang gegen René Suppiger eine kleine Unaufmerksamkeit, die mir eigentlich nie unterläuft.

«So ein Fehler ist mir zuletzt mit

18 Jahren passiert.»

Da war die Enttäuschung schon riesig. Aber wichtig ist, die Lehren daraus zu ziehen.

Wie haben Sie das gemacht?

Ich habe meine Situation nach dem Eidgenössischen, das ja am Ende mit Rang vier dennoch ein schöner Erfolg war, analysiert. Als Erstes entschloss ich mich dazu, mein Arbeitspensum als Lastwagenchauffeur in der Baubranche auf 80 Prozent zu reduzieren. Seit Dezember handhabe ich das so. Dadurch kann ich je nach Bedarf Trainings oder Zeit für die Erholung einbauen.

Zahlt sich das bisher aus?

Die Bestätigung in Form von Resultaten steht natürlich noch aus, aber ich fühle mich sehr gut damit. Geplant wäre gewesen, sich am Montagmorgen auch einmal zu erholen nach einem Schwingfest am Sonntag. Für mich steht fest, dass ich dieses Arbeitspensum für die nächsten Jahre so beibehalten möchte.

Auch im mentalen Bereich wollten Sie auf diese Saison hin eine Zusammenarbeit eingehen.

Ich wollte mit einem Coach beginnen, im mentalen Bereich zu arbeiten. Das hat sich nun aber wegen Corona nach hinten verschoben. Es steht für mich aber fest, dass ich in diesem Bereich etwas machen möchte. Die grossen Feste werden am Ende im Kopf entschieden. Auch hier gilt es für mich, die letzten paar Prozente herauszuholen.

War der Druck zu gross in Zug?

Darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht. Ich freute mich eigentlich sehr auf das Eidgenössische Schwingfest gefreut und wollte Gas geben. Ein paar Tage vorher begann ich dann plötzlich, mir zu viele Gedanken zu machen: Wie könnte es werden? Was könnte passieren? Ich habe mir selber zu viel Druck gemacht. Das am allermeisten. Vielleicht, weil ich meine Erwartungen und die von aussen unbedingt erfüllen wollte. Daraus entstand auch der Entscheid, mit Mentaltraining zu beginnen.

«Ich bin aber immer noch überzeugt, dass das Mentale zu meinen Stärken gehört.»

Durch diese Erfahrung bin ich nicht schwächer geworden. Am Ende meiner Karriere will ich mit mir im Reinen sein. Sodass ich sagen kann: «Ich habe alles getan, was in meiner Macht steht.» Auf diesem Weg befinde ich mich. Das Mentale ist sicher ein Schräubchen, an dem ich drehen kann.

Ein weiteres Schräubchen ist das Sponsoring, das Sie bisher abgelehnt haben.

Nach dem Eidgenössischen Schwingfest bin ich zum Schluss gekommen, dass ich mich bereit und reif genug fühle, um in den sozialen Medien aktiv zu werden und mich Sponsoren gegenüber zu öffnen. Im Winter haben wir zuerst eine Website gestaltet mit Facebook- und Instagram-Accounts. Ich wollte zuerst alles vorbereiten, was ich einem möglichen Partner bieten kann.

Haben Sie bereits Verträge mit Sponsoren unterschrieben?

Anfragen waren vorher schon da. Aber ich habe mich nicht bereit gefühlt, diese Verpflichtungen einzugehen. Es bringt ja auch eine gewisse Verantwortung mit sich, wenn man Werbeträger ist. Derzeit laufen Gespräche, die auf gutem Weg sind. Spruchreif ist aber noch nichts.

Den Traditionalisten hat es stets gefallen, dass Sie auf Werbung verzichteten.

Der Schwingsport lebt von der Tradition, von den Werten, die er vermittelt. An meinen Werten verändert sich durch ein Sponsoring nichts. Im Gegenteil. Aufgrund der Werte, für die ich einstehe, kann ich überhaupt solche Verträge abschliessen. Man muss ein Stück weit mit der Zeit gehen. Das ist in allen Bereichen so. Was aber für mich wichtig ist und bleiben wird: An einem Schwingfest muss der Schwingsport im Mittelpunkt stehen. Das Drumherum darf nicht plötzlich mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ich mache mir aber um die Entwicklung des Schwingens überhaupt keine Sorgen.

Kritiker bemängeln, dass Sie das Spitzensportangebot der Armee in Magglingen nicht nutzen.

Ich finde es super, dass der Schwingsport mit der Spitzensport-RS und den WK in Magglingen solche Möglichkeiten von der Armee erhält. Es ist aber jedem selber überlassen, ob er von diesem Angebot profitieren möchte.

«Mein Gefühl ist, dass ich nicht mit den besten Schwingern des Landes gemeinsam trainieren will. Schliesslich muss ich gegen sie an den Schwingfesten antreten und sie besiegen.»

Übrigens profitiere ich dennoch von der Spitzensportförderung der Armee, denn ich konnte mich umteilen lassen und muss nun meine WK-Tage nicht mehr an einem Stück absolvieren. Ich kann meine Diensttage einzeln leisten und muss so mein Trainingsumfeld nie verlassen.

Falls die nächste Saison stattfindet, wird sie mit dem Kilchberger Schwinget und dem Jubiläumsfest zwei Grossanlässe beinhalten. Verändert das die Vorbereitung?

Die Wintervorbereitung bis März werde ich gleich gestalten wie bis anhin. Zu beachten gilt es jedoch, dass die Saison einen Monat länger dauert. Deshalb kann ich mir vorstellen, Mitte Saison das Training ein wenig zu reduzieren. Die Formkurve soll im September auf dem Höhepunkt sein.