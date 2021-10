Badminton: Joel König wechselte zur BV St.Gallen-Appenzell

Badminton Profisportler und Vorbild: Die BV St.Gallen-Appenzell verpflichtete die Nummer drei der Schweiz Die Badmintonvereinigung St.Gallen-Appenzell verpflichtete auf diese Saison mit Joel König die Nummer drei der Schweiz. Am Sonntag trifft der 26-Jährige auf seinen ehemaligen Klub Argovia. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 22.10.2021, 05.00 Uhr

Joel König trifft am Sonntag mit St.Gallen-Appenzell auf seinen ehemaligen Klub Argovia. Bild: Kurt Frischknecht

Joel König ist einer der ganz wenigen Schweizer Badmintonprofis. Sehr viel Arbeit sei es, um das professionelle Sportlerleben finanzieren zu können, sagt der 26-jährige Baselbieter. Doch der Neuzugang der Badmintonvereinigung St.Gallen-Appenzell scheut keinen Aufwand, um seinen Beruf als Vollzeitsportler zu leben. Vor allem im kommunikativen Bereich macht er viel, weil er Unterstützer und Fans an seinem Weg teilhaben lassen will. Er will zurückgeben und hofft, als Vorbild andere zu motivieren.

König darf so mittlerweile auf ein Umfeld von über 100 Personen zählen. Das sind entweder aktive Sponsoren, private Supporter, Bekannte, Fans oder ehemalige Unterstützer. Daneben ist der Mann aus dem 400-Seelendorf Titterten auf Fördergelder angewiesen. Er profitierte unter anderem von der Spitzensport-RS und kann seine Wiederholungskurse im Militär als Profisportler absolvieren. Zudem unterstützen ihn der Kanton Basel-Land sowie Swiss Badminton.

Zentralisiertes Nationalkader

König ordnet dem Badminton alles unter. Seit 2015 ist er im Elite-Nationalkader und als einer von rund einem Dutzend Athletinnen und Athleten Teil des zentralisierten Trainingssystems in Herrenschwanden bei Bern. Das Schweizer Badminton-Nationalteam trainiert während fünf Tagen in der Woche zweimal täglich im Sportcenter Thalmatt, an den Wochenenden ist meist nur an einem Tag frei.

Um nicht jeden Tag von seinem Wohnort in Titterten nach Bern pendeln zu müssen, wohnt König als Wochenaufenthalter bei einer Gastfamilie in Uettligen bei Bern. In der Schweizer Interclub-Meisterschaft der NLA läuft König nach sieben Jahren beim Team Argovia seit dieser Saison für St.Gallen-Appenzell auf. Er suchte eine neue sportliche Herausforderung, die er als Nummer zwei der St.Galler im Männereinzel fand. Könog sagt:

«Sportlich ist das für mich die beste Lösung. Ich spüre das Vertrauen der Verantwortlichen.»

In den ersten beiden NLA-Partien für St.Gallen-Appenzell bewies König seine Qualitäten bereits. Er gewann seine zwei Einzelspiele deutlich. Im Mixed-Doppel mit Aline Müller steuerte er zudem gegen Brig einen Sieg bei. Einzig im Mixed gegen Lausanne musste er als Verlierer vom Feld.

König möchte dereinst der bestklassierte Schweizer sein

Auf internationaler Ebene feierte König am vergangenen Wochenende seinen grössten Erfolg der Karriere. Am Cyprus International in Nikosia belegte er den dritten Rang. Mit einem deutlichen Sieg über den Bulgaren Peyo Boichinov startete König erfolgreich ins Turnier. In Runde zwei wurde er vom Polen Szymanowski in einen Entscheidungssatz gezwungen, den er aber deutlich für sich entschied. Im Viertelfinal traf er auf Mathias Solgaard aus Dänemark, den er ebenfalls in drei Sätzen bezwang. Im Halbfinal unterlag er schliesslich dem Inder Tarun Reddy Katam. Es war Königs erster Podestplatz bei einem Turnier der «Future Series». In der Weltrangliste steht König aktuell auf Platz 186. Damit ist er der drittbeste Schweizer. Er will dereinst der bestklassierte Schweizer sein. Über allem steht jedoch Olympia 2024.

«Das ist mein grosses Ziel. Darauf arbeite ich hin.»

Neben den zeitintensiven Trainings absolviert König seit 2016 ein Fernstudium in Betriebsökonomie. Er kann das Studium flexibel gestalten. Denn: «Der Fokus liegt auf dem Sport.» Dennoch möchte er auf die Zeit nach der Karriere vorbereitet sein. Das scheint aber weit weg. Viel näher sind da die nächsten zwei Einsätze für St. Gallen-Appenzell. Heute im Ostschweizer Derby gegen Uzwil und am Sonntag gegen seinen ehemaligen Klub Argovia.