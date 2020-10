Der Thurgauer Ruderer Nico Stahlberg muss unters Messer: «Die Schmerzen sind wie Messerstiche» Nico Stahlberg wird Ende Oktober operiert. Damit sind die Olympischen Spiele 2021 in Tokio kein Thema mehr für ihn. Raya Badraun 13.10.2020, 05.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kein Ende der Leidenszeit für Weltklasseruderer Nico Stahlberg. Bild: Andrea Stalder

Am vergangenen Wochenende fand im polnischen Poznan die EM statt. Für die Ruderer war es der erste und einzige internationale Wettkampf in diesem Jahr. Ein Höhepunkt. «Es ist speziell, nicht dabei zu sein», sagt Nico Stahlberg.

Seit seiner Juniorenzeit gab es für ihn kein Jahr ohne Grossanlass. 2020 ist gar das erste ohne wirkliches Rennen – nicht nur wegen Corona. Auch an der Schweizer Meisterschaft, die Mitte September in Luzern stattfand, war er nicht am Start.

Nicht nur ein bewusster Entscheid

Der Verzicht auf diese Wettkampfsaison war ein bewusster Entscheid, aber nicht nur. Im Sommer hat sich Stahlberg aus dem Ruderverband zurückgezogen. Grund dafür waren unter anderem verschiedene Ansichten in der Trainingsgestaltung.

Stahlberg wollte mehr Mitspracherecht, der Verband ging zu wenig darauf ein. Also trat der bald 29-Jährige aus dem Nationalkader aus, kehrte nach Kreuzlingen zurück und trainierte wieder mit seinem Jugendtrainer Ueli Bodenmann.

Der Gang zum Spezialisten wegen des Hüftknochens

Stahlberg liess damals offen, wie es mit seiner Sportkarriere weitergehen wird. Es stand zur Debatte, zum Verband zurückzukehren, sich auf eigene Faust auf Grossanlässe vorzubereiten oder die Karriere zu beenden. Sein Körper hat die Entscheidung nun vorläufig für ihn getroffen. Im Training diesen Sommer merkte Stahlberg bald, dass er die gesetzten Ziele nicht erreichen kann.

Vor jedem Training musste er seinen Körper lange aufwärmen, vorbereiten. Dennoch fühlte er sich im Boot unwohl, hatte Mühe mit dem Sitzen. Als er sein Forstwirtschaftsstudium wieder aufnahm, das Training reduzierte, wurde es nicht besser – im Gegenteil. Das lange Sitzen im Zug und im Vorlesungssaal machten es schlimmer.

Nico Stahlberg an der EM 2019 auf dem Rotsee in Luzern. Bild: Alexandra Wey / KEYSTONE

«Die Schmerzen sind wie Messerstiche», sagt Stahlberg. Sie sind immer da, wecken ihn in der Nacht, behindern ihn im Alltag. Diese Schmerzen kommen von der Hüfte und sind nicht neu. Manchmal waren sie schlimmer, manchmal weniger. «Oft konnte ich sie ausblenden», sagt Stahlberg. Gerade vor Grossanlässen.

Diesen Sommer schaffte er es allerdings nicht mehr. Stahlberg sagt:

«Ich habe gemerkt, dass das nicht normal sein kann und dass die Schmerzen auch mit Physio nicht weggehen werden»

Schliesslich ging er zu einem Spezialisten.

Bereits 2018 wurde der Ursprung des Problems festgestellt: Sein Hüftknochen ist deformiert und reibt deshalb an der Hüftpfanne. Dadurch entstehen Entzündungen, die wiederum Schmerzen verursachen. Eine Operation kam jedoch damals nicht in Frage. Stahlberg wäre zu lange ausgefallen.

Keine verbandsinternen Ausscheidungsrennen

Die Wettkämpfe vor Augen wollte er das nicht riskieren. Also setzte er auf konservative Behandlungsmethoden. Nun war es anders, auch weil die Probleme mittlerweile schlimmer geworden sind und Langzeitschäden möglich sind.

Der Termin für die Operation ist am 22.Oktober. Drei Monate wird es dauern, bis die Reha abgeschlossen ist. Damit verpasst er im Winter die internen Tests, an denen man sich für die Trials im Frühling empfehlen muss. Bei diesen verbandsinternen Ausscheidungsrennen wird dann die Zuteilung für die Schweizer Boote gemacht.

Die sportlichen Ambitionen sind noch da

«Ich muss realistisch sein», sagt Stahlberg. «Das Ziel Olympia 2021 ist damit nicht mehr möglich.» Beim Aufbau will er sich nicht unter Druck setzen lassen. Er will sich Zeit lassen, sich ohne Leistungsdruck erholen können. Endlich wieder ganz gesund werden. Seine sportlichen Ambitionen sind damit jedoch noch nicht erloschen. Schaut er in die Zukunft, bleibt er vage. Von einem Ende seiner Sportlerlaufbahn will er, der zweimal an Olympia teilnahm und im Skiff den Gesamtweltcup gewann, noch nicht sprechen.

Bei diesem Entscheid will er sich genügend Zeit geben. Eines steht jedoch bereits fest: Stahlberg wünscht sich, im kommenden Jahr zumindest wieder an nationalen Rennen zu rudern. «Das ist mein Antrieb, dass ich den Aufbau gut mache», sagt er. «Und wenn ich dann wieder schmerzfrei trainieren kann, bin ich überzeugt, dass ich auch wieder Fortschritte mache.»